NBA, UFC, Ngoại hạng Anh: 3 ‘ông lớn’ thể thao đã có mặt tại FPT Play

Trong thời đại giải trí trực tuyến bùng nổ, việc sở hữu bản quyền phát sóng những giải đấu danh giá nhất thế giới trở thành thước đo uy tín và năng lực của các đơn vị truyền hình. FPT Play đã khẳng định vị thế tiên phong khi mang đến cho khán giả Việt Nam những nội dung thể thao cao cấp nhất, từ NBA – giải bóng rổ hấp dẫn nhất hành tinh, UFC – đấu trường võ thuật tổng hợp khốc liệt, cho đến Ngoại hạng Anh – cơn sốt bóng đá toàn cầu, tại Việt Nam.

NBA - Đỉnh cao bóng rổ thế giới

NBA là giải bóng rổ số 1 thế giới, nơi sản sinh ra vô số huyền thoại từ Michael Jordan, Kobe Bryant cho đến LeBron James hay Stephen Curry hiện tại. Mỗi mùa giải có hơn 1.200 trận đấu, từ vòng bảng thường niên đến playoff và chung kết NBA Finals - sự kiện mà hàng tỷ người theo dõi.

Mùa giải NBA 2025/26 đang diễn ra là mùa thứ tư liên tiếp FPT Play phát sóng độc quyền giải đấu này tại Việt Nam. Đơn vị hiện nắm giữ độc quyền bản quyền giải đấu đến hết mùa giải 2027/28. Đây là thỏa thuận thứ 2 đạt được giữa đơn vị và Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia Mỹ từ năm 2022, đưa FPT Play trở thành dịch vụ truyền hình duy nhất trong nước giữ quyền khai thác giải NBA trong 6 mùa liên tục.

Và từ mùa giải 2025/26, người hâm mộ trong nước cơ hội thưởng thức đầy đủ các vòng giải bóng rổ lớn nhất hành tinh. Từ giai đoạn Preseason, Regular Season, Play-In Tournament, Playoffs đến NBA Finals cùng các sự kiện đặc biệt khác như NBA All-Star Weekend, All-Star Celebrity và NBA Draft… tất cả sẽ được trình chiếu với chất lượng chuẩn quốc tế và bình luận tiếng Việt sinh động, chuyên sâu. Trong 209 - 226 trận đấu được lựa chọn mỗi mùa, số lượng trận mỗi vòng sẽ tăng lên thành 180 trận Regular Season, 22 - 34 trận Playoffs, 7 trận NBA Cup Finals/Play-in tournament và 5 trận Preseason (bắt đầu từ mùa 2026/27).

Với người hâm mộ bóng rổ Việt Nam, đây không chỉ là cơ hội xem bóng rổ. Đây còn là cách để học hỏi lối chơi hiện đại, tiếp thu kỹ thuật mới. Nhìn phong trào bóng rổ đang phát triển ở Việt Nam, có thể nói NBA trên FPT Play đã góp phần không nhỏ vào chuyện đó.

UFC - Nơi quy tụ những ngôi sao MMA xuất sắc nhất

FPT Play đã có kinh nghiệm sản xuất MMA khi sở hữu độc quyền bản quyền Bellator MMA và PFL - hai giải đấu MMA uy tín quốc tế. Hai giải này đã giúp FPT Play hiểu rõ thị hiếu khán giả, biết cách làm sao để truyền tải đúng tính hấp dẫn của môn thể thao đối kháng. Giờ đây với việc sở hữu độc quyền giải đấu UFC, FPT Play đã lên một tầm cao mới. UFC hiện quy tụ những ngôi sao MMA xuất sắc nhất thế giới, đại diện cho hơn 75 quốc gia. Mỗi năm, UFC tổ chức hơn 40 sự kiện trực tiếp tại các đấu trường danh giá nhất toàn cầu.

Việc sở hữu bản quyền UFC của FPT Play cũng chứng kiến giai đoạn chuyển giao “vai trò” giữa các thế hệ. Ở nhiều hạng cân trọng điểm như hạng nhẹ, hạng lông, hạng gà hay hạng trung, cục diện đang thay đổi mạnh mẽ. Một lớp võ sĩ trẻ, toàn diện về kỹ thuật, được đào tạo bài bản từ nhỏ, đang vươn lên chiếm các vị trí top đầu như Ilia Topuria, Islam Makhachev, Khamzat Chimaev hay Joshua Van.

