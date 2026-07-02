Kiều nữ boxing khỏa thân cổ vũ tuyển Anh ở World Cup theo cách độc đáo

World Cup 2026 đang biến thành một “show diễn” cảm xúc đúng nghĩa, nơi drama ngoài sân cỏ đôi lúc còn gây chú ý hơn cả những trận knock-out nghẹt thở. Từ màn cổ vũ táo bạo của nữ võ sĩ boxing Elle Brooke dành cho tuyển Anh cho tới vụ CĐV lao xuống sân ở trận Bỉ - Senegal, mạng xã hội liên tục dậy sóng vì những khoảnh khắc khó tin.

Elle Brooke không mặc quần, vẽ sơn lên người cổ vũ tuyển Anh

Kiều nữ boxing diện phong cách táo bạo cổ vũ tuyển Anh

Ngay trước trận Anh gặp CH Congo ở vòng knock-out, nữ võ sĩ boxing kiêm người mẫu nổi tiếng Elle Brooke khiến cộng đồng mạng phát sốt với màn cổ vũ cực kỳ táo bạo dành cho “Tam sư”.

Cô nàng 28 tuổi không mặc gì, sơn hình quốc kỳ lên cơ thể và hài hước tuyên bố: “Tôi sẽ vỗ tay vì tuyển Anh”. Bức ảnh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo hàng loạt bình luận vừa thích thú vừa choáng váng từ người hâm mộ.

Elle Brooke vốn nổi tiếng với phong cách cá tính, từng tham gia các trận boxing influencer đình đám tại Anh và sở hữu lượng người theo dõi cực lớn trên mạng xã hội. Đây cũng không phải lần đầu cô gây chú ý ở các giải đấu bóng đá lớn.

Nhiều CĐV hài hước nhận xét rằng “đội tuyển Anh đang có dàn fan quá nhiệt”, trong khi số khác gọi Brooke là “gương mặt nổi nhất World Cup 2026”.

CĐV khỏa thân lao xuống sân gây náo loạn trận Bỉ - Senegal

Nếu khán đài Atlanta gây sốt vì các bóng hồng tuyển Anh, trận Bỉ thắng Senegal 3-2 lại xuất hiện một cảnh tượng hỗn loạn ngay trên sân đấu.

1 fan lao xuống sân ở trận Bỉ - Senegal

Giữa lúc trận knock-out diễn ra căng thẳng, một người đàn ông bất ngờ lao xuống sân, chạy ngang khu vực thi đấu trước sự ngỡ ngàng của hàng vạn khán giả. Lực lượng an ninh lập tức truy đuổi và khống chế người này chỉ sau ít giây.

Theo truyền thông quốc tế, đây được cho là một màn “viral marketing” có chủ đích khi người này mặc áo quảng bá cho nền tảng game online nhằm thu hút sự chú ý trên sóng truyền hình toàn cầu.

Nhiều chuyên gia gọi đây là một trong những chiêu quảng cáo liều lĩnh nhất lịch sử World Cup. Dù gây chú ý cực lớn trên mạng xã hội, người thực hiện hành động này có nguy cơ nhận án phạt tài chính nặng, bị trục xuất khỏi nước chủ nhà và cấm vĩnh viễn tham dự các sự kiện bóng đá quốc tế.

Khán đài World Cup liên tục xuất hiện tranh cãi

World Cup 2026 những ngày gần đây còn chứng kiến hàng loạt tình huống gây tranh cãi bên ngoài sân cỏ.

Tại Mexico City, một nữ CĐV Mexico bị chỉ trích dữ dội sau hành động hắt đồ uống vào nhóm fan Ecuador giữa lúc hai bên lời qua tiếng lại căng thẳng ở khu vực khán đài.

Trong khi đó, một nữ CĐV Colombia lại trở thành hiện tượng mạng sau video “đổi áo” đầy táo bạo trên bãi biển, thu hút hàng chục triệu lượt xem chỉ sau thời gian ngắn.

Ở chiều ngược lại, một nữ fan tuyển Anh sở hữu nụ cười rạng rỡ và chất giọng cuốn hút cũng đang được cộng đồng mạng săn tìm sau đoạn phỏng vấn cảm xúc hậu chiến thắng của Harry Kane cùng đồng đội.

Từ các màn cổ vũ quá khích cho tới những khoảnh khắc viral ngoài sức tưởng tượng, World Cup 2026 đang cho thấy sức nóng phủ kín từ sân cỏ tới khán đài. Và đôi khi, chính những câu chuyện hậu trường mới là thứ khiến người hâm mộ bàn tán nhiều nhất.