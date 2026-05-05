Arsenal vs Atlético de Madrid
Bayern Munich vs Paris Saint-Germain
Freiburg vs Sporting Braga
Aston Villa vs Nottingham Forest
SHB Đà Nẵng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Ninh Bình vs Hải Phòng
Đông Á Thanh Hóa vs Hà Nội
Liverpool vs Chelsea
Brighton & Hove Albion vs Wolverhampton Wanderers
Fulham vs AFC Bournemouth
Sunderland vs Manchester United
Lazio vs Inter Milan
Manchester City vs Brentford
Atlético de Madrid vs Celta de Vigo
Lecce vs Juventus
Real Sociedad vs Real Betis
Hoàng Anh Gia Lai vs PVF-CAND
Hellas Verona vs Como
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thể Công - Viettel
Công An TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Công An Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Burnley vs Aston Villa
Crystal Palace vs Everton
Nottingham Forest vs Newcastle United
West Ham United vs Arsenal
Milan vs Atalanta
Barcelona vs Real Madrid
"Bố già" Perez tức điên vì Mbappe mải chơi với người yêu, ra lệnh đá Siêu kinh điển

Sự kiện: La liga 2025-26 Real Madrid Barca - Real: Hận thù trăm năm

Tình hình của Kylian Mbappe tại Real Madrid ở thời điểm hiện tại không hề ổn, khi tiền đạo người Pháp đã chọc giận cả chủ tịch Florentino Perez.

  

Làn sóng bất mãn đang bủa vây lấy Mbappe. Theo tờ SPORT (Tây Ban Nha) cho biết, chủ tịch Perez rất tức giận khi Mbappe đi chơi với người tình trong ngày Real Madrid thắng 2-0 Espanyol vào cuối tuần qua. Sở dĩ ngôi sao người Pháp không chơi trận này là bởi anh dính chấn thương. 

Chủ tịch Perez cần Mbappe hồi phục chấn thương để tham gia Siêu kinh điển giữa Real Madrid và Barcelona (2h, 11/5). Điều này diễn ra trong bối cảnh ngôi sao người Pháp vẫn chưa được kiểm tra chi tiết tình trạng sức khỏe.

Chủ tịch Perez không hài lòng với Mbappe

Dự kiến Mbappe sẽ được kiểm tra toàn diện vào hôm nay (5/5) để xác định khả năng thi đấu ở trận gặp Barcelona. Real Madrid coi trọng danh dự của Siêu kinh điển nên họ cần nhân sự tốt nhất cho đấu trường này. 

Trở lại với Mbappe, anh đã tới Sardinia cùng bạn gái Ester Exposito vào cuối tuần qua. Trong lúc Real Madrid đấu Espanyol, tiền đạo sinh năm 1998 bị bắt gặp xuống máy bay riêng tại sân bay Madrid. Động thái này bị truyền thông Tây Ban Nha đánh giá là thiếu tôn trọng. Trong khi đó, HLV Alvaro Arbeloa dù không nêu đích danh, đã đặt dấu hỏi về thái độ của học trò.

Theo Marca, từ chuyến đi Paris hồi tháng 3 khi chấn thương cho tới chuyến nghỉ ngắn ngày ở Sardinia trong giai đoạn nhạy cảm, những hành động này không chỉ khiến người hâm mộ khó chịu mà còn gây phản ứng tiêu cực trong nội bộ "Los Blancos". Mối quan hệ giữa Mbappe với nhiều đồng đội và ban huấn luyện ngày càng xa cách, trong khi tình cảm dành cho Vinicius lại lớn hơn đáng kể.

Tờ AS cho biết dù Mbappe được phép tiếp tục quá trình hồi phục tại Cagliari, việc anh thiếu kín đáo khi trở lại thủ đô Tây Ban Nha đã tạo ấn tượng không tốt. Đội bóng không lường trước câu chuyện đó lại gây ra những phản ứng tiêu cực công khai như vậy.

05/05/2026 16:55 PM (GMT+7)
