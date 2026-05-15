Mbappe bị báo Madrid đồng loạt công kích sau vụ "bật" HLV Arbeloa

Báo chí Madrid lúc này đã không còn giữ thái độ tán dương, hay ít nhất dè chừng khi nói về Kylian Mbappe. Sau buổi tối thứ Năm, Mbappe đã trở thành mục tiêu công kích của truyền thông thủ đô Tây Ban Nha, sau vụ tiền đạo này chỉ trích HLV Alvaro Arbeloa vì không cho mình ra sân thi đấu ở trận thắng Real Oviedo.

Mbappe không chỉ bị fan Real la ó mà còn bị công kích bởi báo giới Madrid

Trong 2 mùa qua, đa phần báo giới tại Madrid không mấy khi có những bài viết chỉ trích Mbappe vì sợ chủ tịch Florentino Perez. Nhưng vào sáng thứ Sáu đã không còn sự né tránh nào nữa.

Vị kỷ

Tờ AS bày tỏ sự không hài lòng khi Mbappe tỏ rõ sự thiếu tôn trọng với HLV Alvaro Arbeloa trong cuộc phỏng vấn sau trận. Việc Mbappe công kích HLV Arbeloa vì không cho mình đá trận này, trong khi đã vắng mặt trận gặp Barcelona là trận đấu ý nghĩa hơn nhiều, khiến AS cho rằng Mbappe chỉ biết nghĩ cho bản thân và theo đuổi giải Pichichi (Vua phá lưới).

Trong bài viết “Cơn bột phát của Mbappe & niềm tự hào của Gonzalo”, Tomas Ronceco của tờ AS viết: “Trong những thời khắc khó khăn này, chúng ta sẽ nhìn thấy những người thực sự tận tụy vì tập thể như Gonzalo Garcia. Chàng trai của học viện này là một số 9 thực thụ và ghi bàn mở tỷ số theo đúng phong cách của một số 9. Gonzalo đã khoác áo CLB này với niềm tự hào, rằng một trận đấu vô thưởng vô phạt trong một mùa giải thất bại đã không làm nhụt tâm lý thi đấu của anh”.

"Niềm tự hào của Gonzalo và cơn bột phát của Mbappe", bài viết của tờ AS

“Trong khi đó, fan đã chờ giây phút Mbappe xuất hiện để thể hiện rõ sự bất mãn và họ không bỏ lỡ cơ hội đó. Phản ứng của họ càng trở nên có lý với những gì Mbappe nói sau trận khi tiếp xúc các phóng viên, anh ta dùng họ để công kích HLV trưởng chỉ vì không được cho đá chính. Anh ta muốn gì ở trận đấu này chứ, nếu không phải là vì một giải thưởng cá nhân?”.

Cũng trong một bài viết khác trên tờ AS, Carlos Forjanes cho rằng bầu không khí lúc này tại Bernabeu đã gần như chuyển thành “chụp giật lợi ích”. Forjanes viết: “Mbappe đã quyết định rằng nội bộ Real Madrid chưa đủ nóng. Anh ta gây chiến với HLV giữa thời điểm Arbeloa đã đủ khổ sở với những vấn đề khác, phải khẩu chiến với ngôi sao của đội là điều cuối cùng ông ấy muốn dính vào”.

“Có thể giả định rất chắc chắn rằng Mbappe sẽ kiếm được khoản tiền thưởng khá lớn nếu đoạt Pichichi, mà Vedat Muriqi lúc này chỉ kém Mbappe 2 bàn trong khi vẫn còn 2 trận nữa. Với Mbappe, thành tích của đội không quan trọng mà cái anh ta cần là đoạt Vua phá lưới và ăn tiền thưởng. Do đó anh ta sẵn sàng ném Arbeloa xuống gầm xe nếu điều đó giúp anh ta đạt được ý muốn của mình, đó là được đá chính các trận còn lại”.

Chiến thắng phải là ưu tiên

Tờ Marca đã viết về phản ứng của CĐV trên khán đài để nói lên tiếng nói chung của người hâm mộ về thái độ thi đấu của các cầu thủ. “Không gì tệ hơn là sự thờ ơ, và trong buổi tối thứ Năm đã có một lượng lớn cổ động viên mặc kệ những diễn biến trên sân để cất tiếng nói phản đối những điều chướng tai gai mắt ở CLB”, bài viết của tờ này có đoạn.

“Nhưng trong sự thờ ơ đó, họ vẫn đứng dậy tán thưởng Gonzalo Garcia, Brahim Diaz, Jude Bellingham và Dani Carvajal, nếu không phải vì những pha bóng hay và nỗ lực thi đấu trên sân thì cũng là dành cho những cống hiến tận tụy trong quá khứ. Florentino Perez nói rằng fan không nên la ó cầu thủ Real, ông ta phải biết rằng họ bỏ bao nhiêu tiền để được vào đó chứ? Họ sẽ cổ vũ cho những ai đá quyết tâm để xứng đáng với đồng tiền họ bỏ ra”.

"Hãy học cách làm Cristiano và hãy học cách làm Raul", bài viết của Marca

Và sau đó Marca chĩa mũi dùi về phía Mbappe. “85 bàn trong 2 mùa của anh ta chưa đủ, Mbappe phải làm tốt hơn nữa. Hoặc, trong một số trường hợp, làm ít hơn nữa. Kể cả có được cho phép thì cũng đừng mò sang Sardinia để đi nghỉ cùng bạn gái trong lúc các đồng đội chuẩn bị đá El Clasico. Và anh ta phải biết khi nào cần tắt nụ cười khi rời sân tập sau khi chứng kiến các đồng đội đánh nhau. Chưa kể đăng ảnh xem đội nhà đá Clasico qua TV trong lúc bị thua không phải một hành động thông minh”, tờ này viết.

Bài viết đó có tựa đề “Học cách làm Cristiano và học cách làm Raul”, một tiêu đề rất giàu hàm ý. “Mbappe đã luôn thần tượng Cristiano Ronaldo và anh ta muốn trở thành một biểu tượng ở Real Madrid như thần tượng của mình. Anh ta hãy nhớ điều này: Ronaldo và Raul coi thắng/thua là điều quan trọng nhất và dồn mọi nỗ lực vào giành chiến thắng”, bài viết nhấn mạnh.

“Mbappe có thực sự coi chiến thắng là điều tối thượng không? Nếu có thì anh ta không biết thể hiện điều đó cho CĐV. Hãy học Cristiano và hãy học Raul”.