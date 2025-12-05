Hấp dẫn SEA Games 5/12: Bóng chày Việt Nam tham vọng HCV, ĐT nữ bắt đầu bảo vệ ngôi hậu

SEA Games 33 bước vào ngày thi đấu quan trọng 5/12 với bầu không khí rực lửa khi nhiều đội tuyển Việt Nam ra sân tranh tài. Đây là ngày mở màn cho bóng chày, ngoài ra còn là “bài test” cho tham vọng giành vàng của thể thao nước nhà tại kỳ Đại hội tổ chức trên đất Thái Lan. Từ sân bóng chày Pathum Thani đến thánh địa bóng đá nữ Chonburi, đoàn Việt Nam đều đối mặt những đối thủ mạnh.

Trong ngày thi đấu được chờ đợi này, hai tâm điểm lớn nhất thuộc về đội tuyển bóng chày nam Việt Nam, với mục tiêu HCV sau 14 năm trở lại đấu trường SEA Games, và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, những nhà vô địch Đông Nam Á đang bắt đầu chiến dịch bảo vệ ngôi hậu dưới thời HLV Mai Đức Chung.

Đội tuyển bóng chày nam Việt Nam đã có mặt ở Thái Lan, sẵn sàng cho trận đấu vào ngày 5/12. Ảnh VBSF

🔥 Bóng chày nam đấu chủ nhà Thái Lan

Vào 14h, 5/12, đội tuyển bóng chày Việt Nam bước vào trận mở màn tại bảng A với quyết tâm cao chưa từng có. Đây là thế hệ VĐV đã được đầu tư mạnh mẽ, tập huấn bài bản tại Hàn Quốc, và nhận gói tài trợ chiến lược 500.000 USD.

Tại lễ xuất quân ở TP.HCM, Phó Chủ tịch VBSF Hoàng Trung Kiên khẳng định: “Đây là thời khắc thể hiện ý chí, khát vọng và tinh thần chiến đấu của bóng chày Việt Nam. Chúng tôi sẽ thi đấu tự tin, đoàn kết và đạt thành tích xứng đáng”.

SEA Games 33 quy tụ 7 đội mạnh nhất khu vực, trong đó Thái Lan, Indonesia và Philippines là những đối thủ lớn. Sau lần đầu dự SEA Games 2011 và về hạng tư, sự trở lại của tuyển bóng chày Việt Nam lần này mang theo mục tiêu giành HCV, qua đó khẳng định vị thế mới của bóng chày nước nhà.

Trận mở màn trước chủ nhà Thái Lan sẽ là sự cạnh tranh quyết liệt về mặt chuyên môn, bài kiểm tra bản lĩnh của bóng chuyền Việt Nam trong hành trình chạm tới cột mốc lịch sử. Trước đó, Việt Nam từng tham dự môn bóng chày vào năm 2011 và khép lại giải đấu với trị thứ tư, sau 14 năm tham vọng của chúng ta đặt vào nội dung này là rất cao.

⚽ Bóng đá nữ Việt Nam đụng độ Malaysia

18h30 ngày 5/12, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ ra quân gặp Malaysia tại bảng B, trận đấu mở màn trong hành trình giữ vị thế số một Đông Nam Á.

HLV Mai Đức Chung khẳng định đội bóng của mình sẽ không chủ quan

Tại họp báo chiều 4/12, HLV Mai Đức Chung gây chú ý khi bất ngờ nhắc đến trận đấu của U22 Việt Nam và Lào để nói về sự tiến bộ của bóng đá khu vực rằng khoảng cách đang thu hẹp. Các đội Đông Nam Á đều đầu tư mạnh, và nhắc nhở các học trò cần cố gắng nhiều hơn nữa.

Đội tuyển nữ Việt Nam bước vào SEA Games với nhiều thử thách, khi lực lượng trẻ hóa mạnh, nhiều trụ cột như Chương Thị Kiều, Dương Thị Vân, Hồng Nhung dính chấn thương. “Đầu tàu” Huỳnh Như và Hải Yến không còn giữ phong độ tốt như thường lệ. Bảng đấu có nhiều đội chơi tiến bộ, đặc biệt Malaysia dưới thời HLV Joel Cornelli.

Dù vậy, điểm mạnh lớn nhất của đội vẫn là tinh thần đoàn kết, giá trị cốt lõi đưa Việt Nam đến hàng loạt danh hiệu trong thập kỷ qua. HLV Chung một lần nữa khẳng định, rằng Việt Nam không có ngôi sao, chỉ có tinh thần tập thể là sức mạnh lớn nhất.

Malaysia tuy không phải đối thủ quá khó chịu của Việt Nam, nhưng luôn gây nhiều khó khăn nhờ lối chơi thể lực và kỷ luật. Một chiến thắng ngày ra quân sẽ tạo đà hoàn hảo cho hành trình chinh phục tấm HCV SEA Games 33.