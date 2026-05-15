Mbappe bị báo Madrid đồng loạt công kích sau vụ "bật" HLV Arbeloa

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Aston Villa vs Liverpool
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Freiburg vs RB Leipzig
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Bayern Munich vs Köln
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Köln - KOE Köln
-
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Chelsea vs Manchester City
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Genoa vs Milan
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Juventus vs Fiorentina
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Pisa vs Napoli
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Roma vs Lazio
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
PVF-CAND vs Hà Nội
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Manchester United vs Nottingham Forest
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Inter Milan vs Hellas Verona
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Brentford vs Crystal Palace
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Sunderland
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Newcastle United vs West Ham United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Atlético de Madrid vs Girona
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Sevilla vs Real Madrid
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Nantes vs Toulouse
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Olympique Marseille vs Rennes
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Strasbourg vs Monaco
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympique Lyonnais vs Lens
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Barcelona vs Real Betis
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Arsenal vs Burnley
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-

Mbappe bị báo Madrid đồng loạt công kích sau vụ "bật" HLV Arbeloa

Sự kiện: Real Madrid Kylian Mbappe

Mbappe đã trở thành mục tiêu chỉ trích của báo giới Madrid sau vụ cầu thủ này tỏ ra không bằng lòng với quyết định cho anh ngồi dự bị của HLV Arbeloa.

  

Báo chí Madrid lúc này đã không còn giữ thái độ tán dương, hay ít nhất dè chừng khi nói về Kylian Mbappe. Sau buổi tối thứ Năm, Mbappe đã trở thành mục tiêu công kích của truyền thông thủ đô Tây Ban Nha, sau vụ tiền đạo này chỉ trích HLV Alvaro Arbeloa vì không cho mình ra sân thi đấu ở trận thắng Real Oviedo.

Mbappe không chỉ bị fan Real la ó mà còn bị công kích bởi báo giới Madrid

Mbappe không chỉ bị fan Real la ó mà còn bị công kích bởi báo giới Madrid

Trong 2 mùa qua, đa phần báo giới tại Madrid không mấy khi có những bài viết chỉ trích Mbappe vì sợ chủ tịch Florentino Perez. Nhưng vào sáng thứ Sáu đã không còn sự né tránh nào nữa.

Vị kỷ

Tờ AS bày tỏ sự không hài lòng khi Mbappe tỏ rõ sự thiếu tôn trọng với HLV Alvaro Arbeloa trong cuộc phỏng vấn sau trận. Việc Mbappe công kích HLV Arbeloa vì không cho mình đá trận này, trong khi đã vắng mặt trận gặp Barcelona là trận đấu ý nghĩa hơn nhiều, khiến AS cho rằng Mbappe chỉ biết nghĩ cho bản thân và theo đuổi giải Pichichi (Vua phá lưới).

Trong bài viết “Cơn bột phát của Mbappe & niềm tự hào của Gonzalo”, Tomas Ronceco của tờ AS viết: “Trong những thời khắc khó khăn này, chúng ta sẽ nhìn thấy những người thực sự tận tụy vì tập thể như Gonzalo Garcia. Chàng trai của học viện này là một số 9 thực thụ và ghi bàn mở tỷ số theo đúng phong cách của một số 9. Gonzalo đã khoác áo CLB này với niềm tự hào, rằng một trận đấu vô thưởng vô phạt trong một mùa giải thất bại đã không làm nhụt tâm lý thi đấu của anh”.

"Niềm tự hào của Gonzalo và cơn bột phát của Mbappe", bài viết của tờ AS

"Niềm tự hào của Gonzalo và cơn bột phát của Mbappe", bài viết của tờ AS

“Trong khi đó, fan đã chờ giây phút Mbappe xuất hiện để thể hiện rõ sự bất mãn và họ không bỏ lỡ cơ hội đó. Phản ứng của họ càng trở nên có lý với những gì Mbappe nói sau trận khi tiếp xúc các phóng viên, anh ta dùng họ để công kích HLV trưởng chỉ vì không được cho đá chính. Anh ta muốn gì ở trận đấu này chứ, nếu không phải là vì một giải thưởng cá nhân?”.

