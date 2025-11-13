Nóng làng golf thế giới, Race to Dubai: Rory McIlroy thách thức phần còn lại

⛳ Rory trước thời cơ viết tiếp lịch sử

Mùa giải năm nay được xem là cuộc đua thành công nhất của siêu sao người Bắc Ai Len kể từ khi anh lên chơi chuyên nghiệp năm 2007. Cho đến thời điểm hiện tại, Rory có được 4 chiếc cup trên mọi đấu trường, trong đó chiếc vest màu xanh danh giá tại thánh đường Augusta, được xem là chiến thắng vĩ đại nhất không những của McIlroy, mà còn là chiến thắng vĩ đại trong lịch sử golf khi anh chính thức hoàn thành Grand Slam sự nghiệp, và trở thành huyền thoại thứ 6.

Rory McIlroy ăn mừng

Không chỉ thành công trên đấu trường khốc liệt PGA Tour, anh còn trở thành biểu tượng, cùng sức sống trường tồn tại DPWT (trước là European Tour) khi trở thành 1 trong những cái tên thành công nhất. Và năm nay, Rory tiếp tục đứng trước thời cơ để viết tiếp lịch sử khi anh đang có được lợi thế rất lớn để lần thứ 7 chạm tay vào danh hiệu danh giá Race to Dubai trong sự kiện cuối cùng, chung kết năm DPWT Championship.

🏌️‍♂️ Lợi thế của Rory so với các đối thủ bám đuổi

Chúng ta cùng nhìn lại bảng xếp hạng Race to Dubai thời điểm trước khi DPWT Championship khởi tranh vào cuối tuần này. Trên bảng xếp hạng này, Rory đang hơn Marco Penge ở vị trí thứ 2 là 762 điểm, hơn vị trí thứ 3, cũng là người đồng đội tại tuyển Ryder Cup Châu Âu, Tyrrell Hatton 1.720 điểm.

Số tiền thưởng của Rory McIlroy

Trong 50 golfer tham dự, nếu Rory xếp thứ 50, anh cũng sẽ được cộng 57,6 điểm. Trong trường hợp này, nếu Marco Penge muốn lật đổ Rory, Penge phải kết thúc giải ít nhất là vị trí thứ 2 đồng hạng.

Còn với Hatton, nếu muốn nâng cup Harry Vardon Trophy danh giá, anh bắt buộc phải là người chiến thắng DPWT Championship. Tuy nhiên, ngay cả khi Hatton chiến thắng, nhưng nếu Rory kết thúc giải trong Top đồng hạng 10, thì Rory cũng sẽ là chủ nhân của danh hiệu Race to Dubai.

Trong trường hợp, Rory lên ngôi tại DPWT Championship, đương nhiên anh sẽ có Race to Dubai. Tuy nhiên, nếu anh xếp hạng nhì đồng hạng chung cuộc, anh vẫn là người chiến thắng cuối cùng.

🏆 Vị thế của golfer số 1 Châu Âu

Năm 2024, cũng tại sự kiện quan trọng nhất năm trên DPWT, Rory đã rơi nước mắt trong bài phát biểu trên bục nhận danh hiệu thứ 6 Race to Dubai. Chiến thắng đó, đã giúp anh cân bằng thành tích của huyền thoại Seve Ballesteros, người vẫn được xem là biểu tượng của golf Châu Âu.

Và năm nay, trước khi sự kiện quan trọng nhất năm trên DPWT khởi tranh, Rory đang xếp số 1 trên bảng xếp hạng Race to Dubai, anh hơn vị trí thứ 2 của golfer người Anh Marco Penge gần 800 điểm.

Với số điểm tương đối an toàn, nên chỉ cần Rory giữ vững tinh thần, cũng như sự ổn định vốn có, là anh sẽ tiếp tục ghi danh lịch sử với tư cách là golfer số 1 tại mảnh đất hứa Châu Âu.

🏅 Hướng đến danh hiệu tay golf của năm

Nếu có được danh hiệu Race to Dubai lần thứ 4 liên tiếp, và lần thứ 7 trong sự nghiệp, Rory McIlroy sẽ kết thúc 1 năm thi đấu quá thành công với 5 chiến thắng trên khắp thế giới. Khi đó, anh trở thành cái tên xứng đáng khi là đối trọng nặng ký để đứng cạnh golfer số 1 thế giới, Scottie Scheffler ở hạng mục quan trọng của năm “Player of the year”.

Xét trên tiêu chí về số lượng danh hiệu, số liệu thống kê các chỉ số kỹ thuật Tee to green, chúng ta thấy, golfer số 1 thế giới, Scottie Scheffler đang chiếm ưu thế hơn so với Rory McIlroy. Tuy nhiên, Rory cũng đang có được lợi thế riêng trước khi danh hiệu này sẽ được xướng lên sau đây 1 tháng.

🔥 Scottie Scheffler có lợi thế, nhưng hãy coi chừng Rory

Nếu nói mùa giải năm 2025 tiếp tục là mùa giải thống trị nữa của Scheffler, cũng không sai. Anh cứ lầm lũi như 1 con rô bốt được lập trình, tiến bước đi lên, để đi đến chiến thắng cách biệt tại các sự kiện trên PGA Tour với 6 chiến thắng, trong đó, có 2 danh hiệu major.

Siêu sao Bắc Ai Len sẵn sàng cho cú chạy đà quyết định danh hiệu Race to Dubai

Tuy nhiên, với nhiều người, họ lại cho rằng, năm 2025, là mùa giải của Rory McIlroy, anh xuất sắc hoàn thiện di sản về golf của bản thân bằng chiến thắng kinh điển tại The masters sau hàng thập kỷ chờ đợi, để đứng vào hàng ngũ cùng 5 huyền thoại đáng kính trong lịch sử golf thế giới.

Ngoài ra, Rory, thể hiện sự đa dạng hơn trong các chiến thắng khi anh có 3 chiếc cup trên PGA Tour, 2 chiếc cup trên DPWT (dự đoán Rory sẽ chiến thắng Race to Dubai). Quan trọng, Rory đã thể hiện tốt hơn, xuất sắc hơn trước chính Scheffler tại Ryder Cup 2025, khi anh là nhân tổ chính, nhân tố chủ chốt giúp Châu Âu làm nên chiến thắng kinh điển trước người Mỹ ngay tại đất Mỹ.

⚡ Chờ cú chạy đà hoàn hảo của Rory

Với 1 mùa giải đã ghi dấu son chói lọi bằng việc lên ngôi tại The masters, hoàn thiện Grand Slam sự nghiệp, giúp Châu Âu bảo vệ thành công danh hiệu Ryder Cup, Rory chỉ cần 1 cú chạy đà hoàn hảo nữa tại DPWT Championship, để chính thức có được Race to Dubai. Nếu điều đó xáy ra, đây không chỉ là chiến thắng, là cột mốc, mà còn là sự khẳng định có sức nặng của siêu sao Bắc Ai Len về sự bền bỉ, cùng khát vọng chinh phục không ngừng nghỉ.

Có lẽ, hành trình của Rory McIlroy, bây giờ mới bắt đầu!