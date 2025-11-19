11 nhà vô địch hai hạng cân của UFC

Randy Couture là võ sĩ đầu tiên trong lịch sử UFC vô địch ở hai hạng cân. Ra mắt năm 1997, huyền thoại có biệt danh "The Natural" lần đầu giành đai heavyweight (93,4 đến 120,2 kg) khi hạ Maurice Smith tại sự kiện UFC 15.5 ở Nhật Bản vào tháng 12/1997. Sau khi rời giải gần ba năm, Couture trở lại và ngay lập tức tái chiếm ngôi vương bằng chiến thắng trước Kevin Randleman tại UFC 28 năm 2000.

Mất đai vào tay Josh Barnett năm 2002, Couture chuyển xuống light heavyweight (84 - 93 kg), lần lượt đánh bại Chuck Liddell để đoạt đai tạm thời, rồi thắng Tito Ortiz để trở thành nhà vô địch chính thức.

Không dừng lại, Couture tiếp tục gây chấn động khi trở lại heavyweight ở tuổi 43 và hạ Tim Sylvia tại UFC 68 năm 2007, khẳng định di sản của một trong những biểu tượng lớn nhất lịch sử MMA.

BJ Penn là một trong những tượng đài đặc biệt của UFC, khi từng thi đấu ở ba hạng cân và vô địch ở hai trong số đó. Ra mắt tại UFC 31 năm 2001, huyền thoại người Mỹ chạm tới đỉnh cao đầu tiên khi thắng Matt Hughes bằng đòn siết ở hiệp một tại UFC 46, qua đó giành đai welterweight (71 - 77 kg) hồi tháng 1/2004.

Chỉ bốn tháng sau, Penn rời UFC và không có lần bảo vệ đai nào. Anh cũng phải chờ hơn sáu năm mới lại giành được một chiến thắng khác ở hạng cân này.

Sự nghiệp của Penn rực rỡ hơn nhiều khi trở lại lightweight (66 to 70 kg). Tại UFC 80 năm 2008, anh hạ Joe Stevenson để trở thành nhà vô địch hai hạng cân, rồi bảo vệ thành công đai ba lần.

Conor McGregor viết nên lịch sử khi trở thành võ sĩ đầu tiên cùng lúc giữ hai đai UFC. Ra mắt năm 2013, "The Notorious" tạo nên chuỗi sáu trận thắng để thách thức Jose Aldo ở hạng featherweight (61,7 - 65,8 kg). Chỉ mất 13 giây, bằng một trong những cú knock-out vĩ đại bậc nhất lịch sử, McGregor hạ Aldo để giành đai vô địch đầu tiên.

Gần một năm sau, McGregor bước lên lightweight (66 - 70 kg) và tiếp tục tạo dấu ấn khi thắng Eddie Alvarez knock-out kỹ thuật ở hiệp hai tại UFC 205 năm 2016. Tuy nhiên, bất chấp sức ảnh hưởng lớn, góp công giúp MMA bùng nổ toàn cầu, võ sĩ người Ireland chưa từng bảo vệ bất kỳ chiếc đai nào.

Georges St-Pierre, được xem là võ sĩ MMA vĩ đại nhất Canada, cũng từng chinh phục hai hạng cân tại UFC. Ra mắt năm 2004, St-Pierre chỉ mất 2 năm để thách thức Matt Hughes cho đai welterweight (71 - 77 kg). Ở tuổi 25, võ sĩ người Canada thắng hoành tráng bằng cú đá vào đầu ở hiệp hai, mở ra thời kỳ thống trị.

Dù từng mất đai vào tay Matt Serra, St-Pierre nhanh chóng tái chiếm và bảo vệ thành công đai tới chín lần. Năm 2013, anh gây sốc khi tuyên bố giải nghệ, tạm rời lồng bát giác suốt 4 năm. Đến năm 2017, St-Pierre trở lại và đánh bại Michael Bisping bằng đòn siết cổ ở hiệp ba để trở thành nhà vô địch hạng middleweight (77.5 - 84 kg).

Daniel Cormier gia nhập UFC năm 2013 và thi đấu bảy năm trước khi giải nghệ vào 2020, để lại sự nghiệp rực rỡ với những chiến thắng ấn tượng, các trận tranh đai căng thẳng và hai đai vô địch.

Võ sĩ người Mỹ lần đầu tranh đai light heavyweight (84 - 93 kg) và bắt đầu sự kình địch với Jon Jones. Dù thất bại trong trận 2015, Cormier có thêm cơ hội khi Jones nhường đai. Tại UFC 187, anh không bỏ lỡ cơ hội khi hạ Anthony Johnson bằng siết cổ hiệp ba, mở ra chuỗi ba lần đoạt đai light heavyweight.

Sau đó, Cormier lên hạng heavyweight (93,4 - 120,2 kg) và bất ngờ đánh bại Stipe Miocic để trở thành nhà vô địch hai hạng cân cùng lúc, khẳng định vị thế huyền thoại UFC. Võ sĩ người Mỹ bảo vệ đai trước Derrick Lewis tại UFC 230, rồi khép lại sự nghiệp bằng hai thất bại liên tiếp trước Miocic.

Henry Cejudo, từng giành HC vàng hạng 55 kg tại Olympic Bắc Kinh 2008, ra mắt UFC năm 2014. Chỉ sau năm trận, võ sĩ người Mỹ đã có cơ hội tranh đai - nơi anh không thể làm nên bất ngờ trước huyền thoại Demetrious Johnson.

