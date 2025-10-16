Nghề "hốt bạc" nhờ pickleball: Cho phái đẹp thuê đồ, kiếm 40-50 triệu đồng/tháng

Pickleball, bộ môn thể thao đang dần tạo nên cơn sốt trong giới trẻ tại các thành phố lớn của Việt Nam, không chỉ gây chú ý bởi sự mới mẻ, hấp dẫn mà còn mở ra nhiều cơ hội kinh doanh đầy tiềm năng. Trong đó, một dịch vụ khá độc đáo và mới mẻ đang “ăn nên làm ra” là cho thuê trang phục thi đấu pickleball dành cho phái đẹp, thu nhập có thể lên tới 40-50 triệu đồng mỗi tháng.

Nhiều người đang khấm khá nhờ công việc cho thuê đồ thi đấu pickleball

🧍 Thực trạng nghề mới, sự ngỡ ngàng từ cộng đồng

Trước đây, việc cho thuê trang phục thể thao chưa được biết đến nhiều, nhưng khi pickleball trở nên phổ biến, nhu cầu càng tăng đã kéo theo sự hình thành và bùng nổ của nghề cho thuê đồ chơi thể thao. Dịch vụ này cung cấp đa dạng các mặt hàng như áo váy thể thao, nón, vớ, túi và đặc biệt là vợt pickleball, tất cả đều được giặt ủi sạch sẽ, sẵn sàng sử dụng và giao tận nơi.

Giá thuê hấp dẫn chỉ từ 80.000 đến 250.000 đồng cho một bộ đồ, hoặc thuê theo tháng với mức phí rất hợp lý, khiến nhiều người lựa chọn thuê thay vì mua mới, nhất là các cô gái chuộng thời trang, thích đổi phong cách mỗi lần ra sân không chỉ để chơi mà còn để chụp hình sống ảo.

Điều này khiến nhiều người và xã hội ngạc nhiên trước nghề tưởng chừng rất cũ này, nhưng lại dễ dàng tạo ra thu nhập lên đến vài chục triệu đồng hàng tháng.

🎾 Pickleball môn thể thao tiềm năng và những nghề mới

Pickleball vốn là môn thể thao tổng hợp giữa cầu lông, tennis và bóng bàn, dễ học, ít tốn sức và đặc biệt phù hợp với mọi lứa tuổi. Do đó, khi pickleball lan tỏa vào các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng…, số người chơi tăng nhanh kéo theo sự phát triển của nhiều dịch vụ liên quan.

Ngoài cho thuê trang phục, nhiều nghề phụ trợ khác cũng được hình thành như bán thiết bị, huấn luyện viên cho người mới, tổ chức giải đấu hay vận hành sân chơi pickleball. Điều này thậm chí còn mở rộng ra những mô hình kinh doanh mới vốn không phổ biến trước đó, giúp nhiều bạn trẻ có thêm thu nhập, thậm chí có thể coi đây là nghề chính kiếm sống.

💬 Góc nhìn của người dùng mạng xã hội

Trên các diễn đàn và mạng xã hội, nhiều bạn trẻ Việt Nam chia sẻ sự thích thú và ngạc nhiên với sự phát triển của pickleball cũng như dịch vụ cho thuê trang phục. Nhiều cô gái cho biết họ xem dịch vụ này như một giải pháp tiết kiệm, vừa thoải mái thay đổi phong cách mà không lo “đụng hàng” như mua đồ mới, nhiều người cũng khen ngành này rất sáng tạo và có thể lan rộng, phù hợp với bối cảnh kinh tế nhiều biến động hiện nay.

Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng nghề này nếu không biết chăm sóc trang phục cẩn thận, quản lý tốt sẽ dễ gặp rủi ro về chất lượng, mất đồ hoặc dịch vụ kém uy tín. Song nhìn chung, pickleball và dịch vụ kèm theo vẫn được đánh giá là “cơ hội vàng” trong thời gian tới.

🚀 Tương lai nghề lạ và pickleball tại Việt Nam

Với tốc độ phát triển nhanh chóng của pickleball, dự báo môn thể thao này sẽ còn mở ra rất nhiều nghề và dịch vụ liên quan khác, từ thi đấu chuyên nghiệp cho đến các hoạt động phụ trợ như thiết kế đồ chơi, dịch vụ chụp hình sự kiện, truyền thông quảng bá,... Đây là minh chứng rõ nét cho việc một môn thể thao mới có thể tạo ra cả hệ sinh thái kinh doanh độc đáo.

Ngoài giá trị sức khỏe và giao lưu xã hội, pickleball còn đang góp phần thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, tạo ra công ăn việc làm cho nhiều bạn trẻ. Việc cho thuê trang phục thi đấu là ví dụ điển hình cho sự sáng tạo và thích nghi nhanh của người Việt trong thời kỳ kinh tế đa dạng, hiện đại.

Có thể nói, nghề cho thuê trang phục pickleball đang trở thành một “mỏ vàng” hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của đông đảo giới trẻ và doanh nhân nhỏ lẻ tại Việt Nam. Đây là một minh chứng cho tiềm năng lớn của pickleball cùng những cơ hội chưa được khai phá hết cho thị trường thể thao và dịch vụ phụ trợ trong nước.