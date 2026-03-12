Hot girl cầu lông Thùy Linh ngược dòng cực hay, giật vé đấu "ngọc nữ" Nhật Bản

Tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh đã tạo nên màn lội ngược dòng ấn tượng tại Swiss Open 2026 khi đánh bại đối thủ người Đức Yvonne Li để giành vé vào vòng 2. Chiến thắng này giúp “hoa khôi cầu lông Việt Nam” tiếp tục hành trình tại giải đấu đang diễn ra ở Basel, Thụy Sĩ.

Thùy Linh có trận ra quân thành công ở giải cầu lông Thụy Sĩ

Ngược dòng đầy bản lĩnh

Trận ra quân của Thùy Linh vào đêm 11/3 diễn ra không hề dễ dàng. Tay vợt Việt Nam nhập cuộc khá chậm và nhanh chóng bị Yvonne Li bỏ xa. Những bước di chuyển thiếu linh hoạt khiến cô thua đậm 11-21 trong set đầu tiên.

Tuy nhiên, sang set hai, Thùy Linh bắt đầu lấy lại nhịp độ. Những pha kéo lưới khéo léo cùng các cú smash thuận tay uy lực giúp đại diện Việt Nam từng bước áp đảo. Tận dụng thêm việc đối thủ mắc nhiều lỗi, Thùy Linh thắng 21-15, đưa trận đấu vào set quyết định.

Ở set ba, tay vợt hạng 26 thế giới khởi đầu đầy tự tin khi liên tục điều cầu thông minh và dẫn trước khá xa. Dù có thời điểm để Yvonne Li rút ngắn cách biệt khiến khán giả lo lắng, Thùy Linh vẫn giữ được sự bình tĩnh để khép lại trận đấu với chiến thắng 21-17, hoàn tất màn ngược dòng 2-1 đầy kịch tính.

Miyazaki, đối thủ của Linh ở trận đấu tới là tay vợt "tài sắc vẹn toàn"

Chờ “đại chiến nhan sắc” với sao trẻ Nhật Bản

Vượt qua vòng mở màn, Thùy Linh sẽ đối đầu thử thách lớn mang tên Tomoka Miyazaki, tay vợt hạng 9 thế giới và là hạt giống số 3 của giải.

Sinh năm 2006, Miyazaki được xem là một trong những tài năng trẻ nổi bật của cầu lông Nhật Bản. Tay vợt 19 tuổi gây chú ý bởi phong độ thi đấu ấn tượng và còn có ngoại hình tươi tắn, thường được người hâm mộ gọi là “ngọc nữ” của làng cầu lông.

Trong quá khứ, hai tay vợt từng gặp nhau một lần tại Singapore Open 2024, khi Thùy Linh để thua sau hai game.

Theo lịch thi đấu, cuộc so tài giữa Thùy Linh và Miyazaki tại vòng 2 Swiss Open 2026 dự kiến diễn ra vào 21h45 ngày 12/3 (giờ Hà Nội).

Nếu tạo nên bất ngờ trước tay vợt Nhật Bản, đại diện Việt Nam sẽ tiến vào tứ kết và gặp người thắng trong cặp đấu giữa Kaloyana Nalbantova và Lin Hsiang Ti.