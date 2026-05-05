Arsenal vs Atlético de Madrid
Bayern Munich vs Paris Saint-Germain
Freiburg vs Sporting Braga
Aston Villa vs Nottingham Forest
SHB Đà Nẵng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Ninh Bình vs Hải Phòng
Đông Á Thanh Hóa vs Hà Nội
Liverpool vs Chelsea
Brighton & Hove Albion vs Wolverhampton Wanderers
Fulham vs AFC Bournemouth
Sunderland vs Manchester United
Lazio vs Inter Milan
Manchester City vs Brentford
Atlético de Madrid vs Celta de Vigo
Lecce vs Juventus
Real Sociedad vs Real Betis
Hoàng Anh Gia Lai vs PVF-CAND
Hellas Verona vs Como
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thể Công - Viettel
Công An TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Công An Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Burnley vs Aston Villa
Crystal Palace vs Everton
Nottingham Forest vs Newcastle United
West Ham United vs Arsenal
Milan vs Atalanta
Barcelona vs Real Madrid
Barcelona sắp vô địch La Liga vẫn phải bán trụ cột, cơ hội kiếm 90 triệu euro

Sự kiện: La liga 2025-26 Barcelona

Barcelona nhiều khả năng sẽ vô địch La Liga nhưng họ vẫn đang tìm cách bán trụ cột để đảm bảo dòng tiền.

  

Đại gia Saudi nhắm mua Raphinha

Tương lai của Raphinha tại Barcelona đang bị đặt dấu hỏi lớn. Tiền đạo người Brazil còn hai năm hợp đồng với đội chủ sân Camp Nou và đang có phong độ cao. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng cựu cầu thủ của Leeds United sẽ rời đội bóng xứ Catalunya ngay trong mùa hè này.

Theo nguồn tin từ Sky Sports, Barcelona nhận được lời đề nghị trị giá lên tới 90 triệu euro từ một đại gia Saudi Arabia cho trường hợp của Raphinha. Điểm đáng chú ý là người mang tới hợp đồng này là “siêu cò” Pini Zahavi, người đại diện của HLV Hansi Flick và tiền đạo Lewandowski.

Pini Zahavi có mối quan hệ cực kỳ thân thiết với chủ tịch Joan Laporta. Đây chính là người tạo nên thương vụ Neymar tới Al Hilal cách đây vài năm, một trong những bản hợp đồng kỷ lục tại Saudi Arabia cho tới tận bây giờ. Bản thân Zahavi cũng từng tiếp cận Raphinha hồi năm ngoái để thuyết phục cầu thủ này về Al Hilal thay Neymar nhưng không thành công.

Barcelona rất mong thương vụ này xảy ra

Thương vụ này có thể xảy ra sớm còn vì sự đồng ý của Barcelona. Raphinha đang là một trong ba mũi tấn công hay nhất trên hàng công của đội chủ sân Camp Nou. Thế nhưng khoảng thời gian chấn thương vừa qua của Raphinha cho thấy, đội bóng này vẫn sống khỏe khi không có cầu thủ này.

Bên cạnh đó, nguồn tin cho biết chính Barcelona chủ động nhờ Pini Zahavi tìm kiếm đối tác tiềm năng trên thị trường chuyển nhượng hè này. Họ cần bán được một vài cầu thủ với giá trị lớn. Mặc dù tình hình tài chính của CLB đã được cải thiện đáng kể nhưng vẫn còn rất mong manh.

Doanh thu dự kiến trong mùa giải 2025/26 lên tới hơn 1 tỷ euro nhưng họ vẫn còn nợ khoảng hơn 2 tỷ euro. Trong đó, không ít khoản nợ sẽ phải thanh toán trong mùa hè 2026. Bên cạnh đó, họ vẫn bị La Liga đưa vào diện cần giám sát nên chưa được thực hiện quy tắc 1:1 (kiếm bao nhiêu, chi từng ấy).

Bởi vậy, việc bán được cầu thủ đối với Barcelona vẫn rất cần thiết nếu như muốn chiêu mộ thêm tân binh trong mùa hè này. Vấn đề còn lại bây giờ là đội bóng xứ Catalunya có thể thuyết phục được Raphinha ra đi hay không?

Real Madrid giành chiến thắng quan trọng ở vòng 34 La Liga để không cho Barcelona vô địch sớm.

Real Madrid giành chiến thắng quan trọng ở vòng 34 La Liga để không cho Barcelona vô địch sớm.

