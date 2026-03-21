Hoa khôi cầu lông Thùy Linh khiến cựu số 1 thế giới ngã nhào trên sân

Tối ngày 20/3, Nguyễn Thùy Linh (hạng 26 thế giới) bước vào trận tứ kết giải cầu lông quốc tế Super 300 Orleans Masters 2026 tổ chức ở Pháp. Đối thủ của cô là Nozomi Okuhara (hạng 20 thế giới).

Thùy Linh có nhiều pha xử lý hay trong set đầu nhưng vẫn phải dừng bước trước đẳng cấp của Nozomi Okuhara

Tay vợt lừng danh người Nhật Bản được xem là huyền thoại sống của cầu lông nữ với những thành tích vang dội như vô địch thế giới 2017, á quân thế giới năm 2019, HCĐ Olympic 2016 và từng giữ vị trí số 1 thế giới. Song song đó, cô cũng sở hữu 10 danh hiệu BWF World Tour và 9 lần á quân.

Khởi đầu trận đấu, Nozomi Okuhara cho thấy đẳng cấp với những pha xử lý có độ khéo cực cao để vươn lên dẫn 4-0 trước khi nâng cách biệt lên 11-5. Thùy Linh liên tục điều cầu khắp mặt sân với tốc độ cao khiến tay vợt người Nhật Bản vất vả phòng thủ. Trong một pha cứu cầu nỗ lực, Okuhara đã ngã nhào trên sân.

Từ việc bị dẫn 6 điểm, Thùy Linh rút ngắn cách biệt chỉ còn 10-11. Tay vợt nữ của Việt Nam đeo bám quyết liệt suốt phần còn lại của set đấu. Tuy nhiên, Okuhara vẫn là người chơi tốt hơn để thắng 21-18 trong set đầu.

Thế trận set 2 tương tự set đầu khi Okuhara tiếp tục vượt lên khiến Thùy Linh phải ở thế bám đuổi. Tuy nhiên lần này, Thùy Linh không còn duy trì được sự chính xác trong các pha xử lý. Cô để thua tiếp 8-21, qua đó thua chung cuộc 0-2 sau 2 set. Kết quả này khiến Thùy linh dừng bước tại giải.

Với việc lọt vào tứ kết, Thùy Linh nhận cho mình 3850 điểm thưởng cùng 1440 USD (gần 38 triệu đồng) tiền thưởng. Sau giải đấu này, Thùy Linh sẽ hướng đến giải vô địch châu Á 2026 diễn ra từ ngày 7-12/4 tại Trung Quốc.