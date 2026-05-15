Trực tiếp bóng đá Aston Villa - Liverpool: Đại chiến vì vé Champions League (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 2h,16/5 | Villa Park Aston Villa 0 - 0 Liverpool (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Aston Villa vs Liverpool Liverpool Điểm Martinez Maatsen Mings Konsa Cash Lindelof Barkley Rogers McGinn Tielemans Watkins Điểm Mamardashvili Jones Kerkez Van Dijk Gomez Gravenberch Mac Allister Ngumoha Szoboszlai Wirtz Gakpo Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Aston Villa Aston Villa Liverpool Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Martinez, Maatsen, Mings, Konsa, Cash, Lindelof, Barkley, Rogers, McGinn, Tielemans, Watkins Mamardashvili, Jones, Kerkez, Van Dijk, Gomez, Gravenberch, Mac Allister, Ngumoha, Szoboszlai, Wirtz, Gakpo

Aston Villa chịu áp lực kép

Cuộc tiếp đón Liverpool mang ý nghĩa sống còn với Aston Villa trong cuộc đua top 5 Ngoại hạng Anh. Thầy trò HLV Unai Emery hiểu rằng một chiến thắng sẽ giúp họ đặt một chân vào Champions League mùa tới, nhất là khi vòng cuối còn phải chạm trán Man City đầy khó khăn.

Tuy nhiên, bài toán nhân sự đang khiến Aston Villa đau đầu khi trận chung kết Europa League chỉ diễn ra sau đó ít ngày. Việc bị Burnley cầm hòa 2-2 cuối tuần qua cũng khiến đội chủ sân Villa Park đánh mất lợi thế đáng kể trong cuộc đua căng thẳng này.

Liverpool sa sút trên sân khách

Kết quả hòa 2-2 là kịch bản có khả năng xảy ra cao nhất

Phía bên kia, Liverpool vẫn chưa thể yên tâm với vị trí trong top 5 dù đang hơn nhóm bám đuổi bốn điểm. Mùa giải bảo vệ ngôi vương của đoàn quân HLV Arne Slot gây nhiều thất vọng khi họ đã thua tới 11 trận tại Premier League, bao gồm tám thất bại sân khách, thành tích tệ nhất trong hơn một thập kỷ.

Dù vậy, Liverpool vẫn sở hữu bản lĩnh ở những trận cầu lớn và được kỳ vọng sẽ tạo nên màn đôi công hấp dẫn với Aston Villa. Theo dự đoán từ siêu máy tính Ngoại hạng Anh, kết quả hòa 2-2 là kịch bản có khả năng xảy ra cao nhất.