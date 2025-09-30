Người đẹp chi tiền như nước, bán cả vàng cưới để mua đồ chơi pickleball

🏓 Bước chân vào thế giới pickleball và đam mê không giới hạn

Một người chơi pickleball mới đây chia sẻ câu chuyện thật trên mạng xã hội về hành trình “nghiện” môn thể thao này đến mức khiến cô chi tiêu không kiểm soát. Ban đầu, cô đến sân với bộ đồ thể thao cũ và cây vợt mượn, chỉ nghĩ chơi cho vui giải trí vài tuần. Nhưng ngay từ cú đánh đầu tiên, cảm giác hưng phấn và sự hấp dẫn của pickleball đã kéo cô đi sâu hơn.

Cô gái khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng khi bán cả "của hồi môn" để mua đồ pickleball. Ảnh minh họa

Điều khiến cô “ghiền” nhất không chỉ là chơi bóng mà còn là phong cách sống trên sân. Những bức ảnh chụp với trang phục thời thượng, nụ cười rạng rỡ nhận được hàng trăm lượt thích đã khiến cô càng muốn nổi bật hơn. Từ ý định ban đầu chỉ sắm vài bộ đồ thay đổi, cô nhanh chóng bị cuốn vào mua sắm đồ tập, từ áo crop top (áo hở bụng), chân váy xếp ly đến quần legging (quần bó sát) họa tiết và cả giày thể thao phiên bản giới hạn.

💍 Chuyện bán vàng cưới và bài học về đam mê và chi tiêu

Cô kể, khi nhận ra bản thân “sa lầy” vào việc mua sắm, những món đồ pickleball đã chiếm hết tiền dư dả. Không muốn ảnh hưởng đến tài chính gia đình, cô quyết định bán đi một chỉ vàng cưới quý giá để tiếp tục sở hữu những món đồ mình yêu thích. “Tôi nghĩ mình đầu tư cho đam mê, vàng đang cao giá, bán đi rồi sẽ thoải mái mua sắm”, cô chia sẻ.

Nhưng sau đó, cảm giác hưng phấn chóng tàn và cô bắt đầu hối hận. Một chỉ vàng, vốn là giá trị bền vững giờ biến thành những món đồ có thể chẳng dùng lâu dài. Câu chuyện “tậu đồ như mua sắm không giới hạn” của cô gây ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội, từ việc ủng hộ “đầu tư đam mê” đến cảnh báo “phải biết giữ cân bằng, đừng để đam mê phá tài chính”.

Câu chuyện từ cô gái chơi pickleball trên đã mang tới những giá trị sâu sắc, đam mê thể thao là tốt nhưng cần tỉnh táo trong chi tiêu, đừng để việc mua sắm thành gánh nặng hay hối tiếc. Pickleball là niềm vui và sức khỏe, không phải cuộc chạy đua vật chất. Câu chuyện của cô là lời nhắc nhở về cách yêu thích thể thao một cách thông minh và có trách nhiệm.

🤔 Khán giả ủng hộ hay đả kích về chuyện này?

Xung quanh câu chuyện cô gái bán vàng cưới để mua đồ chơi pickleball, nhiều ý kiến đa chiều đã được cộng đồng mạng đưa ra.

Nhiều người đồng cảm và ủng hộ quan điểm coi đây là "đầu tư cho đam mê". Họ cho rằng pickleball không chỉ là môn thể thao mang lại sức khỏe mà còn là phong cách sống, việc chi tiền mua trang phục, dụng cụ đẹp là cách để thể hiện cá tính và tạo động lực chơi tốt hơn. Một số bình luận ví von đây là "đầu tư đúng đắn", khuyên nên theo đuổi đam mê có kiểm soát nhưng cũng đừng quá khắt khe.

Ngược lại, cũng có nhiều ý kiến cảnh báo về việc tiêu xài quá đà, dễ rơi vào vòng xoáy chi tiêu mất kiểm soát. Họ nhắc nhở nên cân nhắc chi tiêu hợp lý, giữ gìn tài sản có giá trị bền vững vì những món đồ thể thao, dù đẹp, cũng chỉ dùng trong thời gian ngắn. Một số người còn cho rằng có nhiều lựa chọn trang phục thể thao vừa đẹp vừa hợp túi tiền chứ không cần đầu tư quá nhiều tiền cho đồ hiệu.