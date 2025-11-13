Mỹ nhân pickleball "tài sắc vẹn toàn", xuất sắc hơn cả huyền thoại Ben Johns

Anna Leigh Waters xuất sắc hơn huyền thoại Ben Johns

Anna, tay vợt 18 tuổi người Mỹ, đang viết nên một trang sử mới cho làng pickleball thế giới khi vượt qua huyền thoại Ben Johns để trở thành người giành nhiều danh hiệu nhất trong lịch sử PPA Tour. Tại giải vô địch thế giới PPA 2025 vừa kết thúc ở Farmers Branch, Texas (Mỹ) Anna Leigh Waters liên tục tỏa sáng, giành chiến thắng ở cả nội dung đơn, đôi nữ và đôi nam nữ, khẳng định sức mạnh vượt trội và lối chơi toàn diện.

Anna vừa giành 3 danh hiệu ở giải pickleball vô địch thế giới diễn ra trên sân nhà

Với 168 danh hiệu, Waters đã vượt qua Ben Johns (167) để trở thành tay vợt thành công nhất trên PPA Tour. Cô vừa giành cú ăn 3 thứ ba liên tiếp trong năm nay, nối tiếp các chiến thắng tại Rate Vegas Cup và Virginia Beach Cup.

Ở nội dung đôi nam nữ, Waters và Ben Johns tiếp tục thống trị với chiến thắng thứ tám liên tiếp, còn ở đôi nữ, Waters cùng Anna Bright chỉ để thua duy nhất một set trong năm trận đấu, thắng áp đảo Parenteau/Todd tại chung kết với tỉ số 11-2, 11-2, 11-5.

Trong nội dung đơn, Waters cũng chứng tỏ sự vượt trội khi thắng Kate Fahey 11-4, 12-10, qua đó kéo dài chuỗi 529 ngày bất bại ở các trận đơn.

Anna (bên trái) đánh đơn giỏi, đánh đôi cũng tài

Hành trình và phong cách thi đấu đặc biệt của Waters

Sinh năm 2007 tại Allentown, Pennsylvania, Waters bắt đầu chơi pickleball từ năm 2017 khi thăm ông bà. Chỉ vài tháng sau, cô đã giành danh hiệu đầu tiên ở nội dung đôi nữ. Đến năm 12 tuổi, Waters trở thành tay vợt chuyên nghiệp trẻ nhất lịch sử pickleball. Kể từ đó, cô đã giành hơn 100 danh hiệu ở cả nội dung đơn, đôi nữ và đôi nam nữ, trở thành biểu tượng trẻ trung, tài năng của môn thể thao này.

Waters được huấn luyện bởi mẹ, Leigh Waters, cựu tay vợt tennis NCAA Division I, đồng thời là đối tác thường xuyên ở nội dung đôi. Gia đình Waters hiện sống tại Florida, nơi Anna phát triển sự nghiệp. Phong cách thi đấu của cô nổi bật nhờ tốc độ, sức mạnh, khả năng đọc trận đấu và kiểm soát thế trận xuất sắc, giúp cô liên tục thống trị các giải đấu và tạo ra khoảng cách rõ rệt với phần còn lại của làng pickleball.

Với thành tích ấn tượng và chuỗi chiến thắng dài, Anna Leigh Waters đang hướng tới mục tiêu 200 danh hiệu PPA Tour vào năm 2026.

Anna hiện tại đã vượt qua thành tích của huyền thoại pickleball Ben Johns (bên phải)

Cô gái 18 tuổi thi đấu năng nổ trên sân

Cô gái "tài sắc vẹn toàn"

Tay vợt người Mỹ là thần tượng của nhiều người hâm mộ pickleball

Cô hy vọng sẽ chạm mốc 200 danh hiệu vào năm tới