Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Miami Open
Casper Ruud 0
Ethan Quinn 0
Miami Open
Elisabetta Cocciaretto -
Coco Gauff -
Miami Open
Jack Draper -
Reilly Opelka -
Miami Open
Aryna Sabalenka -
Ann Li -
Miami Open
Jelena Ostapenko -
Dayana Yastremska -
Miami Open
Botic Van De Zandschulp -
Taylor Fritz -
Miami Open
Alexander Bublik -
Matteo Berrettini -
Miami Open
Qinwen Zheng -
Sloane Stephens -
Miami Open
Roberto Bautista Agut -
Karen Khachanov -
Miami Open
Stefanos Tsitsipas -
Alex De Minaur -
Miami Open
Iva Jovic -
Paula Badosa -
Miami Open
Talia Gibson -
Naomi Osaka -
Miami Open
Francesca Jones -
Jessica Pegula -
Miami Open
Carlos Alcaraz -
Joao Fonseca -
Miami Open
Zizou Bergs -
Tomas Martin Etcheverry -
Miami Open
Anna Blinkova 0
Victoria Mboko 2

Hoa khôi cầu lông Thùy Linh khiến cựu số 1 thế giới ngã nhào trên sân

Hoa khôi cầu lông Thùy Linh Thể thao Cầu lông đỉnh cao

(Tin thể thao, tin cầu lông) Nguyễn Thùy Linh đã tạo ra nhiều khó khăn cho tay vợt lừng danh từng xếp hạng 1 thế giới người Nhật Bản Nozomi Okuhara.

Tối ngày 20/3, Nguyễn Thùy Linh (hạng 26 thế giới) bước vào trận tứ kết giải cầu lông quốc tế Super 300 Orleans Masters 2026 tổ chức ở Pháp. Đối thủ của cô là Nozomi Okuhara (hạng 20 thế giới).

Thùy Linh có nhiều pha xử lý hay trong set đầu nhưng vẫn phải dừng bước trước đẳng cấp của&nbsp;Nozomi Okuhara

Tay vợt lừng danh người Nhật Bản được xem là huyền thoại sống của cầu lông nữ với những thành tích vang dội như vô địch thế giới 2017, á quân thế giới năm 2019, HCĐ Olympic 2016 và từng giữ vị trí số 1 thế giới. Song song đó, cô cũng sở hữu 10 danh hiệu BWF World Tour và 9 lần á quân.

Khởi đầu trận đấu, Nozomi Okuhara cho thấy đẳng cấp với những pha xử lý có độ khéo cực cao để vươn lên dẫn 4-0 trước khi nâng cách biệt lên 11-5. Thùy Linh liên tục điều cầu khắp mặt sân với tốc độ cao khiến tay vợt người Nhật Bản vất vả phòng thủ. Trong một pha cứu cầu nỗ lực, Okuhara đã ngã nhào trên sân.

Từ việc bị dẫn 6 điểm, Thùy Linh rút ngắn cách biệt chỉ còn 10-11. Tay vợt nữ của Việt Nam đeo bám quyết liệt suốt phần còn lại của set đấu. Tuy nhiên, Okuhara vẫn là người chơi tốt hơn để thắng 21-18 trong set đầu.

Thế trận set 2 tương tự set đầu khi Okuhara tiếp tục vượt lên khiến Thùy Linh phải ở thế bám đuổi. Tuy nhiên lần này, Thùy Linh không còn duy trì được sự chính xác trong các pha xử lý. Cô để thua tiếp 8-21, qua đó thua chung cuộc 0-2 sau 2 set. Kết quả này khiến Thùy linh dừng bước tại giải.

Với việc lọt vào tứ kết, Thùy Linh nhận cho mình 3850 điểm thưởng cùng 1440 USD (gần 38 triệu đồng) tiền thưởng. Sau giải đấu này, Thùy Linh sẽ hướng đến giải vô địch châu Á 2026 diễn ra từ ngày 7-12/4 tại Trung Quốc.

Người đẹp cầu lông Thùy Linh vào tứ kết giải quốc tế, so tài cựu số 1 thế giới

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Lê Phong ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/03/2026 22:53 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN