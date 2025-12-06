Mainoo quyết rời MU vì World Cup: Cầu cứu cả châu Âu, 12 đội sẵn sàng giải cứu

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Aston Villa vs Arsenal
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Augsburg vs Bayer Leverkusen
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Stuttgart vs Bayern Munich
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Tottenham Hotspur vs Brentford
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Burnley
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Manchester City vs Sunderland
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Everton vs Nottingham Forest
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
AFC Bournemouth vs Chelsea
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Inter Milan vs Como
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Como - COM Como
-
RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Leeds United vs Liverpool
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Real Betis vs Barcelona
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Athletic Club vs Atlético de Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Rennes
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Brighton & Hove Albion vs West Ham United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Borussia Dortmund vs Hoffenheim
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Napoli vs Juventus
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Lorient vs Olympique Lyonnais
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Madrid vs Celta de Vigo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Torino vs Milan
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Bayern Munich vs Sporting CP
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Tottenham Hotspur vs Slavia Praha
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
PSV vs Atlético de Madrid
Logo PSV - PSV PSV
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Inter Milan vs Liverpool
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Barcelona vs Eintracht Frankfurt
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Atalanta vs Chelsea
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Monaco vs Galatasaray
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Benfica vs Napoli
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Real Madrid vs Manchester City
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Juventus vs Pafos
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Club Brugge vs Arsenal
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Dinamo Zagreb vs Real Betis
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Basel vs Aston Villa
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Malmö FF
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Malmö FF - MFF Malmö FF
-
Celtic vs Roma
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Roma - ROM Roma
-

Mainoo quyết rời MU vì World Cup: Cầu cứu cả châu Âu, 12 đội sẵn sàng giải cứu

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Kobbie Mainoo đã sẵn sàng rời MU vào tháng 1/2026 và hàng loạt đội bóng lớn cũng nhận được tín hiệu "đèn xanh" từ tiền vệ 20 tuổi.

   

⚽ Mainoo muốn rời MU, 12 đội sẵn sàng "trải thảm đỏ"

Theo The Athletic, Kobbie Mainoo đang tìm cách gia nhập đội bóng mới theo dạng cho mượn vào tháng Giêng, sau khi thất bại trong việc rời MU ở kỳ chuyển nhượng hè 2025. Tiền vệ 20 tuổi được mô tả là vô cùng thất vọng vì có quá ít cơ hội thi đấu dưới thời HLV Ruben Amorim, vì vậy anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ra đi để được chơi bóng nhiều hơn, đồng thời nuôi hy vọng góp mặt tại World Cup 2026 cùng ĐT Anh.

Nguồn tin cho biết thêm, ít nhất 12 câu lạc bộ đến từ Anh, Italia, Tây Ban Nha và Đức dành sự quan tâm cho Mainoo, dù vậy sao trẻ 20 tuổi ưu tiên ra nước ngoài thi đấu. Trong đó, Bayern Munich và Napoli là những đội sốt sắng nhất trong thương vụ mượn Mainoo.

12 CLB sẵn sàng "giải cứu" Mainoo khỏi MU

12 CLB sẵn sàng "giải cứu" Mainoo khỏi MU

🔄 Mainoo bị ngó lơ

Mainoo từng được xem là tương lai ở vị trí tiền vệ trung tâm của MU khi ra mắt dưới thời Erik ten Hag vào tháng 11/2023. Anh ghi bàn thắng quyết định giúp "Quỷ đỏ" đánh bại Man City để vô địch FA Cup, đồng thời góp mặt quan trọng trong hành trình vào chung kết EURO 2024 của ĐT Anh.

Tuy nhiên mùa này, Mainoo chưa đá chính ở Ngoại hạng Anh, thậm chí trận hòa West Ham 1-1 là lần thứ 4 anh ngồi dự bị mà không được sử dụng.

HLV Amorim tin tưởng tuyệt đối cặp tiền vệ trung vệ Casemiro – Bruno Fernandes, đồng thời tỏ ra hắt hủi những sự lựa chọn khác gồm Mainoo, Manuel Ugarte. Tổng cộng, tiền vệ 20 tuổi mới có 171 phút thi đấu, trải đều trong 9 lần vào sân từ ghế dự bị.

📝 Cơ hội ra đi phụ thuộc vào tình hình chuyển nhượng

Theo The Athletic, MU sẽ chờ đến sau khi Cúp các quốc gia châu Phi (21/12/2025-18/1/2026) kết thúc mới quyết định tương lai của Mainoo. Thời điểm đó, "Quỷ đỏ" buộc phải để Bryan Mbeumo, Noussair Mazraoui và Amad Diallo trở lại tập trung đội tuyển quốc gia. Về lý thuyết, cơ hội ra sân dành cho Mainoo có thể cải thiện.

Mặt khác, khả năng Mainoo được cho mượn vào tháng Giêng phụ thuộc vào việc MU chiêu mộ thêm tiền vệ mới. Mùa hè vừa qua, CLB đã từ chối để anh ra đi vì các thương vụ chiêu mộ Carlos Baleba (Brighton) và Conor Gallagher (Atletico Madrid) không thành công.

Hiện tại, MU quan tâm đến Elliot Anderson (Nottingham Forest) và Adam Wharton (Crystal Palace), đồng thời có thể tái khởi động thương vụ Baleba, Gallagher hoặc các lựa chọn khác như Tyler Adams (Bournemouth), Joao Gomes (Wolves).

8

U22 Việt Nam - U22 Malaysia 11.12

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

U22 Việt Nam
U22 Malaysia
Gửi dự đoán
Trước 16:00 ngày 11/12
Thể lệ
MU mỏi mắt tìm "nhân tố X", ông lớn lo chung bảng ĐT Na Uy - Haaland ở World Cup (Clip 1 phút)
MU mỏi mắt tìm "nhân tố X", ông lớn lo chung bảng ĐT Na Uy - Haaland ở World Cup (Clip 1 phút)

MU thiếu vắng nhân tố có thể tạo nên đột biến từ băng ghế dự bị, dẫn đến những kết quả đáng thất vọng thời gian qua.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/12/2025 08:18 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN