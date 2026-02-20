Dàn VĐV 12-18 tuổi hứa hẹn "phá đảo" thế giới, vượt cả Michael Phelps lẫn Usain Bolt

Thế giới thể thao năm 2026 có thể bùng nổ với thế hệ tài năng 12-18 tuổi vượt xa mọi giới hạn độ tuổi. Từ hồ bơi Trung Quốc, đường chạy Australia đến sân quần vợt Nga và sóng lớn Tahiti, những thần đồng này không chỉ phá kỷ lục huyền thoại mà còn ký hợp đồng tỷ đô, định hình tương lai thể thao.

Zidi Yu mới bước sang tuổi 13

🏊‍♂️ Zidi Yu (13 tuổi): Kình ngư nhí Trung Quốc dự Olympic 2028

Zidi Yu từ Baoding, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, trở thành biểu tượng bơi lội thế giới khi mới 12 tuổi. Tháng 12/2025 tại National Games, phá thêm kỷ lục thế giới lứa tuổi U14 cự ly 400m tự do (4 phút 03 giây 12), xếp top 5 thế giới.

Trước đó tại Worlds 2025, cô giúp đội Trung Quốc giành HCV tiếp sức 4x200m và phá kỷ lục thế giới U12, 200m tự do (1 phút 59 giây 28). Một nhà tài trợ ởTrung Quốc ký hợp đồng 8 con số, truyền thông gọi là "Summer McIntosh 2.0". Từ 6 tuổi tập bơi, 10 tuổi vô địch quốc gia, tương lai Olympic 2028 với Zidi đã sáng rõ.

✨ Luka Mijatovic (16 tuổi): "Michael Phelps tái sinh" của Mỹ

Sinh năm 2009, Luka Mijatovic là một trong những kình ngư trẻ xuất sắc nhất Mỹ. Năm 2025, Luka đã lập một chuỗi kỷ lục quốc gia ở các nhóm tuổi từ 13 đến 18, trong đó có những kỷ lục từng thuộc sở hữu các huyền thoại như Michael Phelps và Ian Thorpe.

Luka Mijatovic, 16 tuổi là ngôi sao bơi lội mới của Mỹ

Ở cự ly 200m tự do, anh lập thời gian 1 phút 45 giây 92, nhanh hơn kỷ lục của Phelps năm 2003. Luka đã thi đấu tại giải vô địch thế giới 2025 ở tuổi 16, là VĐV trẻ nhất của đội Mỹ kể từ năm 2001. Dù không hoàn chỉnh chương trình học phổ thông, Luka đã chứng minh tài năng và nỗ lực của mình vượt lên tất cả, tạo nên một hiện tượng bơi lội thế giới.

🏃‍♂️ Cooper Lutkenhaus (17 tuổi): VĐV điền kinh Mỹ làm nên lịch sử

Lutkenhaus, sinh năm 2008, ghi tên mình với thành tích xuất sắc trong điền kinh Mỹ. Anh về nhì ở nội dung 800m tại vòng thử tuyển quốc gia với thời gian 1 phút 42 giây 27, lập kỷ lục thế giới nhóm tuổi dưới 18 và là thứ hạng 4 trong lịch sử cự ly này ở Mỹ.

Cooper ngôi sao tốc độ mới

Điều này cũng giúp Cooper trở thành VĐV trẻ nhất đội tuyển Mỹ tham dự giải vô địch thế giới 2025, phá vỡ kỷ lục về độ tuổi lúc ra mắt ở giải đấu lớn. Dù còn đang là học sinh, thành tích của anh đã phá vỡ giới hạn về độ tuổi lẫn chuẩn mực thể thao.

⚡ Gout Gout (18 tuổi): Thần đồng tốc độ Australia

Gout được ví như Usain Bolt mới

Gout Gout, cậu học sinh 17 tuổi người Australia, đang được ví như “Usain Bolt mới” của thế giới điền kinh. Gout đã phá kỷ lục quốc gia Australia ở cự ly 200m với 20,04 giây, vượt qua kỷ lục tồn tại suốt 56 năm trước đó. Ngoài ra, VĐV này cũng từng chạy 100m dưới 10 giây nhiều lần và giành các danh hiệu quan trọng trong giải trẻ. Với tốc độ và tiềm năng to lớn, Gout Gout đang từng bước khẳng định mình ngay cả khi bạn bè cùng trang lứa vẫn đang bận rộn trên ghế nhà trường.

🎾 Mirra Andreeva (18 tuổi): Nữ hoàng quần vợt mới của Nga

Mirra, sinh năm 2007 tại Nga, trở thành một trong những tay vợt trẻ xuất sắc nhất thế giới năm 2025. Ở tuổi 17, cô đã vô địch những giải lớn như Indian Wells và Dubai, leo lên vị trí hạng 5 thế giới. Mirra còn là nhà vô địch thế giới lứa tuổi U14 và giành các danh hiệu ITF khi mới 15 tuổi.

Chỉ trong hai năm thi đấu chuyên nghiệp, cô kiếm được hơn 4 triệu USD tiền thưởng, minh chứng rõ ràng tài năng vượt trội dù còn rất trẻ.

Andreeva xinh đẹp và tài năng

🏄‍♀️ Kelia Mehani Gallina (12 tuổi): Tay lướt sóng trẻ nhất WSL

Kelia, sinh năm 2012 tại Teahupo'o (Tahiti), chưa tốt nghiệp cấp một nhưng đã trở thành vận động viên trẻ nhất từng góp mặt chính thức tại giải World Surf League (WSL).

Kelia tài không đợi tuổi

Từ 3 tuổi, Kelia đã bắt đầu tập lướt sóng và đi lên từ các chương trình phát triển tài năng trẻ của WSL. Ở tuổi 12, em vượt qua vòng loại và tranh tài với những tay lướt sóng hàng đầu thế giới, tạo nên một bước ngoặt mới cho thể thao lướt sóng trẻ toàn cầu.