Trực tiếp bóng đá Aston Villa - Liverpool: Đại chiến vì vé Champions League (Ngoại hạng Anh)
(2h,16/5, vòng 37 Ngoại hạng Anh) Aston Villa và Liverpool bước vào trận cầu then chốt cho cuộc đua Champions League, với kịch bản hòa 2-2 được siêu máy tính đánh giá cao nhất.
Premier League | 2h,16/5 | Villa Park
Điểm
Martinez
Maatsen
Mings
Konsa
Cash
Lindelof
Barkley
Rogers
McGinn
Tielemans
Watkins
Điểm
Mamardashvili
Jones
Kerkez
Van Dijk
Gomez
Gravenberch
Mac Allister
Ngumoha
Szoboszlai
Wirtz
Gakpo
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Aston Villa chịu áp lực kép
Cuộc tiếp đón Liverpool mang ý nghĩa sống còn với Aston Villa trong cuộc đua top 5 Ngoại hạng Anh. Thầy trò HLV Unai Emery hiểu rằng một chiến thắng sẽ giúp họ đặt một chân vào Champions League mùa tới, nhất là khi vòng cuối còn phải chạm trán Man City đầy khó khăn.
Tuy nhiên, bài toán nhân sự đang khiến Aston Villa đau đầu khi trận chung kết Europa League chỉ diễn ra sau đó ít ngày. Việc bị Burnley cầm hòa 2-2 cuối tuần qua cũng khiến đội chủ sân Villa Park đánh mất lợi thế đáng kể trong cuộc đua căng thẳng này.
Liverpool sa sút trên sân khách
Kết quả hòa 2-2 là kịch bản có khả năng xảy ra cao nhất
Phía bên kia, Liverpool vẫn chưa thể yên tâm với vị trí trong top 5 dù đang hơn nhóm bám đuổi bốn điểm. Mùa giải bảo vệ ngôi vương của đoàn quân HLV Arne Slot gây nhiều thất vọng khi họ đã thua tới 11 trận tại Premier League, bao gồm tám thất bại sân khách, thành tích tệ nhất trong hơn một thập kỷ.
Dù vậy, Liverpool vẫn sở hữu bản lĩnh ở những trận cầu lớn và được kỳ vọng sẽ tạo nên màn đôi công hấp dẫn với Aston Villa. Theo dự đoán từ siêu máy tính Ngoại hạng Anh, kết quả hòa 2-2 là kịch bản có khả năng xảy ra cao nhất.
Nhận định bóng đá Aston Villa vs Liverpool, Ngoại hạng Anh - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trận cầu tại Villa Park...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-15/05/2026 17:58 PM (GMT+7)