HLV pickleball thu "học phí" kỷ lục 35 triệu đồng/giờ, vẫn được ca ngợi tại Việt Nam

(Tin thể thao, tin pickleball) HLV pickleball Marcel Chan thiết lập kỷ lục Việt Nam với mức 35 triệu đồng/giờ, buổi học vừa có chuyên môn cao vừa gây quỹ từ thiện giúp đồng bào miền Trung.

Pickleball, bộ môn thể thao đang “làm mưa làm gió” tại Việt Nam không những thu hút nhiều người chơi mà còn tạo ra những câu chuyện thú vị xung quanh nghề huấn luyện. Trước đây, đã có những tranh cãi khi mức phí huấn luyện chỉ là 300 nghìn đồng mỗi giờ, thậm chí nhiều HLV còn bị cho là kém trình độ so với học viên. Nhưng đây là câu chuyện hoàn toàn khác.

HLV Marcel Chan (người cao nhất) chụp ảnh cùng các học viên

Một kỷ lục mới được thiết lập bởi Marcel Chan, HLV quốc tế nổi tiếng, từng huấn luyện nhiều tay vợt hàng đầu. Cuối tháng 10 vừa qua, buổi huấn luyện 1 kèm 1 cùng anh được đấu giá lên đến gần 35 triệu đồng mỗi giờ. 

Đây không chỉ là con số “khủng”, có thể coi là kỷ lục về số tiền huấn luyện trong giới pickleball và càng ý nghĩa hơn khi toàn bộ số tiền được dùng cho mục đích thiện nguyện, giúp đỡ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Buổi học pickleball đắt nhất Việt Nam

Sự kiện do Marcel Chan phối hợp cùng 1 nhà tài trợ tổ chức đã tạo nên cơn sốt trong cộng đồng pickleball. Buổi học 1 kèm 1 đã được đấu giá với giá khởi điểm từ 1 triệu đồng và nhanh chóng tăng lên, cuối cùng hai học viên chốt mức 33 triệu và 35 triệu đồng cho mỗi giờ học, mức giá cao nhất từ trước đến nay tại Việt Nam. Không khí tại sân tập trở nên sôi động, đầy hào hứng và tinh thần thi đấu lẫn sẻ chia lan tỏa khắp mọi người.

Kết quả, tổng số tiền quyên góp từ sự kiện vượt mốc 140 triệu đồng, bao gồm tiền đấu giá, đóng góp từ thương hiệu cùng các học viên và doanh thu từ các hoạt động phụ trợ khác. Toàn bộ số tiền được chuyển đến Quỹ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm hỗ trợ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn.

Marcel Chan, xuất thân từ Đại học Hawaii, Mỹ, anh nổi bật với kỹ năng và chiến thuật huấn luyện và được cộng đồng đánh giá cao nhờ sự nghiêm túc và khả năng kết nối mọi người.

-11/11/2025 22:52 PM (GMT+7)
