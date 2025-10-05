Vinh Hiển viết tâm thư xin lỗi sau trận pickleball tranh cãi, Lý Hoàng Nam lên tiếng

📝 Trương Vinh Hiển viết tâm thư xin lỗi

Sau một thời gian khóa trang cá nhân, rạng sáng ngày 5/10, tay vợt Trương Vinh Hiển đã viết một tâm thư bày tỏ việc bản thân đã nhận được một bài học đắt giá ở tuổi 20.

Tâm thư của Vinh Hiển

Tay vợt trẻ này gửi lời xin lỗi đến toàn thể khán giả và những người liên quan vì đã có một trận đấu gây tranh cãi.

“Hơn tất cả, em đã có một bài học sau một trận đấu quá cảm xúc, khiến bản thân mình chưa xử lý thật tốt, em không có ý và lời nói khiêu khích chửi hay thiếu tôn trọng bất kỳ ai. Nếu ánh mắt, hành động trong thời điểm đó gây ra hiểu lầm thì đó là lỗi lớn của cá nhân em. Em đã nhìn nhận lại bản thân và đối mặt cũng như rút ra bài học về sự bình tĩnh, chuyên nghiệp trong thể thao. Suốt sự nghiệp thể thao của em, em luôn tôn trọng tất cả mọi người, từ khán giả tới đồng đội và cả người chơi phía bên kia sân”, Vinh Hiển viết.

Không chỉ bày tỏ mong muốn được “khán giả hoan hỉ”, cho bản thân một cơ hội để hoàn thiện bản thân. Anh dành lời cảm ơn đến Hoàng Nam, khán giả và cho biết bản thân sẽ nỗ lực không ngừng để phát triển bản thân mỗi ngày và thi đấu cống hiến cho pickleball Việt Nam.

📢 Người hâm mộ nói gì?

Bài đăng của Trương Vinh Hiển đã nhanh chóng thu hút đến gần 10.000 lượt thích và hàng nghìn lượt bình luận. Hầu hết các bình luận đều dành sự động viên, sẵn sàng bỏ qua để tay vợt trẻ có cơ hội sửa sai và chúc cho Vinh Hiển thành công hơn nữa.

Tài khoản có tên Tin Cruise viết: “Sai đâu đứng lên ở đó”

Anh Trí Viễn nói: “Ai cũng xứng đáng nhận được sự bao dung”

Bạn Nguyễn Hữu Nghĩa chia sẻ: “Biết sai biết sửa là tốt”

Chị Thúy Nguyễn chia sẻ: “Không ai hoàn hảo. Em đã nhìn thẳng vào sự thật, điều đó mới quan trọng”.

🗣️ Lý Hoàng Nam lên tiếng

Trên trang cá nhân của mình, Lý Hoàng Nam cũng đã lên tiếng. Anh cho biết Vinh Hiển đã chủ động nhắn tin nhận lỗi:

Hoàng Nam lên tiếng

“Vinh Hiển không tìm cách đổ trách nhiệm cho ai. Đó là điều không phải ai cũng đủ can đảm để làm. Nam mong khán giả quan tâm câu chuyện này có thể nhìn sự việc một cách bao dung hơn và trao cơ hội để Nam và Hiển tiếp tục hoàn thiện bản thân và đóng góp cho sự phát triển chung”, Hoàng Nam viết

Trước đó ở trận bán kết giải pickleball PPA Tour Asia Vietnam Cup 2025 vào ngày 3/10 tại Đà Nẵng, Trương Vinh Hiển bị tố cáo thi đấu không đẹp khi liên tục hô “out” trong những tình huống mà Hoàng Nam đánh bóng trong sân.

Tay vợt 20 tuổi sau đó còn có những hành động có phần không đẹp, lời qua tiếng lại với người đàn anh dẫn đến sự phẩn nộ cực lớn từ cộng đồng. Vinh Hiển sau đó phải khóa trang cá nhân. Ở trận chung kết sau đó một ngày, tay vợt này nhận áp lực lớn từ hàng nghìn khán giả trên khán đài và để thua chóng vánh chỉ trong 18 phút trước Phúc Huỳnh với cách biệt 1-11 và 5-11.