Mayweather, Mike Tyson và “Nữ hoàng UFC” tái xuất chấn động võ đài năm 2026

Năm 2026 đang biến làng võ thuật thế giới thành một sân khấu của ký ức, nơi những huyền thoại tưởng như đã thuộc về quá khứ bất ngờ tái xuất. Từ boxing đến MMA, các siêu sao một thời trở lại để thi đấu, như để chứng minh, trong thời đại streaming và giải trí toàn cầu, giá trị thương hiệu đôi khi còn lớn hơn cả đai vô địch.

Tâm điểm của cơn địa chấn ấy là Floyd Mayweather Jr, Mike Tyson, Manny Pacquiao và biểu tượng MMA nữ Ronda Rousey.

Huyền thoại cùng tái xuất năm 2026

Mayweather - Tyson: Cuộc va chạm của hai thế hệ

Theo các nguồn tin quốc tế, Mayweather (49 tuổi) và Tyson (59 tuổi) đang hoàn tất các điều khoản cho một trận exhibition (giao hữu, biểu diễn) dự kiến diễn ra trong nửa đầu năm 2026. Địa điểm chưa được công bố chính thức, nhưng giới quảng bá xác nhận đây sẽ là sự kiện phát trực tuyến toàn cầu, nhắm tới thị trường Bắc Mỹ, Trung Đông và châu Phi.

"Tay đấm thép" Tyson đã quay lại tập luyện cường độ cao, cho thấy quyết tâm không đơn thuần là biểu diễn. Trong khi đó, Mayweather xem trận đấu này như bước đệm truyền thông trước khi trở lại thi đấu chuyên nghiệp.

"Tay đấm thép" Tyson (bên phải), 60 tuổi vẫn quyết thượng đài Mayweather (bên trái, 49 tuổi)

Về chuyên môn, đây không còn là câu chuyện đỉnh cao tốc độ và thể lực. Đó là màn đối thoại giữa hai phong cách từng thống trị hai thời kỳ, Tyson với sức mạnh hủy diệt, Mayweather với nghệ thuật phòng ngự hoàn hảo. Nhưng điều thực sự khiến trận đấu hấp dẫn lại nằm ở giá trị thương mại. Chỉ riêng tên tuổi của họ đã đủ bảo chứng hàng triệu lượt xem trả phí.

Mayweather - Pacquiao: “Trận thế kỷ” viết lại?

Nếu Tyson là khúc dạo đầu, thì màn tái đấu giữa Mayweather và Pacquiao mới là đỉnh cao cảm xúc.

11 năm sau “Fight of the Century” 2015, trận đấu tạo ra hơn 400 triệu USD doanh thu và 4,6 triệu lượt mua PPV, kỷ lục lịch sử quyền Anh, hai huyền thoại chuẩn bị gặp lại nhau tại The Sphere ở Las Vegas vào tháng 9/2026.

Trận đấu năm 2015 kết thúc bằng chiến thắng tính điểm cho Mayweather. Pacquiao khi đó chịu nhiều tranh cãi vì vấn đề chấn thương vai. Lần tái ngộ này, theo các nguồn tin Mỹ, được tổ chức theo thể thức thi đấu chuyên nghiệp đủ 12 hiệp.

Trận tái đấu được chờ đợi dự kiến diễn ra vào tháng 9/2026

Không còn đai vô địch, không còn danh hiệu pound-for-pound bị đe dọa. Nhưng điều họ sở hữu là lịch sử. Và trong ngành công nghiệp giải trí thể thao, lịch sử chính là tài sản sinh lời bền vững nhất.

Các chuyên gia tài chính thể thao dự báo doanh thu trận tái đấu có thể tiệm cận hoặc vượt mốc 500 triệu USD nếu mô hình phát sóng trực tuyến toàn cầu và vé hạng sang được triển khai tối ưu. The Sphere, với công nghệ trình chiếu LED nhập vai, hứa hẹn biến trận đấu thành một “siêu sự kiện trải nghiệm”, chứ không đơn thuần là boxing.

Ronda Rousey: “Nữ hoàng UFC” trở lại

Ở mặt trận MMA, cú sốc không kém đến từ sự tái xuất của Ronda Rousey. Cựu vô địch bantamweight, người từng mở ra kỷ nguyên vàng cho MMA nữ, dự kiến trở lại lồng sắt trong năm 2026.

Theo truyền thông Mỹ, Rousey đang đàm phán cho một super-fight với Gina Carano, biểu tượng tiên phong của MMA nữ. Trận đấu nhiều khả năng diễn ra tại Intuit Dome, California, theo thể thức chuyên nghiệp đầy đủ.

Rousey (bên trái) và Gina Carano (bên phải) đều có thể coi là hai huyền thoại làng võ

Khác với các exhibition boxing, đây được định hướng là trận đấu MMA thực thụ, găng 4oz (113g), 5 hiệp, luật tiêu chuẩn. Nếu thành hiện thực, đây có thể trở thành sự kiện MMA nữ có lượng người xem cao nhất lịch sử.

Rousey từng rời UFC sau thất bại liên tiếp và chuyển hướng sang WWE. Sự trở lại lần này không chỉ là câu chuyện thể thao, mà còn là phép thử về sức hút thương hiệu cá nhân sau một thập kỷ.

Điểm chung của tất cả những màn tái xuất này là sự kết hợp giữa võ thuật và nền tảng phát trực tuyến toàn cầu. Boxing và MMA đang bước vào kỷ nguyên nơi exhibition, super-fight và yếu tố giải trí được đặt ngang hàng, thậm chí cao hơn yếu tố chuyên môn thuần túy.

Và khi ký ức được đóng gói bằng công nghệ sân khấu hiện đại, phát sóng toàn cầu và chiến lược thương mại thông minh, năm 2026 hoàn toàn có thể trở thành năm có tổng doanh thu các trận đấu thể thao cao nhất lịch sử.