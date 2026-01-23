Thùy Linh đấu kịch tính “ngọc nữ” cầu lông Thái Lan, nhận bao nhiêu tiền thưởng?

🔥 Hoa khôi Thùy Linh so tài “ngọc nữ” cầu lông Thái Lan

Chiều ngày 23/1, hoa khôi cầu lông Việt Nam Nguyễn Thùy Linh (hạng 21 thế giới) bước vào trận tứ kết giải cầu lông quốc tế Indonesia Masters 2026. Đối thủ của cô là Pitchamon Opatniputh, hiện tượng của giải đã xuất sắc loại ngôi sao hạng 9 thế giới người Nhật Bản Tomoka Miyazaki ở vòng trước đó.

"Ngọc nữ" cầu lông Thái Lan Pitchamon Opatniputh

Không chỉ tài năng, Opatniputh còn được ví von là “ngọc nữ” của làng cầu lông Thái Lan khi tay vợt 19 tuổi đang hạng 36 thế giới sở hữu nhan sắc nổi bật, nước da trắng sáng cùng chiều cao ấn tượng 1m7.

⚔️ Trận đấu căng thẳng

Bước vào trận đấu, Pitchamon Opatniputh nhập cuộc tốt, trong khi Thùy Linh liên tục mắc lỗi. Điều này giúp tay vợt Thái Lan sớm tạo khoảng cách lên đến 6 điểm. Sau những phút đầu chệch choạc, Thùy Linh lấy lại thế trận để cân bằng tỉ số 13-13 trước khi dẫn ngược lại 16-14.

Thùy Linh thua ngược dù đã có match point

Với chiều cao tốt và sải tay dài, Opatniputh bám sát Thùy Linh với khoảng cách chỉ là 1 điểm. Tay vợt nữ của Việt Nam liên tục làm khán giả trầm trồ bằng những pha kéo cầu trên lưới cực dẻo khiến đối thủ hụt hơi. Thùy Linh vượt lên thắng 21-18 trong set đầu.

Cũng giống như set 1, Thùy Linh bị Opatniputh dẫn trước 5-11 ở nửa đầu set 2. Tay vợt nữ của Việt Nam lập tức điều chỉnh lối chơi, thực hiện nhiều các tình huống cầu bền khiến đối thủ mắc lỗi, cân bằng tỉ số 18-18. Thế trận cuối set 2 diễn ra nghẹt thở với rất nhiều pha cầu bền lên đến hơn 30 lần chạm vợt. Mặc dù cứu được 5 set point và có lúc dẫn trước 24-23, Thùy Linh vẫn để thua 24-26. Một set đấu kéo dài 33 phút.

👀 Tiền thưởng ra sao?

Ở set đấu quyết định, khó khăn một lần nữa đến với Thùy Linh khi cô lại bị đối thủ dẫn trước 5-11. Mặc dù vẫn rất nỗ lực nhưng nền tảng thể lực đi xuống khiến những pha xử lý của Thùy Linh không được như ý muốn. Thùy Linh để thua set đấu này 12-21, qua đó thua ngược 1-2 sau 3 set.

Dừng bước ở tứ kết, Thùy Linh nhận về cho mình 3000 USD tiền thưởng (gần 80 triệu đồng). Theo dự kiến, cô sẽ tham dự Thailand Masters 2026 (BWF World Tour Super 300) diễn ra từ ngày 27/1 đến 1/2.