Á hậu Hồng Hạnh cùng 140 người đẹp “đại náo” giải pickleball 200 triệu đồng

Cuối tuần vừa qua, làng pickleball phong trào tại Việt Nam dành sự quan tâm rất lớn cho giải đấu mang tên “Em Xinh Dink Đỉnh” tổ chức tại TP.HCM. Đúng như tên gọi, giải đấu này quy tụ đến gần 140 người đẹp của pickleball trong nước hiện nay.

Trong số này, có rất nhiều cái tên nổi tiếng trong cộng đồng như: Á Hậu Hồng Hạnh, Miss Glam World Phan Ngọc Hân, ca sĩ Huỳnh Tú , Miss Ocean Võ Tuyết Nhi, dàn hot girl Kim Mỹ Bùi, Giang Phạm, Đặng Yến, Kiều Trinh…

Giải đấu không chỉ được đánh giá cao về mặt chuyên môn với những trận đấu nảy lửa mà hình thức của giải cũng rất chỉn chu khi ban tổ chức quy định trang phục là áo thể thao, váy với 2 màu chủ đạo trắng và hồng, mang đến một hình ảnh riêng biệt của giải.

Các người đẹp tranh tài ở nội dung đôi nữ hạng mục New Pro và New Baby với tổng giá trị giải thưởng lên đến 200 triệu đồng. Song song đó, ban tổ chức còn trao thêm 20 giải thưởng phụ có tổng giá trị 100 triệu đồng, qua đó làm cho giải đấu trở thành một ngày hội thật sự với các người đẹp pickleball.

Với chiều cao, vóc dáng chuẩn mực và gương mặt xinh đẹp, bộ đôi Á hậu Hồng Hạnh và Giang Phạm trở thành một trong những cặp đấu xinh đẹp bậc nhất giải. Tuy nhiên, cả hai chưa có được nhiều sự ăn ý, qua đó không tiến quá sâu.

Kiều Trinh nổi tiếng với biệt danh “người đẹp chuyên về nhì” ở các giải pickleball. Tại giải đấu này, cô dừng bước đầy tiếc nuối ở tứ kết do sức khỏe không tốt. Dù vậy, Kiều Trinh cho biết cô rất vui khi nhận được một giải thưởng phụ. Người đẹp đánh giá giải rất cao khi đây là giải đấu chăm sóc cho VĐV nữ rất tốt, đặc biệt là khâu hậu cần.

Người đẹp Ngọc Huỳnh (bìa trái), một trong những thành viên của ban tổ chức chia sẻ: “Đây là mùa giải thứ 2 chúng tôi tổ chức giải đấu dành riêng cho các cô gái. Chúng tôi mong muốn tạo ra sân chơi dành riêng cho các chị em trình độ newbie, công bằng, lành mạnh, vui vẻ và có thể kết nối tất cả mọi người với nhau”.

“Giải mùa 2 nhận được sự quan tâm và tham gia của đông đảo tay vợt nữ xinh đẹp và cũng nhận rất nhiều lời khen từ mọi người. Các VĐV thắng thua đều có được niềm vui tại giải. Đây là động lực để chúng tôi tổ chức tiếp mùa 3 vào đầu năm 2026. Chúng tôi tin chắc số lượng VĐV sẽ còn đông hơn nữa”.

Người đẹp Kha Kha thi đấu tại giải

Hot girl Trân Nguyễn

Tay vợt xinh đẹp Ly Ly

Những người đẹp nóng bỏng tranh tài tại giải