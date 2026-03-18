Hoa khôi cầu lông Thùy Linh thắng thót tim giải quốc tế ở Pháp

⚡ Khởi đầu thuận lợi trước đối thủ duyên nợ

Chiều ngày 18/3, Nguyễn Thùy Linh (hạng 26 thế giới) có trận đấu ra quân tại vòng 32 giải cầu lông quốc tế Super 300 Orleans Masters 2026. Đối thủ của Thùy Linh là Lin Hsiang Ti, tay vợt Đài Loan (Trung Quốc) đang xếp hạng 17 thế giới.

Nguyễn Thùy Linh trải qua trận đấu vất vả vì mắc nhiều lỗi đánh hỏng

Trong quá khứ, Thùy Linh và Lin Hsiang Ti đã có 4 lần đối đầu, trong đó có 3 chiến thắng cho tay vợt Việt Nam. Gần nhất vào tháng 1 năm nay, Thùy Linh có chiến thắng 2-0 (21-14 và 21-11) trước Lin Hsiang Ti tại Indonesia Masters 2026.

Đã quá hiểu nhau, hai tay vợt giằng co điểm số quyết liệt, sớm đẩy tốc độ trận đấu lên rất cao. Lin Hsiang Ti gây ấn tượng với các pha gài cầu trên lưới hiểm hóc. Thùy Linh cũng đáp trả bằng các tình huống điều cầu đi khắp mặt sân cũng như đập cầu uy lực.

Trước sự dồn ép liên tục của Thùy Linh, Lin Hsiang Ti không còn giữ được sự chính xác trong các pha xử lý giúp hoa khôi cầu lông Việt Nam vượt lên dẫn 20-15. Mặc dù đối thủ cứu được đến 4 set point, Thùy Linh vẫn thắng set đầu với tỉ số 21-19.

🔥 Nghẹt thở giành quyền đi tiếp

Nắm bắt được lối chơi của đối thủ, Thùy Linh khởi đầu set 2 ấn tượng khi sớm vượt lên dẫn 12-4. Tuy nhiên đúng lúc này, tay vợt Việt Nam mắc khá nhiều lỗi. Lin Hsiang Ti ghi liên tiếp 7 điểm, rút ngắn cách biệt xuống chỉ còn 11-12 trước khi cân bằng tỉ số 16-16. Thùy Linh ghi liền 4 điểm để dẫn 20-16. Tuy nhiên sau đó, Lin Hsiang Ti lại có mạch 6 điểm để thắng ngược lại 22-20. Một set đấu mà Thùy Linh đã mắc rất nhiều lỗi đánh hỏng.

Bước vào set 3 quyết định, Thùy Linh vươn lên dẫn 6-3. Với khả năng phòng thủ ấn tượng, Lin Hsiang Ti dẫn ngược lại 11-9 trước khi Thùy Linh san hòa 12-12. Cao trào của trận đấu diễn ra khi Lin Hsiang Ti dẫn trước 19-17. Đúng lúc này, Thùy Linh như bừng tỉnh để ghi liền 3 điểm, dẫn 20-19. Dù Lin Hsiang Ti cứu thành công 1 match point, Thùy Linh lần này đã chắt chiu tốt cơ hội để thắng 22-20, qua đó thắng chung cuộc 2-1.

Kết quả này đưa Thùy Linh vào vòng 16 Super 300 Orleans Masters 2026 và có chắc cho mình phần thưởng 900 USD (hơn 23 triệu đồng). Đối thủ tiếp theo của cô là Lo Sin Yan Happy, tay vợt người Hong Kong (Trung Quốc) đang xếp hạng 75 thế giới.