Collin Morikawa, nhà vô địch hoàn hảo từ sự đơn giản

Kết thúc hơn 840 ngày trắng tay

Lần gần nhất Collin Morikawa lên ngôi vô địch là tại sự kiện ZoZo Championship 2023 cách đây đã gần 3 năm. Với 1 golfer đã từng có được 2 chiến thắng major chỉ trong 8 lần xuất hiện, cùng 5 chiếc cup sau 3 năm chơi chuyên nghiệp, việc không có được chiến thắng nào sau hơn 840 ngày là điều khó có thể chấp nhận.

Collin Morikawa

Trên bãi biển xinh đẹp của Thái Bình Dương, trong sự kiện đặc trưng đầu tiên của mùa giải, Collin Morikawa đã cho thấy bóng dáng của nhà vô địch thủa nào đã trở lại.

Trong toàn bộ 4 ngày thi đấu, anh có được 27 điểm birdie, mắc 5 lỗi bogey, trong đó, vong đấu số 3 được coi là vòng đấu gần như hoàn hảo tại Pebble Beach. Anh đánh 62 gậy (-10), và có cú bứt phá kinh điển trên biển Thái Bình Dương thơ mộng.

Anh lên ngôi vô địch với tổng điểm (-22), hơn vị trí thứ 2 (1) gậy, và có được chiếc cúp đầu tiên sau 28 tháng (840 ngày) trắng tay.

Những con số thống kê khủng của Collin Morikawa

Nhìn lại cuộc đua, Collin Morikawa gây ấn tượng với nhiều thông số.

Trước khi bắt đầu vòng 3, anh còn đang kém vị trí đỉnh bảng tới 8 gậy. Tuy nhiên, sau khi kết thúc ngày chủ nhật, anh đã có cup trên tay.

Anh đánh trúng toàn bộ green (18/18 green tại vòng 3), đạt hiệu suất tốt nhất giải. Tỷ lệ gạt bóng xuất sắc nhất, minh chứng cho việc tiếp cận cờ gần như hoàn hảo của anh.

Chỉ số Stroke gained tiếp cận +6.472, cao nhất lịch sử tại Pebble Beach, và đứng thứ 2 trong kỷ nguyên.

“Bóng đi đúng hướng tôi muốn, các cú gạt rơi đúng lúc cần thiết nhất, tôi không để mình vội vàng. Tôi đã từng khiến cho trò chơi này trở nên căng thẳng hơn, nhưng hôm nay tôi thực sự đang tận hưởng từng cú đánh”, Morikawa chia sẻ sau giải đấu xuất sắc.

Trở nên hoàn hảo từ sự đơn giản

Nhắc tới Morikawa, người ta thường nhắc tới sự chuẩn mực của lối chơi, sự tỷ mỷ trong từng đường swing, không có lỗi khi vung gậy, dù là nhỏ nhất. Chính sự quá chỉn chu đến mức hoàn hảo đó đã biến Collin Morikawa trở nên khắt khe hơn với chính bản thân. Và điều này, giường như đã làm hại chính anh khi dần dần xa rời với chiến thắng.

Morikawa vô địch với sự đơn giản đến hoàn hảo

Dù bạn có swing đẹp, có những cú driver xé gió, những cú tiếp cận cờ có độ backspin kinh điển, nhưng nếu những thứ đó lại không đem lại cho bạn chiếc cup thì tất cả đều bị lãng quên, tất cả đều không có ý nghĩa.

Collin Morikawa bắt đầu thay đổi, bắt đầu nhận ra vấn đề chính của mình. Anh không quá chú trọng đến từng cú đánh, đến từng động tác vung gậy, mà dần đi vào sự hiệu quả. Collin Morikawa thay đổi gần như toàn bộ những thứ đã tạo tên tuổi cho anh thủa ban đầu.

Anh thay huấn luyện viên, thay caddie, thay gậy, đồng thời, anh tập luyện tăng thêm thể lực. Nhưng có một thứ quan trọng trong cách chơi, đó là cách anh nghĩ về chiến thắng sau mỗi lần ra sân.

Điều này gần như đã phát huy tác dụng triệt để khi Collin Morikawa đã tìm được cảm giác. Collin không phải cố hoàn hảo trong cách chơi, mà anh lấy sự đơn giản nhưng hiệu quả làm tiền đề để đi tới chiến thắng.