Arsenal vs Atlético de Madrid
Bayern Munich vs Paris Saint-Germain
Freiburg vs Sporting Braga
Aston Villa vs Nottingham Forest
SHB Đà Nẵng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Ninh Bình vs Hải Phòng
Đông Á Thanh Hóa vs Hà Nội
Liverpool vs Chelsea
Brighton & Hove Albion vs Wolverhampton Wanderers
Fulham vs AFC Bournemouth
Sunderland vs Manchester United
Lazio vs Inter Milan
Manchester City vs Brentford
Atlético de Madrid vs Celta de Vigo
Lecce vs Juventus
Real Sociedad vs Real Betis
Hoàng Anh Gia Lai vs PVF-CAND
Hellas Verona vs Como
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thể Công - Viettel
Công An TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Công An Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Burnley vs Aston Villa
Crystal Palace vs Everton
Nottingham Forest vs Newcastle United
West Ham United vs Arsenal
Milan vs Atalanta
Barcelona vs Real Madrid
HLV Lê Huỳnh Đức chia tay Công an TP.HCM, V-League rúng động vì "ghế nóng"

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Nguyễn Tiến Linh

HLV Lê Huỳnh Đức chính thức rời cương vị thuyền trưởng CLB Công an TP.HCM sau cuộc họp chiều 5/5. Thành tích bết bát thua 4/5 trận gần nhất cùng sự "mất tích" khó hiểu của chân sút số một Tiến Linh đã đặt dấu chấm hết cho triều đại của chiến lược gia họ Lê tại đội bóng này.

   

Thua 4/5 trận, rơi tự do trên BXH V-League

Quyết định chia tay được đưa ra ngay sau cuộc họp đầu giờ chiều ngày 5/5 giữa ban lãnh đạo CLB và HLV Lê Huỳnh Đức. Đây là hệ quả tất yếu của một chuỗi phong độ cực kỳ nghèo nàn. Từ vị thế ứng cử viên vô địch, Công an TP.HCM đã để thua tới 4 trong 5 trận gần nhất.

HLV Lê Huỳnh Đức rời "ghế nóng" CLB Công an TP.HCM.

Chính chuỗi trận "thảm họa" này đã đẩy đội bóng tụt xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, khiến cơ hội cạnh tranh tốp đầu trở nên xa vời hơn bao giờ hết. Áp lực đè nặng lên vai HLV Lê Huỳnh Đức và cuối cùng, thỏa thuận chia tay trong êm đẹp đã được ký kết nhằm cứu vãn tình hình.

Nỗi lo Tiến Linh với 15 trận "tịt ngòi" và bài toán cho người kế nhiệm

Không chỉ vấn đề chiến thuật, sự sa sút khó tin của tiền đạo chủ lực Nguyễn Tiến Linh cũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc khủng hoảng này. Chân sút số một của bóng đá Việt Nam đang trải qua cơn hạn hán bàn thắng tồi tệ nhất sự nghiệp với 15 trận liên tiếp không thể nổ súng trong màu áo CLB.

Trong bối cảnh đó, Ban lãnh đạo đội bóng đã quyết định bổ nhiệm trợ lý Phùng Thanh Phương vào vị trí HLV tạm quyền. Ông Phương sẽ nắm quyền chỉ đạo đến hết mùa giải 2025/26 với nhiệm vụ nặng nề là xốc lại tinh thần rệu rã của các ngôi sao và giúp Tiến Linh tìm lại bản năng "sát thủ".

V-League với hàng loạt "ghế nóng" đổi chủ

Không chỉ có Công an TP.HCM, băng ghế huấn luyện các đội bóng tham dự V-League đang có nhiều chuyển biến chưa từng có. Theo đó, HLV Chu Đình Nghiêm, chiến lược gia giàu thành tích bậc nhất V-League đã quyết định thôi dẫn dắt Hải Phòng để chuyển sang đảm nhiệm cương vị Giám đốc kỹ thuật. Người thay thế ông Nghiêm là trợ lý Đặng Văn Thành.

Ở CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, HLV Nguyễn Công Mạnh cũng nói lời chia tay đội bóng miền Trung sau chuỗi kết quả không như ý. Hiện tại, cựu HLV SLNA - ông Phan Như Thuật đang là ứng viên sáng giá nhất để tiếp quản chiếc ghế trống tại đây.

Sự thay đổi đồng loạt tại các câu lạc bộ lớn cho thấy tính chất khốc liệt của V-League giai đoạn nước rút. Những "cú xoay ghế" này hứa hẹn sẽ tạo nên một diện mạo hoàn toàn mới và khó lường cho giải đấu trong những vòng đấu tới.

Đặng Văn Thành - Người thay HLV Chu Đình Nghiêm tại Hải Phòng FC, có gì đặc biệt?
HLV Chu Đình Nghiêm quyết định dừng nhiệm vụ huấn luyện tại Hải Phòng FC, đồng thời chuyển sang vai trò Giám đốc Kỹ thuật tại đội bóng đất Cảng. Thay...

05/05/2026 16:19 PM (GMT+7)
