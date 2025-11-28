Tranh cãi "thầy dởm" pickleball: Trình độ thua học viên nhưng "nói như sách"

🤖 Cộng đồng pickleball dậy sóng vì “thầy dởm”

Mới đây, một bài đăng trên hội nhóm pickleball ở Việt Nam đã “gây bão” khi một huấn luyện viên nổi tiếng với trình độ chuyên môn bị đánh giá thấp, vừa thua một newbie (người mới chơi), lại mạnh dạn đăng đàn chỉ trích các điểm yếu của HLV trong nghề.

Nhiều HLV tại Việt Nam có trình độ chưa thật sự tốt. Ảnh minh họa AI

HLV này liệt kê sáu lỗi nghiêm trọng như không hiểu bản chất kỹ năng, không nhận diện điểm yếu học viên, dạy máy móc, kiến thức thiếu hệ thống, giao tiếp kém, và năng lực sư phạm yếu. Đáng nói, chính cộng đồng lại cho rằng phần lớn các lỗi này đều xuất hiện ở vị “thầy dởm” này.​

😂 Người chơi cười ra nước mắt, chuyên gia lên tiếng

Hàng trăm bình luận hài hước đổ bộ chỉ trong vài phút, điển hình như: “Tự chấm điểm bản thân 10/10 luôn nhỉ”, “Thiếu mỗi mục "mặt dày" nữa là đủ bộ”, “Học viên của thầy chắc thoát kiếp newbie khi nào trời sập”.

Nhiều người còn châm biếm chuyện trình độ của “thầy” lẹt đẹt, nhưng bảng giá thì cứ tăng đều đặn, combo “hấp dẫn” kèm ảnh vợt xịn khiến ai cũng phải cười mỉa.​

⚠️ Tác động tiêu cực tới phát triển pickleball

Một huấn luyện viên thiếu kỹ năng, truyền đạt không đúng kỹ thuật sẽ khiến học viên càng học càng lệch, càng khó sửa. Nhiều ý kiến chuyên môn chỉ ra, nếu không chú trọng chuẩn hóa đội ngũ HLV, pickleball Việt Nam có nguy cơ đứt gãy định hướng phát triển. Người chơi mới sẽ chịu thiệt, CLB thiếu nền móng vững chắc và hệ thống đào tạo chất lượng khó xây dựng.​

Chính vì chưa có hiệp hội kiểm chứng trình độ hay chứng chỉ quốc tế chuẩn hóa, Việt Nam hiện đối mặt với tình trạng “tay ngang làm thầy”, khóa học cấp chứng chỉ dễ dàng và đào tạo bằng “kinh nghiệm cá nhân”. Các chuyên gia khuyến nghị người học nên tìm hiểu kỹ về huấn luyện viên, chất lượng giáo trình và ưu tiên lộ trình bài bản để nâng cao hiệu quả tập luyện.​

Người dùng mạng xã hội vừa "bóc phốt" một HLV tại Việt Nam

🌱 Đâu là hướng đi đúng cho pickleball Việt Nam?

Tranh cãi quanh “thầy dởm” là lời cảnh tỉnh với cả cộng đồng. Pickleball Việt Nam đang phát triển nhanh, nhưng để bền vững, cần xây dựng hệ thống đào tạo HLV chuẩn, tạo môi trường học tập chất lượng. Những người thực sự có tâm, có tầm, mới đủ sức đưa bộ môn tiến xa.

Đã đến lúc mỗi “thầy” nên tự soi gương trước khi soi trò, để không trở thành vật cản trên hành trình của pickleball Việt.​