Diễn viên Diệp Bảo Ngọc rướm máu khi thi pickleball, sưu tập hàng chục huy chương

Diệp Bảo Ngọc là một trong những cái tên nhận được sự quan tâm đặc biệt ở nội dung KOL giải ZonZon Charity Pickleball Season 2 diễn ra vào chiều tối ngày 20/9 tại cụm sân Cộng Hòa Garden (Phường Tân Bình, TP.HCM). Đây là giải đấu gây quỹ thiện nguyện để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, thu hút gần 320 VĐV tham gia tranh tài, trong đó có nhiều người nổi tiếng.

Không chỉ được biết đến là nữ diễn viên chính của rất nhiều bộ phim đình đám, Diệp Bảo Ngọc còn là một người đẹp đam mê thể thao với bảng thành tích đáng nể.

Theo đó, cô có khoảng 10 năm theo đuổi bộ môn đá cầu (từ năm 8 tuổi đến năm 18 tuổi). Cô từng là thành viên đội tuyển trẻ TP.HCM, giành hàng chục huy chương lớn nhỏ, trong đó có cả HCV cấp quốc gia.

Song song đó, nữ diễn viên 9x còn chơi tốt nhiều môn thể thao khác như golf, boxing hay chạy bộ. Cô cũng từng giành đai tại đấu trường boxing The Champion (Nhà vô địch) 2021.

“Các môn thể thao tôi chơi trước đây hỗ trợ cho tôi rất nhiều khi đến với pickleball. Chạy bộ, đá cầu giúp đôi chân của tôi khỏe hơn. Boxing giúp tay tôi linh hoạt, đánh có lực và phản xạ tốt hơn”, người đẹp cao 1m7 nói.

Đáng chú ý, dù đã tiếp cận với bộ môn pickleball được gần 1 năm, Bảo Ngọc cho biết đây mới chỉ là giải đấu thứ 3 mà cô tham gia.

“Tôi biết đến pickleball được khoảng 1 năm nhưng thời điểm đó, công việc quá bận nên tôi hầu như không có thời gian để tập, có khi cả tháng mới ra sân được 1-2 lần. Thời gian gần đây, tôi tập luyện được nhiều hơn và ra sân với tần suất khoảng 2-3 buổi một tuần”, nữ diễn viên cho biết.

Ở giải đấu này, ngay ở lượt trận mở màn, Bảo Ngọc đã gặp một sự cố. Trong một pha cố gắng cứu bóng sau cú đánh hiểm hóc của đối thủ, người đẹp 9x đã bị ngã khiến chân trầy xước, rướm máu. Dù vậy, Bảo Ngọc vẫn nén đau thi đấu trọn vẹn cả 3 lượt trận vòng bảng của mình.

Dù không thể tiến sâu tại giải, Bảo Ngọc cho biết cô vẫn cảm thấy rất vui: “Tôi bị ngã do cố gắng chạy để cứu bóng, dẫn đến mất trụ. Đây cũng là bài học cho tôi rằng nên thận trọng hơn khi thi đấu”.

“Sau mỗi giải đấu, tôi sẽ có những bài học cho mình để tiến bộ. Tôi sẽ cần học thêm về chiến thuật vì pickleball không chỉ cần sức mạnh. Tôi cũng sẽ cần nâng cao thể lực, kỹ thuật cho những pha bóng giằng co. Hơn hết, mọi người chơi pickleball nên khởi động kỹ, không chủ quan và không nên quá sức để tránh chấn thương đáng tiếc”, người đẹp nói thêm.

Bảo Ngọc chia sẻ trong tời gian tới, cô sẽ sắp xếp công việc để dành thời gian tập luyện pickleball nhiều hơn cũng như sẽ lựa chọn, tiếp tục tham gia những giải đấu phù hợp để tăng kinh nghiệm thi đấu của bản thân.