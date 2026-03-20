Người đẹp cầu lông Thùy Linh vào tứ kết giải quốc tế, so tài cựu số 1 thế giới

Khuya ngày 19/3, Nguyễn Thùy Linh (hạng 26 thế giới) bước vào lượt trận vòng 16 giải cầu lông quốc tế Super 300 Orleans Masters 2026 tổ chức ở Pháp. Đối thủ của cô là Lo Sin Yan Happy, tay vợt người Hong Kong (Trung Quốc) đang xếp hạng 75 thế giới.

Lo Sin Yan Happy với tốc độ tốt đã gây ra một số khó khăn cho tay vợt Việt Nam ở đầu trận. Dù vậy, càng thi đấu, đẳng cấp của Thùy Linh dần được thể hiện với nhiều pha xử lý kỹ thuật. Hoa khôi cầu lông Việt Nam dần nới rộng khoảng cách để thắng set đầu 21-12.

Lo Sin Yan Happy tiếp tục tạo ra khó khăn ở đầu hiệp 2. Tay vợt người Hong Kong (Trung Quốc) điều cầu đi khắp mặt sân khiến Thùy Linh liên tục di chuyển để phòng thủ. Với những pha chém cầu cực ngọt, đưa cầu rơi sát lưới hiểm hóc, Thùy Linh vẫn là người có lợi thế khi dẫn trước với khoảng cách 4 điểm. Càng thi đấu, tay vợt Việt Nam càng làm chủ thế trận. Thùy Linh thắng tiếp 21-14, qua đó thắng chung cuộc 2-0.

Kết quả này đưa Thùy Linh vào tứ kết Super 300 Orleans Masters 2026 và có chắc cho mình 1440 USD (gần 38 triệu đồng) tiền thưởng. Đặc biệt, đối thủ của Thùy Linh ở tứ kết sẽ là tượng đài Nozomi Okuhara.

Tay vợt 31 tuổi đang xếp hạng 20 thế giới sở hữu bảng thành tích đồ sộ. Okuhara chính là VĐV nữ Nhật Bản đầu tiên vô địch cầu lông thế giới vào năm 2017. Ngoài ra, cô còn giành ngôi á quân thế giới năm 2019, HCĐ Olympic 2016 tại Brazil, có 10 danh hiệu BWF World Tour và 9 lần á quân. Cô cũng từng lên ngôi số 1 thế giới vào tháng 10 năm 2019. Đây chắc chắn sẽ là một thử thách đáng gờm với Thùy Linh.

Giải Super 300 Orleans Masters 2026 diễn ra tại Pháp từ ngày 17-22/3. Đây là giải đấu nằm trong hệ thống BWF World Tour có tổng số tiền thưởng 250.000 USD (gần 6,8 tỷ đồng). Trong đó, nhà vô địch nội dung đơn nhận 18.000 USD (khoảng 473 triệu đồng).