Mỹ nhân "ảnh nóng" làm siêu sao môn thi tát, giờ muốn náo loạn võ đài UFC

Từ người mẫu "ảnh nóng" đến hiện tượng của Power Slap, giải đấu thi tát dưới trướng chủ tịch UFC Dana White, người đẹp kiêm nữ VĐV Sheena Bathory đang khiến thế giới võ thuật kinh ngạc khi tuyên bố mục tiêu mới, trở thành võ sĩ MMA và giành vé vào UFC.

Sheena Bathory (bên phải) là ngôi sao cuộc thi tát

Từ judo thần đồng đến hiện tượng mạng với cú tát gây sốc

Tên thật là Franciska Szabo, Sheena Bathory sinh ra tại Hungary và bắt đầu tập judo từ năm 5 tuổi. Cô từng giành chức vô địch châu Âu trẻ, được xem là một trong những tài năng triển vọng nhất của Hungary.

Năm 2020, Bathory chuyển tới Mỹ với ước mơ trở thành đô vật WWE. Nhưng cơ duyên đã đưa cô đến một sân chơi hoàn toàn khác, Power Slap, giải đấu thi… tát do chủ tịch UFC Dana White sáng lập.

Tại giải Power Slap, Bathory ghi dấu bằng cú tát knock-out đầy uy lực vào tháng 10/2024, khiến video lan truyền mạnh đến mức… tăng tương tác hơn cả tài khoản Instagram của Taylor Swift trong cùng thời điểm.

Dana White ngay lập tức chú ý và phát biểu: “Cô ấy là một quái vật thật sự”.

Chỉ sau một trận đấu, Sheena Bathory từ một võ sĩ vô danh trở thành hiện tượng toàn cầu.

Bị nổ túi độn ngực, fan xin… tình nguyện làm “bao tát”, Bathory vẫn lao vào MMA

Dù nổi tiếng với Power Slap và sở hữu lượng fan lớn trên mạng xã hội, Bathory không chọn con đường kiếm tiền dễ dàng. Cô thừa nhận mình phải loại bỏ túi ngực sau khi một túi bị vỡ trong lúc tập luyện.

“Chiến đấu không phải vì tiền. Nếu không trải qua đau đớn và thử thách, tôi dễ rơi vào trầm cảm. Chiến đấu giống như một liệu pháp với tôi”, Bathory chia sẻ.

Điều bất ngờ hơn, fan của cô xung phong làm người để Bathory tập tát.

“Nhiều người nhắn tin xin làm bạn tập cho tôi. Tôi thật sự có vài tình nguyện viên để luyện tập trước giải đấu”, cô chia sẻ.

Cô muốn dấn thân vào đấu trường UFC

Chuyển sang MMA và đặt mục tiêu vào UFC

Bathory vừa ký hợp đồng với giải MMA Brave CF (Bahrain), đấu trường từng là bệ phóng cho nhiều võ sĩ vào UFC. Sau khi gặp Dana White tại các sự kiện Power Slap, cô xem đó là dấu hiệu cho bước ngoặt lớn: “Tôi đang tìm kiếm bạo lực nhiều hơn. Tôi tin mình có thể học thêm striking (kĩ năng đánh đứng), và MMA là con đường tôi phải đi”.

Bathory được đánh giá sở hữu nền tảng vật, judo tốt, thể lực mạnh, tinh thần chiến đấu cực cao. Hiện cô tập trung bổ sung kỹ năng đánh đứng để hoàn thiện bộ kỹ năng MMA.

Bên ngoài võ đài, Sheena Bathory vẫn tiếp tục công việc người mẫu, nhưng cô khẳng định: “Danh tiếng không làm tôi hạnh phúc bằng cảm giác chiến thắng trong đau đớn”.

Từ thiếu nữ tập judo, đến hiện tượng thi tát Power Slap, giờ là võ sĩ MMA với mục tiêu bước vào UFC, hành trình của Sheena Bathory cho thấy, sự mạnh mẽ không nằm ở vẻ ngoài, mà ở việc không ngừng tiến về phía trước.