Cũng trong một bài viết khác trên tờ AS, Carlos Forjanes cho rằng bầu không khí lúc này tại Bernabeu đã gần như chuyển thành “chụp giật lợi ích”. Forjanes viết: “Mbappe đã quyết định rằng nội bộ Real Madrid chưa đủ nóng. Anh ta gây chiến với HLV giữa thời điểm Arbeloa đã đủ khổ sở với những vấn đề khác, phải khẩu chiến với ngôi sao của đội là điều cuối cùng ông ấy muốn dính vào”.

“Có thể giả định rất chắc chắn rằng Mbappe sẽ kiếm được khoản tiền thưởng khá lớn nếu đoạt Pichichi, mà Vedat Muriqi lúc này chỉ kém Mbappe 2 bàn trong khi vẫn còn 2 trận nữa. Với Mbappe, thành tích của đội không quan trọng mà cái anh ta cần là đoạt Vua phá lưới và ăn tiền thưởng. Do đó anh ta sẵn sàng ném Arbeloa xuống gầm xe nếu điều đó giúp anh ta đạt được ý muốn của mình, đó là được đá chính các trận còn lại”.

Chiến thắng phải là ưu tiên

Tờ Marca đã viết về phản ứng của CĐV trên khán đài để nói lên tiếng nói chung của người hâm mộ về thái độ thi đấu của các cầu thủ. “Không gì tệ hơn là sự thờ ơ, và trong buổi tối thứ Năm đã có một lượng lớn cổ động viên mặc kệ những diễn biến trên sân để cất tiếng nói phản đối những điều chướng tai gai mắt ở CLB”, bài viết của tờ này có đoạn.

“Nhưng trong sự thờ ơ đó, họ vẫn đứng dậy tán thưởng Gonzalo Garcia, Brahim Diaz, Jude Bellingham và Dani Carvajal, nếu không phải vì những pha bóng hay và nỗ lực thi đấu trên sân thì cũng là dành cho những cống hiến tận tụy trong quá khứ. Florentino Perez nói rằng fan không nên la ó cầu thủ Real, ông ta phải biết rằng họ bỏ bao nhiêu tiền để được vào đó chứ? Họ sẽ cổ vũ cho những ai đá quyết tâm để xứng đáng với đồng tiền họ bỏ ra”.

Mbappe bị báo Madrid đồng loạt công kích sau vụ "bật" HLV Arbeloa - 3"Hãy học cách làm Cristiano và hãy học cách làm Raul", bài viết của Marca 

Và sau đó Marca chĩa mũi dùi về phía Mbappe. “85 bàn trong 2 mùa của anh ta chưa đủ, Mbappe phải làm tốt hơn nữa. Hoặc, trong một số trường hợp, làm ít hơn nữa. Kể cả có được cho phép thì cũng đừng mò sang Sardinia để đi nghỉ cùng bạn gái trong lúc các đồng đội chuẩn bị đá El Clasico. Và anh ta phải  biết khi nào cần tắt nụ cười khi rời sân tập sau khi chứng kiến các đồng đội đánh nhau. Chưa kể đăng ảnh xem đội nhà đá Clasico qua TV trong lúc bị thua không phải một hành động thông minh”, tờ này viết.

Bài viết đó có tựa đề “Học cách làm Cristiano và học cách làm Raul”, một tiêu đề rất giàu hàm ý. “Mbappe đã luôn thần tượng Cristiano Ronaldo và anh ta muốn trở thành một biểu tượng ở Real Madrid như thần tượng của mình. Anh ta hãy nhớ điều này: Ronaldo và Raul coi thắng/thua là điều quan trọng nhất và dồn mọi nỗ lực vào giành chiến thắng”, bài viết nhấn mạnh.

“Mbappe có thực sự coi chiến thắng là điều tối thượng không? Nếu có thì anh ta không biết thể hiện điều đó cho CĐV. Hãy học Cristiano và hãy học Raul”.

Real Madrid thêm loạn: Mbappe bóng gió chỉ trích HLV trưởng, Arbeloa phản pháo
Real Madrid thêm loạn: Mbappe bóng gió chỉ trích HLV trưởng, Arbeloa phản pháo

Kylian Mbappe tiếp tục trở thành tâm điểm tranh cãi, dù Real Madrid đánh bại Real Oviedo 2-0 ở La Liga. Tiền đạo người Pháp tiết lộ HLV Alvaro Arbeloa...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/05/2026 17:59 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Real Madrid Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN