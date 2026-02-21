Cặp VĐV tài sắc vẹn toàn, sát cánh bên nhau khuấy đảo thể thao thế giới

Ba năm sau khoảnh khắc lịch sử tại Bắc Kinh, nơi lá cờ Ý lần đầu tung bay trên đỉnh Olympic môn curling (là môn lăn hoặc trượt đá nặng về một vòng tròn mục tiêu, ví như "cờ vua trên băng"), Amos Mosaner và Stefania Constantini lại đứng cạnh nhau trên băng.

Bộ đôi tài năng của curling nước Ý

Không cần những lời hoa mỹ, chỉ một cái chạm tay, một nụ cười quen thuộc, bộ đôi vàng của thể thao Ý đã khiến Fredericton (Canada), nơi diễn ra World Mixed Doubles Curling Championship 2025, trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

Cuộc tái ngộ ấy không đơn thuần, nó là hành trình nối lại ký ức, là nhịp cầu giữa quá khứ huy hoàng và tương lai mang tên Milano Cortina 2026.

Từ kỳ tích Olympic đến lời hẹn tái ngộ

Bắc Kinh 2022 từng chứng kiến một câu chuyện cổ tích rất Ý. Mosaner và Constantini toàn thắng vòng bảng, vượt qua Thụy Điển ở bán kết rồi hạ Na Uy trong trận chung kết, mang về tấm HCV Olympic đầu tiên trong lịch sử curling nước này. Một tuần thi đấu hoàn hảo, không tì vết, khắc sâu vào trí nhớ người hâm mộ.

Thế nhưng sau ánh hào quang, họ tạm rẽ lối. Mosaner tiếp tục là trụ cột của đội nam Ý, giành HCĐ thế giới 2024 và góp phần đưa curling nam Ý vươn tầm với những danh hiệu Grand Slam. Constantini, trong khi đó, trưởng thành mạnh mẽ ở vai trò đội trưởng đội tuyển nữ, đều đặn chinh chiến châu Âu, thế giới, trở thành biểu tượng mới của curling nữ Ý.

Cặp đôi luôn thi đấu với sự hiểu ý đáng kinh ngạc

Cảm xúc ngày trở lại

“Thật sự rất xúc động, bởi đã hơn ba năm rồi. Được trở lại sân băng, được thi đấu cho màu áo Ý, luôn là điều vô cùng ý nghĩa”, Mosaner chia sẻ trước ngày khai mạc Olympic mùa đông 2026.

Constantini cũng không giấu được cảm xúc. Với cô, giải đấu này không chỉ là thành tích, mà là trải nghiệm, học hỏi, tích lũy, và cảm nhận lại sự kết nối từng làm nên kỳ tích Olympic.

Bộ đôi bước vào giải với tâm thế bình thản, khi Olympic mùa Đông 2026 sẽ diễn ra sân nhà Ý. Nhưng bình thản không đồng nghĩa với chùng xuống.

Mosaner nhấn mạnh: "Bắc Kinh đã là quá khứ. Chúng tôi không quên, nhưng gần như đang bắt đầu lại từ đầu. Làm việc đúng cách, từng viên đá, từng trận đấu, để sẵn sàng khi khoảnh khắc lớn nhất đến”.

Chính tinh thần ấy làm nên sức hút của họ. Không sống dựa vào hào quang cũ, không chạy theo kỳ vọng bên ngoài. Thay vào đó là sự chín chắn của Mosaner, tay curler 30 tuổi từng cày xới từ những năm làm nông dân đến đỉnh cao Olympic và bản lĩnh lạnh lùng của Constantini, cô gái sinh năm 1999 đến từ Cortina d’Ampezzo, người đang gánh trên vai cả tương lai curling nữ Ý.

Và ở giải đấu năm nay được tổ chức trên quê nhà, dù đã chơi rất cố gắng, bộ đôi Mosaner và Constantini đã không thể bảo vệ thành công tấm HCV. Họ chỉ mang về được tấm HCĐ sau khi đánh bại đội tuyển Vương quốc Anh ở trận tranh hạng 3 với tỷ số 5-3. Dù chỉ là tấm HCĐ nhưng đây là nỗ lực rất đáng khen ngợi của bộ đôi này.

Họ không phải một cặp đôi ngoài đời, nhưng trên sân băng, Mosaner và Constantini là sự bổ sung hoàn hảo, kinh nghiệm và trẻ trung, mạnh mẽ và tinh tế, chiến thuật và cảm xúc. Một “cặp VĐV tài sắc vẹn toàn” đúng nghĩa, đại diện cho diện mạo mới của thể thao Ý, tự tin, hiện đại và không ngại thách thức thế giới.