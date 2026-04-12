Kiều nữ UFC "khỏa thân" tắm nắng, ngỡ ngàng với diện mạo mới

Khoảnh khắc táo bạo gây sốt mạng xã hội

Cựu võ sĩ UFC Paige VanZant tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi đăng tải loạt ảnh tắm nắng đầy gợi cảm trên trang cá nhân.

VanZant cởi áo tắm nắng, lộ ra hình xăm lớn ở lưng

Trong bộ bikini được nới lỏng tối đa, người đẹp 32 tuổi gần như để lộ toàn bộ phần lưng và thân trên, khéo léo phô diễn hình xăm rồng cỡ lớn chạy dọc cơ thể. Góc chụp nằm sấp cùng ánh nắng tự nhiên càng làm nổi bật đường nét cơ thể và chi tiết hình xăm.

Chỉ với dòng chú thích ngắn “Pick one… or more” (tạm dịch: Chọn một… hoặc nhiều hơn cũng được), VanZant đã khiến phần bình luận bùng nổ với hàng loạt phản hồi phấn khích từ người hâm mộ.

Rời xa võ đài, mở ra con đường mới

Sau 7 năm thi đấu tại Ultimate Fighting Championship (UFC), VanZant không còn duy trì tần suất thi đấu đỉnh cao. Thay vào đó, cô tập trung xây dựng hình ảnh cá nhân và phát triển nội dung trên các nền tảng trực tuyến.

Nguồn thu từ đây thậm chí vượt xa sự nghiệp võ thuật trước đó. Chính VanZant từng thừa nhận cô có thể kiếm được nhiều tiền chỉ trong một ngày hơn cả quãng thời gian dài thi đấu.

Sự thay đổi này cho thấy bước ngoặt lớn, từ một võ sĩ lồng bát giác sang hình mẫu giải trí, kinh doanh hình ảnh đầy chủ động.

Tuyên ngôn về tự do và bản sắc cá nhân

Không chỉ dừng ở hình ảnh gợi cảm, Paige VanZant còn coi đây là cách thể hiện bản thân. Cuối năm 2025, cô xuất hiện trên bìa tạp chí phái mạnh với phong cách táo bạo.

Theo VanZant, đó là lời khẳng định của sự tự do, sự tự tin, quyền làm chủ cơ thể và hình ảnh cá nhân.

“2026 là chương mới, sáng tạo hơn, tự tin hơn và không bị giới hạn”, cô chia sẻ thêm.

Từ hình ảnh một nữ võ sĩ mạnh mẽ, Paige VanZant đang dần chuyển mình thành biểu tượng đa chiều, vừa quyến rũ, vừa độc lập, vừa làm chủ cuộc chơi của chính mình.

Loạt ảnh mới đang tiếp tục gây chú ý vì sự táo bạo, bên cạnh đó, cựu võ sĩ người Mỹ còn gửi tới thông điệp phía sau, hình ảnh VĐV không còn bị bó buộc trong một vai trò, mà sẵn sàng bước ra, định nghĩa lại chính mình theo xu hướng mạng xã hội.