2 năm sau, Cejudo phục hận Johnson để đoạt đai flyweight (53 - 57 kg). Sau khi hạ TJ Dillashaw trong lần bảo vệ đai đầu tiên, Cejudo lên bantamweight (57 - 61 kg) và thắng Marlon Moraes knock-out kỹ thuật ở hiệp ba để trở thành nhà vô địch hai hạng cân.

Jon Jones, một trong những nhà vô địch thống trị nhất lịch sử UFC, toàn thắng cả 14 lần bảo vệ đai. Ở tuổi 23, anh thắng Mauricio "Shogun" Rua knock-out kỹ thuật để giành đai light heavyweight (84 - 93 kg).

Năm 2020, Jones chuyển lên heavyweight (93,4 - 120,2 kg) và có cơ hội tranh đai 2 năm sau. Tại UFC 285, võ sĩ người Mỹ thắng bằng đòn siết cổ để trở thành nhà vô địch hai hạng cân. Nhưng anh chỉ bảo vệ đai heavyweight một lần trước Stipe Miocic tại UFC 309, rồi từ chối thách đấu với nhà vô địch tạm thời Tom Aspinall và giải nghệ.

Alex Pereira, với thành tích kickboxing lẫy lừng và màn trình diễn ấn tượng đầu sự nghiệp UFC, có cơ hội tranh đai chỉ sau bốn trận. Tại UFC 295, anh thắng knock-out kỹ thuật Israel Adesanya để giành đai middleweight (77,5 - 84 kg). Tuy nhiên, Adesanya phục thù ngay trận tái đấu sau đó.

Sau khi mất đai, Pereira lên light heavyweight (84 - 93 kg) và hạ Jan Blachowicz trong trận ra mắt hạng cân, rồi đánh bại Jiri Prochazka để đoạt đai trống, trở thành nhà vô địch hai hạng cân chỉ sau bảy trận UFC.

Pereira tiếp tục thăng hoa với các lần bảo vệ đai trước Jamahal Hill, Prochazka và Khalil Rountree Jr. Sau khi thua Magomed Ankalaev tại UFC 313, anh đoạt lại đai tại UFC 320, củng cố vị trí là một trong những võ sĩ vĩ đại bậc nhất MMA hiện đại.

Ilia Topuria bùng nổ ở featherweight (61,7 - 65,8 kg) với chuỗi sau chiến thắng sau khi ra mắt UFC vào tháng 10/2020, qua đó có cơ hội thách thức đai của Alexander Volkanovski. Tại UFC 298, võ sĩ gốc Georgia không bỏ qua cơ hội, thắng knock-out đối thủ người Australia.

Sau đó, Topuria thắng Max Holloway để bảo vệ đai rồi lên lightweight (66 - 70 kg) - nơi anh thắng knock-out Charles Oliveira để giành đai thứ hai. Topuria là võ sĩ duy nhất chưa từng thua khi nắm giữ đai UFC ở hai hạng cân khác nhau và được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của UFC.

Islam Makhachev đánh bại Charles Oliveira bằng đòn siết tam giác tay (arm-triangle choke) để giành đai lightweight UFC hồi tháng 10/2022. Sau đó, võ sĩ người Nga lần lượt thắng Alexander Volkanovski, Alexander Volkanovski, Dustin Poirier, Renato Moicano để liên tiếp bảo vệ danh hiệu.

Đỉnh cao mới xuất hiện tại UFC 322 cuối tuần qua, khi Makhachev chuyển lên hạng welterweight và thắng dễ Jack Della Maddalena. Anh nâng chuỗi thắng lên 16 trận, cân bằng kỷ lục của huyền thoại Anderson Silva, đồng thời trở thành võ sĩ thứ 11 từng hai lần vô địch hai hạng cân trong lịch sử UFC - khẳng định vị thế của một trong những võ sĩ toàn diện nhất lịch sử UFC.

Amanda Nunes, với biệt danh "Sư tử cái", là nữ võ sĩ duy nhất trong lịch sử UFC từng giành hai đai. Được nhiều người đánh giá là võ sĩ nữ xuất sắc nhất mọi thời đại, Nunes có quãng thời gian thống trị giải đấu trước khi giải nghệ năm 2023.

Nunes ra mắt UFC năm 2013 và có cơ hội tranh đai bantamweight (57-61 kg) với Miesha Tate tại UFC 200 năm 2016. Cô đánh bại Tate ngay hiệp một, mở đầu cho chuỗi tám chiến thắng trong các trận tranh đai bantamweight.

Sau ba lần bảo vệ thành công, Nunes nhận cơ hội thách đấu Cris Cyborg cho đai featherweight (61,7 - 65,8 kg). Chỉ trong chưa đầy một phút, nữ võ sĩ người Brazil đã thắng knock-out kỹ thuật để lọt danh sách những tên tuổi từng vô địch hai hạng cân trong lịch sử UFC.

Các nhà vô địch hai hạng cân UFC không chỉ đơn giản là những người giỏi nhất ở từng hạng cân riêng lẻ. Họ là những võ sĩ toàn diện, có khả năng thích nghi với nhiều đối thủ và lối đánh khác nhau, đồng thời sở hữu tinh thần kiên cường, quyết tâm chinh phục giới hạn của bản thân.

Từ Randy Couture - huyền thoại mở đường - đến Amanda Nunes, nữ võ sĩ duy nhất trong danh sách, mỗi người đều để lại dấu ấn riêng, tạo nên lịch sử và truyền cảm hứng cho thế hệ võ sĩ tiếp theo. Chuỗi thành tích, những trận đấu kinh điển và những khoảnh khắc knock-out gây chấn động đã biến họ trở thành biểu tượng không thể xóa nhòa của UFC.