Cùng với đó, ngay từ đầu năm 2026, UFC đã cho thấy định hướng rất rõ trong việc xây dựng main event: Không chỉ là “trận đấu bán vé”, mà là những cặp đấu có giá trị chuyên môn cao và có ý nghĩa cho cục diện hạng cân. Ngay đầu năm 2026 đã có 2 sự kiện UFC có sự góp mặt của những cái tên danh tiếng như Justin Gaethje, Paddy Pimblett, Sean O’Malley, Tống Á Đông, Alexandre Volkanovski hay Diego Lopes. UFC đang quay trở lại triết lý rõ ràng: Best fight the best – Người giỏi nhất đấu với người giỏi nhất.

Tất cả các sự kiện hấp dẫn của UFC đều được FPT Play tường thuật trực tiếp và độc quyền với bình luận tiếng Việt chuyên nghiệp từ tháng 1/2026.

Ngoại hạng Anh - Giải đấu không thể thiếu của mọi fan bóng đá

Ngoại hạng Anh, giải bóng đá kịch tính với sự tham gia của 20 đội bóng hàng đầu nước Anh như Manchester United, Liverpool, Arsenal, Manchester City hay Chelsea… Mỗi câu lạc bộ đều có lịch sử riêng, phong cách riêng và người hâm mộ riêng trên toàn cầu. Ngoại hạng Anh cuốn hút người xem bởi tốc độ trận đấu nhanh, tính đối kháng cao, cạnh tranh khốc liệt trong từng tình huống.

Khán giả sẽ khó đoán biết điều gì sẽ xảy ra - đội đầu bảng có thể thua đội cuối bảng, đội nhỏ như Leicester City có thể vô địch... Thêm vào đó là những gương mặt siêu sao như Mohamed Salah, Erling Haaland, Bruno Fernandes, Declan Rice hay Enzo Fernández... Mỗi vòng đấu đều là một lễ hội bóng đá. Chính sự đa dạng, bất ngờ và khó đoán này đã làm nên sức hấp dẫn của Premier League.

Là đơn vị duy nhất sở hữu bản quyền và phát sóng Ngoại hạng Anh tại Việt Nam từ năm 2026, FPT Play sẽ phát sóng gần 200 trận thuộc mùa giải 2025/26 và 1.900 trận của 5 mùa từ 2026/27 đến hết 2030/31. Ngoại hạng Anh đã trở thành một phần không thể thiếu của người hâm mộ Việt Nam. Vì thế, FPT Play không chỉ đơn thuần phát sóng giải đấu mà đang mang tới khán giả những giá trị tốt nhất. FPT Play đã đầu tư mạnh mẽ để mang đến người hâm mộ chất lượng hình ảnh lên đến 4K, bình luận tiếng Việt đa phong cách, kho highlight phong phú, chuyên nghiệp, các chương trình phân tích chuyên sâu trước, trong và sau vòng đấu cùng nhiều chương trình tạp chí thể thao đi cùng giải đấu…

Chưa dừng lại tại đó, FPT Play mang đến một trải nghiệm đặc biệt dành cho người hâm mộ với Ngoại hạng Anh. Lần đầu tiên, FPT Play tạo cơ hội để người hâm mộ được tham gia bình luận, chia sẻ ý kiến về đội bóng mình yêu thích ngay trên sóng trực tiếp. Không những thế, FPT Play còn tạo nhiều tính năng tương tác trên nền tảng khi theo dõi giải đấu và gia tăng trải nghiệm cá nhân hóa người dùng…

Đặc biệt, với việc sở hữu giải đấu Ngoại hạng Anh, FPT Play còn đưa ra các chính sách gói cước mới, linh hoạt, dễ tiếp cận cho người dùng. Chỉ từ 59.000đ, người hâm mộ có thể “mang” lễ hội bóng đá Anh về tận nhà. Khách hàng không chỉ được xem bóng mà còn trải nghiệm văn hóa Premier League một cách trọn vẹn nhất.

Với Ngoại hạng Anh, NBA và UFC, c đã chứng minh được tầm nhìn khi đầu tư, phát triển các nội dung thể thao chất lượng cao. Chỉ cần đăng ký FPT Play, khán giả có thể thưởng thức NBA vào sáng sớm, UFC vào ban trưa và Ngoại hạng Anh vào buổi tối cuối tuần, cùng hàng loạt nội dung giải trí cao cấp liên tục được cập nhật, phù hợp với mọi đối tượng trong gia đình.