Người đẹp pickleball gợi cảm, gây thương nhớ ở Nóng cùng World Cup

Không chỉ sở hữu kỹ năng thể thao trên sân tập, dàn hot girl tham gia đồng hành cùng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh còn khiến khán giả "đứng ngồi không yên" nhờ vóc dáng nóng bỏng cùng gu thời trang thể thao cực kỳ thời thượng.

Cơn sốt "Hot girl sân banh" đổ bộ sóng truyền hình

Sức nóng của vòng chung kết FIFA World Cup 2026 đang lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bên cạnh những trận cầu nảy lửa, chương trình đồng hành Nóng cùng FIFA World Cup 2026 của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục là món ăn tinh thần thu hút lượng tương tác khổng lồ. Năm nay, tâm điểm chú ý của khán giả đổ dồn vào dàn mỹ nhân không chỉ có nhan sắc mà còn mang đậm tinh thần thể thao năng động, đặc biệt là những cô nàng bước ra từ trào lưu chơi bộ môn pickleball.

Góp mặt tại trường quay VTV vào mỗi khung giờ 22h hàng ngày, những người đẹp đại diện cho các đội tuyển quốc gia nhanh chóng chiếm trọn spotlight. Khác với vẻ lộng lẫy thường thấy trên thảm đỏ, dàn hot girl mang đến một làn gió mới khỏe khoắn, gợi cảm nhưng không kém phần thanh lịch nhờ tư duy thời trang tôn dáng từ đời thực lên sóng truyền hình.

Hoàng Hoa là fan đại diện Haiti tại Nóng cùng World Cup 2026

Body "vạn người mê" nhờ chăm chỉ trên sân tập pickleball

Để có được phong thái tự tin và sắc vóc "chuẩn không cần chỉnh" khi lên sóng truyền hình trực tiếp, bí quyết của nhiều người đẹp chính là niềm đam mê vận động. Bên cạnh gym hay cardio, bộ môn thể thao thời thượng pickleball chính là "vũ khí bí mật" giúp các cô nàng siết cơ, giữ gìn vòng eo con kiến cùng vòng ba săn chắc.

Trên trang cá nhân của các mỹ nhân như Hoàng Thị Hoa (đại diện team Haiti) hay các hot girl thể thao khác, bên cạnh những khoảnh khắc rạng rỡ tại trường quay VTV là hàng loạt hình ảnh check-in cực cháy trên sân pickleball.

Dù tự nhận là những "newbie" (người mới chơi) hay các tay vợt phong trào, việc khoác lên mình những bộ trang phục thể thao ôm sát, váy ngắn xếp ly nữ tính giúp các cô nàng biến sân tập thành một sàn diễn thời trang thực thụ, vừa khoe khéo đường cong nghẹt thở vừa toát lên vẻ trẻ trung, tràn đầy năng lượng.

"Bông hồng quyến rũ" khuấy đảo bầu không khí bóng đá

Sự xuất hiện của các "nàng thơ thể thao" trong các phần bình luận, tranh luận (Debate) tại Nóng cùng World Cup đã nhận về "mưa lời khen" từ cộng đồng mạng. Lối make-up sắc sảo kết hợp cùng thần thái rạng ngời giúp mỗi khung hình có sự xuất hiện của các người đẹp đều nhanh chóng đạt lượng xem khủng.

Nhiều khán giả thừa nhận, sự kết hợp giữa nét quyến rũ đời thường của một "hot girl pickleball" và sự duyên dáng, hoạt ngôn trên sóng truyền hình đã tạo nên một sức hút rất riêng cho mùa giải năm nay. Không chỉ dừng lại ở vai trò cổ vũ, các cô gái đang ngày càng khẳng định hình ảnh thế hệ phái đẹp hiện đại: có gu thời trang, yêu thích vận động và luôn biết cách làm bản thân tỏa sáng ở mọi không gian giải trí.

Những hình ảnh đẹp về "nàng thơ thể thao" (Nguồn ảnh Facebook nhân vật)