9 giải có tiền thưởng cao nhất lịch sử thể thao cá nhân, golf và tennis thống trị

🏌️ Golf – Những khoản tiền thưởng khủng trên sân cỏ

Trong thế giới thể thao cá nhân, golf luôn là một trong những môn mang lại mức thưởng hậu hĩnh nhất. Vòng play-off FedEx Cup 2025 dẫn đầu danh sách với tổng giải thưởng khổng lồ 100 triệu USD (76,1 triệu bảng Anh). Chiến thắng tại Tour Championship giúp Fleetwood thu về 10 triệu USD (7,6 triệu bảng Anh) và đăng quang FedEx Cup với thành tích 18 gậy dưới chuẩn, khẳng định giá trị cực lớn của những giải đấu PGA Tour.

Golf luôn là môn thể thao "hái ra tiền" của các VĐV

Không kém phần hấp dẫn, The Players Championship 2025 còn được mệnh danh là “giải major thứ năm” với tổng giải thưởng lên đến 25 triệu USD (19 triệu bảng Anh). Rory McIlroy đã giành chiến thắng ngoạn mục trong trận play-off, bỏ túi 4,5 triệu USD (3,4 triệu bảng Anh). Sự kiện này minh chứng rằng golf không chỉ là kỹ thuật, mà còn là cơ hội “đổi đời” cho các tay golf hàng đầu.

US Open 2025 cũng góp mặt trong danh sách với tổng giải thưởng 21,5 triệu USD (16,94 triệu bảng Anh), cao nhất kể từ năm 2022. JJ Spaun đã giành chiến thắng với cú putt dài 19 mét ấn tượng, thu về 4,3 triệu USD (3,39 triệu bảng Anh). Trong khi đó, Masters 2025 với tổng giải thưởng 21 triệu USD (16,55 triệu bảng Anh) cũng chứng kiến McIlroy hoàn tất Grand Slam sự nghiệp với phần thưởng 4,2 triệu USD (3,31 triệu bảng Anh).

🎾 Tennis – Các giải Grand Slam giữ vị thế số 1 về tiền thưởng

Quần vợt là môn thể thao cá nhân tiếp theo chiếm ưu thế về tiền thưởng. US Open 2025 tiếp tục giữ kỷ lục với tổng giải thưởng 90 triệu USD (68,8 triệu bảng Anh), trong đó Carlos Alcaraz và Aryna Sabalenka mỗi người nhận 5 triệu USD (3,8 triệu bảng Anh) cho chức vô địch đơn nam và đơn nữ. Tổng giải thưởng tăng 20% so với năm 2024, mức thưởng cho nhà vô địch tăng đến 39%, cho thấy giá trị ngày càng lớn của các giải Grand Slam.

Alcaraz có mùa giải 2025 thành công

Wimbledon 2025 cũng không kém phần ấn tượng với tổng giải thưởng 72,6 triệu USD (55,5 triệu bảng Anh). Nhà vô địch đơn nam Jannik Sinner nhận về khoảng 4,07 triệu USD (3 triệu bảng Anh), tiếp tục khẳng định giải đấu lâu đời nhất thế giới vẫn là một trong những sự kiện có tiền thưởng cao nhất.

Trong khi đó, Roland Garros 2025 ghi nhận tổng giải thưởng 64 triệu USD (49 triệu bảng Anh), với cả nhà vô địch đơn nam và đơn nữ đều nhận 2,9 triệu euro (2,2 triệu bảng Anh). Alcaraz bảo vệ thành công danh hiệu nam, còn Coco Gauff lần đầu giành chức vô địch đơn nữ sau chiến thắng trước tay vợt số 1 thế giới Aryna Sabalenka, cho thấy giải đấu Pháp Mở rộng vẫn là sân chơi hấp dẫn và giá trị tài chính lớn.

🏎️ Motorsport – Những giải thưởng cá nhân không kém phần “khủng”

Ngoài golf và tennis, các môn thể thao cá nhân tốc độ như đua xe cũng mang lại khoản tiền thưởng đáng kể. Daytona 500 năm 2025 đạt tổng giải thưởng kỷ lục 30 triệu USD (23 triệu bảng Anh), với nhà vô địch William Byron ước tính nhận khoảng 2,4–3 triệu USD (1,8–2,2 triệu bảng Anh). Giải đấu danh tiếng này tiếp tục thu hút sự chú ý nhờ số tiền thưởng khổng lồ so với các giải đua khác.

Golf và tennis thống trị danh sách tiền thưởng, nhưng sự xuất hiện của các môn thể thao tốc độ như NASCAR chứng minh rằng thể thao cá nhân luôn là “mỏ vàng” cho các vận động viên hàng đầu.