daniil-vs-matteo
Rolex Monte-Carlo Masters
Daniil Medvedev 0
Matteo Berrettini 2
andrey-vs-zizou
Rolex Monte-Carlo Masters
Andrey Rublev 0
Zizou Bergs 2
cristian-vs-alexander
Rolex Monte-Carlo Masters
Cristian Garin 1
Alexander Zverev 2
joao-vs-arthur
Rolex Monte-Carlo Masters
Joao Fonseca 2
Arthur Rinderknech 1
jelena-vs-alexandra
Upper Austria Ladies Linz
Jelena Ostapenko 2
Alexandra Eala 0
felix-vs-marin
Rolex Monte-Carlo Masters
Felix Auger-Aliassime 2
Marin Cilic 0
corentin-vs-casper
Rolex Monte-Carlo Masters
Corentin Moutet 0
Casper Ruud 2
lorenzo-vs-valentin
Rolex Monte-Carlo Masters
Lorenzo Musetti 0
Valentin Vacherot 2
fabian-vs-hubert
Rolex Monte-Carlo Masters
Fabian Marozsan 0
Hubert Hurkacz 2

Hoa khôi cầu lông Thùy Linh thắng thuyết phục, đấu số 1 thế giới tại giải châu Á

Sự kiện: Hoa khôi cầu lông Thùy Linh Cầu lông đỉnh cao

(Tin thể thao) Nguyễn Thùy Linh vượt qua tay vợt cùng đẳng cấp Huang Yu Hsun để chạm trán số 1 cầu lông thế giới An Se Young tại giải vô địch châu Á 2026.

🎉 Chiến thắng thuyết phục, chạm trán số 1 thế giới

Tối ngày 8/4, Nguyễn Thùy Linh (hạng 26 thế giới) bước vào lượt trận ra quân giải vô địch cầu lông châu Á 2026. Đối thủ của cô là Huang Yu Hsun (Đài Loan, hạng 30 thế giới), tay vợt mà Thùy Linh chưa từng đối đầu trước đó.

Nguyễn Thùy Linh lọt vào vòng 16, chạm trán số 1 thế giới

Trận đấu mở màn đầy hấp dẫn với những diễn biến biến rượt đuổi. Thùy Linh vượt lên dẫn 7-3 nhưng Huang Yu Hsun dẫn ngược lại 9-7. Thúy Linh tạo ra thế trận chủ động, điều cầu hiểm hóc về phía trái tay của đối thủ để một lần nữa vượt lên dẫn 15-12. Kể từ lúc này, Huang Yu Hsun liên tục có những pha xử lý cầu hỏng. Thùy Linh bứt lên thắng 21-13 trong set đầu.

Mở đầu set 2, Huang Yu Hsun dần trở lại khi tạo ra thế trận cân bằng với Thùy Linh. Hoa khôi cầu lông Việt Nam thực hiện nhiều pha điều cầu khó khiến Huang Yu Hsun xử lý hỏng để vượt lên dẫn 11-6. Tuy nhiên sau đó, Huang Yu Hsun có chuỗi 5 điểm để san hòa cách biệt 11-11.

Lúc này, Thùy Linh tỏa sáng với những pha xử lý cầu trên lưới tinh tế, trong khi Huang Yu Hsun không giữ được sự ổn định. Thùy Linh thắng tiếp 21-16, qua đó thắng chung cuộc 2-0. Kết quả này đưa Thùy Linh vào vòng 16. Đặc biệt, đối thủ của cô ở vòng đấu kế tiếp chính là tay vợt số 1 thế giới An Se Young (Hàn Quốc). Trận đấu sẽ diễn ra trong ngày 9/4.

💎 Chức vô địch châu lục hơn 1 tỷ đồng

Giải vô địch cầu lông châu Á 2026 diễn ra từ ngày 7-12/4 tại Ninh Ba, Trung Quốc có tồng giá trị tiền thưởng lên đến 550.000 USD (gần 14,5 tỷ đồng). Trong đó, nhà vô địch nội dung đơn nhận được 38.500 USD (hơn 1 tỷ đồng).

Đây là giải cấp lớn nhất của cầu lông châu Á, thường được ví như “World Cup thu nhỏ” của khu vực, quy tụ các tay vợt hàng đầu châu Á và thế giới đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia…Giải đấu cũng là cơ hội tốt để tích lũy điểm số trên bảng xếp hạng thế giới.

Hoa khôi cầu lông Thùy Linh khiến cựu số 1 thế giới ngã nhào trên sân
(Tin thể thao, tin cầu lông) Nguyễn Thùy Linh đã tạo ra nhiều khó khăn cho tay vợt lừng danh từng xếp hạng 1 thế giới người Nhật Bản Nozomi Okuhara.

Theo Lê Phong ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-08/04/2026 19:54 PM (GMT+7)
