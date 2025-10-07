Người đẹp Đăng Thư "đại chiến" dàn mỹ nhân tại Pickleball Charity Cup

Không chỉ thu hút hơn 110 VĐV là những tay vợt chuyên nghiệp, nghệ sĩ nổi tiếng hay các doanh nhân, giải Sypik Pickleball Charity Cup – Đêm Hội Trăng Rằm 2025 diễn ra trong ngày 6/10 vừa qua tại TP.HCM còn quy tụ đông đảo dàn mỹ nhân nổi tiếng của làng pickleball hiện nay.

Sở hữu gương mặt xinh đẹp, thân hình nóng bỏng nhờ nhiều năm liền tập yoga, gym và bơi lội, hot girl Giang Phạm trở thành một trong những gương mặt gây chú ý trong gần 1 năm lấn sân sang tập luyện pickleball.

Nhờ từng có thời gian chơi bóng bàn cũng như duy trì tập luyện pickleball đều đặn từ 4-5 buổi trong tuần, hot girl này đã gặt hái được một số thành công. Gần đây nhất, Giang Phạm vừa giành ngôi á quân tại nội dung đôi nam nữ ở một giải phong trào tại TP.HCM.

Ở giải lần này, Giang Phạm cùng người đồng đội của mình là Dũng Phạm đã toàn thắng tại vòng bảng. Đáng tiếc ở lượt trận vòng 1/8, đội của Giang Phạm đã phải dừng bước.

“Nhờ chơi bóng bàn, tôi luyện cho mình phản xạ tốt hơn. Tuy nhiên, những cú dink của tôi chưa thật sự tốt. Bên cạnh đó, tôi sẽ còn phải cải thiện nhiều ở chiến thuật thi đấu. Dù vậy, tôi vẫn rất vui khi mình được góp mặt ở một giải đấu ý nghĩa, đem đến một mùa Trung thu ấm áp cho các em nhỏ khó khăn”, người đẹp chia sẻ.

Cũng giống như Giang Phạm, Phương Quỳnh sở hữu vóc dáng nóng bỏng nhờ có thời gian tập gym và bơi lội. Không chỉ gây chú ý với nụ cười tỏa nắng cùng vẻ đẹp nóng bỏng, Phương Quỳnh còn nhận nhiều lời khen nhờ những cú đánh có kỹ thuật tốt dù chỉ mới tập pickleball được khoảng hơn 5 tháng.

“Tôi thấy pickleball dễ gây nghiện dù là chơi cùng bạn bè hay các hội nhóm bên ngoài. Tiếc là tôi không có nhiều thời gian nên chỉ tập được 1-2 buổi trong tuần. Do vậy lối đánh nhiều lúc còn theo bản thân. Đây là nhiều tôi sẽ cần cải thiện nếu muốn thi đấu tốt”, Phương Quỳnh nhận xét.

Gây chú ý bậc nhất giải là người đẹp thể thao Nguyễn Đăng Thư. Nhờ niềm đam mê cũng như năng khiếu thể thao, Đăng Thư nhận được rất nhiều lời khen về sự tiến bộ thần tốc chỉ sau vài tháng tiếp xúc với pickleball với một số danh hiệu nhất định. Tuy nhiên ở giải đấu này, Đăng Thư và đồng đội không có được sự ăn ý và phải dừng bước từ vòng bảng.

“Các môn thể thao trước đây hỗ trợ cho tôi khá nhiều khi sang pickleball. Cầu lông giúp tôi dứt điểm tốt hơn. Bóng bàn giúp tôi phản xạ nhanh. Thế mạnh của tôi là đứng bếp tốt, tấn công và phản xạ. Tuy nhiên tôi chưa có quá nhiều kinh nghiệm thi đấu pickleball cũng như sự gắn kết với người đánh cùng”, Đăng Thư nói.

Chia sẻ lý do tiếp xúc với pickleball trễ hơn bạn bè, người đẹp tâm sự: “Tôi biết pickleball cũng lâu nhưng trước đây, có nhiều điều tiếng không hay về bộ môn này nên tôi ngại. Sau này khi bắt đầu tập luyện, tôi mới thấy lợi ích về sức khỏe và sự vui vẻ mà pickleball mang lại. Tôi hiểu rằng những cái xấu là do người chơi, không phải do môn thể thao đó tạo ra”, Đăng Thư nhận định.

Người đẹp cho biết nhờ pickleball, cô tập được nhiều thói quen tốt như dậy sớm, ngủ đúng giờ và cơ thủ luôn có nhiều năng lượng. Cô cho biết bản thân tập luyện pickleball hầu hết các ngày trong tuần.

Giải Pickleball Charity Cup – Đêm Hội Trăng Rằm 2025 mang thông điệp “Thể thao gắn liền trách nhiệm xã hội” nhằm gây quỹ tổ chức Đêm hội Trung Thu và trao hơn 200 phần quà cho trẻ em mồ côi, trẻ em khó khăn