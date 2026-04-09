Hoa khôi cầu lông Thùy Linh nhận bao nhiêu tiền thưởng sau trận đấu với số 1 thế giới?

Ở lượt trận knock-out vòng 16 giải vô địch cầu lông châu Á 2026 kết thúc chiều ngày 9/4 tại Trung Quốc, Nguyễn Thùy Linh (hạng 26 thế giới) đã không thể tạo nên bất ngờ trước đương kim số 1 thế giới An Se Young.

Thùy Linh tích lũy thêm điểm số sau giải vô địch châu Á 2026

Đây là trận đấu mà ngôi sao người Hàn Quốc thể hiện đẳng cấp vượt trội với khả năng di chuyển quá nhanh cùng khả năng điều cầu cực kỳ biến hóa. An Se Young làm chủ hoàn toàn thế trận, thắng áp đảo 21-7 và 21-6.

Mặc dù dừng bước, thành tích lọt vào top 16 cũng như chiến thắng trước Huang Yu Hsun (Đài Loan, hạng 30 thế giới) ở vòng đấu trước cũng là một kết quá đáng khen với Thùy Linh. Thành tích này giúp cô nhận được 1650 USD (gần 45 triệu đồng) cùng 4800 điểm thưởng trên bảng xếp hạng thế giới.

Theo dự kiến, Thùy Linh sẽ về nước tập luyện, chuẩn bị cho giải đồng đội hỗn hợp thế giới 2026 diễn ra vào cuối tháng 4 tại Trung Quốc. Thùy Linh chắc chắn sẽ là hy vọng số 1 của tuyển Việt Nam ở nội dung đơn nữ.