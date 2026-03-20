Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

jennifer-vs-sloane
Miami Open
Jennifer Brady 0
Sloane Stephens 1
paula-vs-aliaksandra
Miami Open
Paula Badosa 2
Aliaksandra Sasnovich 0
james-vs-roberto
Miami Open
James Duckworth 0
Roberto Bautista Agut 2
zizou-vs-jenson
Miami Open
Zizou Bergs 2
Jenson Brooksby 0
ethan-vs-hubert
Miami Open
Ethan Quinn 2
Hubert Hurkacz 0
francesca-vs-venus
Miami Open
Francesca Jones 2
Venus Williams 0
alexandre-vs-matteo
Miami Open
Alexandre Muller 0
Matteo Berrettini 2
reilly-vs-nuno
Miami Open
Reilly Opelka 2
Nuno Borges 1
stefanos-vs-arthur
Miami Open
Stefanos Tsitsipas 2
Arthur Fery 0
raphael-vs-grigor
Miami Open
Raphael Collignon 2
Grigor Dimitrov 1

Người đẹp cầu lông Thùy Linh vào tứ kết giải quốc tế, so tài cựu số 1 thế giới

Sự kiện: Hoa khôi cầu lông Thùy Linh Thể thao Cầu lông đỉnh cao

(Tin thể thao, tin cầu lông) Thắng áp đảo để vào tứ kết, Nguyễn Thùy Linh sẽ so tài cựu số 1 thế giới lừng danh Nozomi Okuhara (Nhật Bản) tại Super 300 Orleans Masters 2026.

🎉 Chiến thắng áp đảo

Khuya ngày 19/3, Nguyễn Thùy Linh (hạng 26 thế giới) bước vào lượt trận vòng 16 giải cầu lông quốc tế Super 300 Orleans Masters 2026 tổ chức ở Pháp. Đối thủ của cô là Lo Sin Yan Happy, tay vợt người Hong Kong (Trung Quốc) đang xếp hạng 75 thế giới.

Thùy Linh có chiến thắng áp đảo

Lo Sin Yan Happy với tốc độ tốt đã gây ra một số khó khăn cho tay vợt Việt Nam ở đầu trận. Dù vậy, càng thi đấu, đẳng cấp của Thùy Linh dần được thể hiện với nhiều pha xử lý kỹ thuật. Hoa khôi cầu lông Việt Nam dần nới rộng khoảng cách để thắng set đầu 21-12.

Lo Sin Yan Happy tiếp tục tạo ra khó khăn ở đầu hiệp 2. Tay vợt người Hong Kong (Trung Quốc) điều cầu đi khắp mặt sân khiến Thùy Linh liên tục di chuyển để phòng thủ. Với những pha chém cầu cực ngọt, đưa cầu rơi sát lưới hiểm hóc, Thùy Linh vẫn là người có lợi thế khi dẫn trước với khoảng cách 4 điểm. Càng thi đấu, tay vợt Việt Nam càng làm chủ thế trận. Thùy Linh thắng tiếp 21-14, qua đó thắng chung cuộc 2-0.

💥 So tài cựu số 1 thế giới ở tứ kết

Kết quả này đưa Thùy Linh vào tứ kết Super 300 Orleans Masters 2026 và có chắc cho mình 1440 USD (gần 38 triệu đồng) tiền thưởng. Đặc biệt, đối thủ của Thùy Linh ở tứ kết sẽ là tượng đài Nozomi Okuhara.

Tay vợt lừng danh&nbsp;Nozomi Okuhara sẽ là đối thủ của Thùy Linh ở tứ kết

Tay vợt 31 tuổi đang xếp hạng 20 thế giới sở hữu bảng thành tích đồ sộ. Okuhara chính là VĐV nữ Nhật Bản đầu tiên vô địch cầu lông thế giới vào năm 2017. Ngoài ra, cô còn giành ngôi á quân thế giới năm 2019, HCĐ Olympic 2016 tại Brazil, có 10 danh hiệu BWF World Tour và 9 lần á quân. Cô cũng từng lên ngôi số 1 thế giới vào tháng 10 năm 2019. Đây chắc chắn sẽ là một thử thách đáng gờm với Thùy Linh.

Giải Super 300 Orleans Masters 2026 diễn ra tại Pháp từ ngày 17-22/3. Đây là giải đấu nằm trong hệ thống BWF World Tour có tổng số tiền thưởng 250.000 USD (gần 6,8 tỷ đồng). Trong đó, nhà vô địch nội dung đơn nhận 18.000 USD (khoảng 473 triệu đồng).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Lê Phong ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/03/2026 07:11 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Hoa khôi cầu lông Thùy Linh Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN