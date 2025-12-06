Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
HLV Bồ Đào Nha mơ vô địch World Cup 2026, fan ngủ gật vì lễ bốc thăm dài lê thê

Sự kiện: World Cup 2026 Đội tuyển Bồ Đào Nha
HLV Roberto Martinez của ĐT Bồ Đào Nha có những phát biểu đáng chú ý sau buổi lễ bốc thăm World Cup 2026.

HLV tuyển Bồ Đào Nha khiêm tốn nói về đội nhà

ĐT Bồ Đào Nha được xếp ở bảng K sau buổi lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2026. Họ nằm chung bảng với Colombia, Uzbekistan và đội thắng play-off 1 (CHDC Congo/New Caledonia/Jamaica). 

Khi được phóng viên hỏi về cơ hội tiến sâu của Bồ Đào Nha tại giải đấu này, HLV Roberto Martinez cho biết: "Tôi nghĩ Bồ Đào Nha là đội đáng gờm. Nhưng các đội từng vô địch World Cup trước đây mới là ứng viên vô địch. Chúng tôi vẫn cần phải tiến bộ thêm, nhưng toàn đội đang tràn đầy hy vọng và hào hứng".

HLV Martinez không coi Bồ Đào Nha là ứng viên vô địch World Cup 2026

HLV Martinez không coi Bồ Đào Nha là ứng viên vô địch World Cup 2026

ĐT Bồ Đào Nha thời Eusebio vẫn là điểm tựa tinh thần cho chúng tôi. Bồ Đào Nha đã vô địch EURO và Nations League, giờ là lúc phải chiến đấu vì giấc mơ chung (vô địch World Cup), làm được điều mà Bồ Đào Nha chưa từng thực hiện được".

HLV Martinez còn nói về sự bền bỉ của Cristiano Ronaldo, người sẽ chơi kỳ World Cup cuối trong sự nghiệp vào năm tới: "Bí quyết của cậu ấy là làm việc mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng trong sự nghiệp. Ronaldo không bao giờ mất đi khát khao, là tấm gương cho tất cả và là thủ quân cực kỳ quan trọng của chúng tôi".

Người hâm mộ nóng mặt vì lễ bốc thăm World Cup 2026 dài lê thê

Người xem lễ bốc thăm World Cup 2026 đã có phen nóng mặt. Lý do bởi có hàng loạt tiết mục biểu diễn kéo dài trước khi vào phần bốc thăm chính.

Siêu mẫu Heidi Klum, danh hài Kevin Hart và diễn viên Danny Ramirez là những người đảm nhận các tiết mục nghệ thuật trước khi phần bốc thăm diễn ra. Việc này khiến lễ bốc thăm đáng lẽ cần diễn ra nhanh gọn, cuối cùng kéo dài tới 2 giờ đồng hồ. 

Phần "văn nghệ" chiếm quá nhiều thời gian ở buổi lễ bốc thăm World Cup 2026

Phần "văn nghệ" chiếm quá nhiều thời gian ở buổi lễ bốc thăm World Cup 2026

Người hâm mộ đã chỉ trích cách làm của nước chủ nhà bằng những bình luận trên mạng xã hội: "Tại sao bốc thăm World Cup lại cần cả đống thứ sến sẩm thế này; Tôi ngủ gật khi xem lễ bốc thăm World Cup 2026; Cho tới giờ lễ bốc thăm này kinh khủng và nhảm nhí. Làm ơn bốc thăm đi và cho chúng tôi xem bảng đấu; Đây là bốc thăm World Cup hay chung kết chương trình âm nhạc X Factor vậy".

Chưa hết, các CĐV còn khó chịu khi FIFA bất ngờ trao tặng Tổng thống Donald Trump giải thưởng mới toanh mang tên “Giải hòa bình FIFA – Bóng đá kết nối thế giới”. Giải thưởng này nhằm vinh danh những cá nhân “góp phần gắn kết con người toàn cầu trong hòa bình”. Trước đây, Tổng thống Trump đã không nhận được giải Nobel Hòa bình. 

Theo Phong Đức

Nguồn: [Link nguồn]

06/12/2025 08:42 AM (GMT+7)
