Mainoo quyết rời MU vì World Cup: Cầu cứu cả châu Âu, 12 đội sẵn sàng giải cứu

⚽ Mainoo muốn rời MU, 12 đội sẵn sàng "trải thảm đỏ"

Theo The Athletic, Kobbie Mainoo đang tìm cách gia nhập đội bóng mới theo dạng cho mượn vào tháng Giêng, sau khi thất bại trong việc rời MU ở kỳ chuyển nhượng hè 2025. Tiền vệ 20 tuổi được mô tả là vô cùng thất vọng vì có quá ít cơ hội thi đấu dưới thời HLV Ruben Amorim, vì vậy anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ra đi để được chơi bóng nhiều hơn, đồng thời nuôi hy vọng góp mặt tại World Cup 2026 cùng ĐT Anh.

Nguồn tin cho biết thêm, ít nhất 12 câu lạc bộ đến từ Anh, Italia, Tây Ban Nha và Đức dành sự quan tâm cho Mainoo, dù vậy sao trẻ 20 tuổi ưu tiên ra nước ngoài thi đấu. Trong đó, Bayern Munich và Napoli là những đội sốt sắng nhất trong thương vụ mượn Mainoo.

12 CLB sẵn sàng "giải cứu" Mainoo khỏi MU

🔄 Mainoo bị ngó lơ

Mainoo từng được xem là tương lai ở vị trí tiền vệ trung tâm của MU khi ra mắt dưới thời Erik ten Hag vào tháng 11/2023. Anh ghi bàn thắng quyết định giúp "Quỷ đỏ" đánh bại Man City để vô địch FA Cup, đồng thời góp mặt quan trọng trong hành trình vào chung kết EURO 2024 của ĐT Anh.

Tuy nhiên mùa này, Mainoo chưa đá chính ở Ngoại hạng Anh, thậm chí trận hòa West Ham 1-1 là lần thứ 4 anh ngồi dự bị mà không được sử dụng.

HLV Amorim tin tưởng tuyệt đối cặp tiền vệ trung vệ Casemiro – Bruno Fernandes, đồng thời tỏ ra hắt hủi những sự lựa chọn khác gồm Mainoo, Manuel Ugarte. Tổng cộng, tiền vệ 20 tuổi mới có 171 phút thi đấu, trải đều trong 9 lần vào sân từ ghế dự bị.

📝 Cơ hội ra đi phụ thuộc vào tình hình chuyển nhượng

Theo The Athletic, MU sẽ chờ đến sau khi Cúp các quốc gia châu Phi (21/12/2025-18/1/2026) kết thúc mới quyết định tương lai của Mainoo. Thời điểm đó, "Quỷ đỏ" buộc phải để Bryan Mbeumo, Noussair Mazraoui và Amad Diallo trở lại tập trung đội tuyển quốc gia. Về lý thuyết, cơ hội ra sân dành cho Mainoo có thể cải thiện.

Mặt khác, khả năng Mainoo được cho mượn vào tháng Giêng phụ thuộc vào việc MU chiêu mộ thêm tiền vệ mới. Mùa hè vừa qua, CLB đã từ chối để anh ra đi vì các thương vụ chiêu mộ Carlos Baleba (Brighton) và Conor Gallagher (Atletico Madrid) không thành công.

Hiện tại, MU quan tâm đến Elliot Anderson (Nottingham Forest) và Adam Wharton (Crystal Palace), đồng thời có thể tái khởi động thương vụ Baleba, Gallagher hoặc các lựa chọn khác như Tyler Adams (Bournemouth), Joao Gomes (Wolves).