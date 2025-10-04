"Người thân" Hoàng Nam lại bảo vệ Vinh Hiển: Sau lùm xùm pickleball, ai vô địch?

🏆 Phúc Huỳnh thắng áp đảo Vinh Hiển, vô địch pickleball châu Á tại Đà Nẵng

Diễn biến mới nhất. Chỉ sau chưa đầy 18 phút, Phúc Huỳnh đánh bại Trương Vinh Hiển 11-1, 11-5 trong trận chung kết nội bộ Việt Nam tại PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025, diễn ra trưa 4/10 ở Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng).

Phúc Huỳnh đăng quang khi trải qua trận chung kết khá dễ dàng

Tay vợt Phúc Huỳnh khởi đầu đầy tự tin, liên tục ép sân bằng những cú đánh chính xác, khiến Vinh Hiển mất bình tĩnh và mắc nhiều lỗi. Set đầu kết thúc chóng vánh sau 6 phút 30 giây. Sang set hai, thế trận không đổi khi Phúc Huỳnh tiếp tục áp đảo và giành chiến thắng chung cuộc sau 17 phút 50 giây thi đấu.

Việc Vinh Hiển thua nhanh Phúc Huỳnh phần vì chuyên môn, phần còn lại có lẽ do tâm lý. Bởi khi Vinh Hiển bước ra sân chơi trận chung kết, khán giả đồng loạt hô vang "Lý Hoàng Nam, Lý Hoàng Nam..." điều này có thể khiến Vinh Hiển gặp áp lực lớn về tâm lý.

Đây là lần thứ hai liên tiếp Phúc Huỳnh đăng quang tại PPA Tour Asia chặng Việt Nam, anh nhận 1.800 USD tiền thưởng và 5.000 điểm xếp hạng đơn nam.

⚔️ Tranh cãi bùng nổ giữa Lý Hoàng Nam và Vinh Hiển

Trước đó, trận bán kết đơn nam tại PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025 giữa hai tay vợt hàng đầu Việt Nam, Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển, khép lại ngày 3/10 ở Đà Nẵng, nhưng những tranh cãi quanh các quyết định của trọng tài vẫn tiếp tục bùng nổ trên mạng xã hội.

Scandal giữa Hoàng Nam và Vinh Hiển vẫn là chủ đề nóng với cộng đồng người chơi pickleball ở Việt Nam

Nhiều tình huống “in hay out” gây tranh cãi đã khiến bầu không khí trận đấu nóng lên, trong đó có những pha bóng mà cộng đồng khẳng định còn trong sân nhưng trọng tài lại cho “out”. Điều này làm dư luận phân cực dữ dội, kéo dài cuộc tranh luận cả sau khi trận đấu kết thúc.

🗣️ Bạn thân Hoàng Nam lên tiếng bất ngờ

Điểm nóng mới nhất đến từ phát biểu của Thái Trường Giang, ông bầu đồng thời là bạn thân của vợ chồng Hoàng Nam. Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, ông Giang lại lên tiếng bảo vệ Vinh Hiển: “Lỗi nhận định trọng tài là điều bình thường trong thể thao, vận động viên tham gia buộc phải chấp nhận. Trương Vinh Hiển không hề có lỗi trong sự việc này. Ở diễn biến trước đó, Hoàng Nam cũng có pha bóng ngoài sân nhưng lại được công nhận điểm. Vì vậy cần nhìn sự việc khách quan và nhẹ nhàng”.

Lập trường này khiến cộng đồng bất ngờ, bởi dù tự nhận là thân thiết với Hoàng Nam, ông Giang vẫn đứng về phía Vinh Hiển. Điều đó càng làm cuộc tranh luận thêm căng thẳng, chia cộng đồng pickleball thành nhiều luồng ý kiến đối nghịch.

Tài khoản Truong Giang Thai là bạn thân Hoàng Nam nhưng muốn mọi chuyện lắng xuống

🥉 Hoàng Nam giành HCĐ nhưng dư luận vẫn dậy sóng

Do đối thủ tranh hạng ba xin rút lui vì lý do sức khỏe, Hoàng Nam được trao huy chương đồng đơn nam. Tuy nhiên, thành tích này lại bị lu mờ bởi những phản ứng trái chiều từ dư luận.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra.

“Cuộc chơi phải chấp nhận thôi, thể thao mà!”, một tài khoản viết.

“Trọng tài cũng là con người, không tránh khỏi sai sót”, người tiếp theo bày tỏ.

“Quan trọng là thái độ chơi đẹp sau trận đấu”, một tài khoản nói về thái độ của Vinh Hiển sau trận thắng Hoàng Nam.

“Tinh thần fair-play và đạo đức thể thao phải đặt lên hàng đầu”, khán giả khác cũng nói về thái độ.

Lùm xùm lần này không chỉ dừng lại ở trận bán kết, mà còn gợi mở vấn đề rộng hơn, tính công bằng, sự chuyên nghiệp và tinh thần thể thao trong pickleball Việt Nam.

Đây có thể trở thành cú hích để các giải đấu pickleball tại Việt Nam hoàn thiện hơn, tiến tới sự minh bạch và hấp dẫn hơn trong tương lai.