Hot girl pickleball muốn Messi gặp Ronaldo ở chung kết, Avan Ton mong tuyển Mỹ vô địch World Cup

⚔️ Phương Liên muốn Messi gặp Ronaldo ở chung kết, trắng đêm xem World Cup

Trên trang cá nhân của mình, hot girl làng thể thao Phương Liên thường xuyên chia sẻ hình ảnh theo dõi xuyên suốt các trận đấu ở kỳ World Cup năm nay. Người đẹp cho biết bản thân thuần túy yêu thích bóng đá chứ không riêng bất cứ đội nào, có nhiều đội bóng muốn xem nên theo dõi nhiều trận nhất có thể.

Phương Liên là hot girl trong làng thể thao, đặc biệt là pickleball

“Tôi được truyền tình yêu bóng đá từ bố từ những năm tôi còn học trung học. Tôi rất thích không khí bóng đá mỗi dịp có giải đấu lớn. Ấn tượng nhất là những lần tôi được đi “bão” khi U23 Việt Nam thi đấu thành công. Vào thời điểm này, không khí bóng đá World Cup ngập tràn khắp nơi làm tôi rất thích thú. Tôi với bạn bè đi chơi pickleball đều thấy mọi người mặc áo đội tuyển mình yêu thích, bàn luận về bóng đá rất sôi nổi”.

“Tôi không đặt mục tiêu xem đầy đủ hết các trận nhưng tôi sắp xếp thời gian, công việc để xem những đội bóng lớn hay có các cầu thủ mình yêu thích thi đấu như Pháp, Bồ Đào Nha, Argentina, Brazil…World Cup 4 năm mới có 1 lần nên tôi muốn mình được sống trong bầu không khí này càng nhiều càng tốt”.

Người đẹp sở hữu vóc dáng nóng bỏng

“Tôi hy vọng sẽ được thấy Ronaldo và Messi gặp nhau ở trận chung kết World Cup năm nay. Nếu điều này xảy ra thì sẽ là một buổi tiệc khó quên với các fan bóng đá như tôi”, Phương Liên chia sẻ.

Không chỉ gây chú ý khi từng tham dự cuộc thi Hoa hậu thể thao Việt Nam, hot girl cao 1m67 còn nổi tiếng trong làng thể thao, đặc biệt là giành được khá nhiều danh hiệu ở các giải đấu pickleball.

Phương Liên sở hữu vóc dáng nóng bỏng nhờ 7 năm tập gym, chơi nhiều môn thể thao khác nhau như cầu lông, bơi, cưỡi ngựa, bắn cung…Người đẹp chia sẻ dù dành nhiều thời gian để xem World Cup, cô nàng vẫn duy trì tập luyện pickleball ít nhất 3 buổi trong tuần cũng như tham dự các giải đấu vào cuối tuần.

🏆 Người mẫu Avan Ton mong tuyển Mỹ vô địch World Cup

Người đẹp sở hữu 2 quốc tịch Việt Nam – Mỹ cũng như thường xuyên đi lại giữa 2 quốc gia cho biết không khí World Cup ở Mỹ hiện tại có thể nói không nơi nào “nóng” bằng. Cô chia sẻ tình yêu bóng đá của người Mỹ không thua kém bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.

Người đẹp mang 2 quốc tịch mong tuyển Mỹ vô địch

Mặc dù tuyển Mỹ rơi vào nhánh đấu có những đội bóng rất mạnh như Bỉ, Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha, cô hy vọng tuyển Mỹ có thể vô địch ở kỳ World Cup mà mình là một trong những quốc gia chủ nhà.

Mặc dù thời gian gần đây, Avan Ton đang bộn rộn công việc tại Việt Nam và chỉ có thể theo dõi World Cup qua truyền hình, người mẫu cao 1m7 cho biết cô sẽ sắp xếp thời gian để trở lại Mỹ để trực tiếp cổ vũ nếu tuyển Mỹ tiến sâu.

Avan Ton lập cú đúp danh hiệu pickleball vào cuối tuần vừa qua

Phải nói thêm, Avan Ton cũng là một hot girl góp mặt ở nhiều giải pickleball trong nước. Người đẹp này vừa giành 2 danh hiệu hạng nhì và hạng ba ở 2 giải pickleball diễn ra trong dịp cuối tuần vừa qua.