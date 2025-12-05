Lý Hoàng Nam gây chấn động, hạ số 2 thế giới vào chung kết giải pickleball đỉnh cao

Ở trận đấu mới kết thúc vào sáng 5/12, Lý Hoàng Nam tạo cú sốc lớn tại PPA Hangzhou Open 2025 khi đánh bại tay vợt số 2 thế giới Federico Staksrud với tỷ số 2-0 (11-7, 12-10), tiến thẳng vào chung kết giải đấu danh giá thuộc hệ thống Professional Pickleball Association (PPA Tour). Chiến thắng này cho thấy phong độ đỉnh cao của tay vợt Việt Nam và đánh dấu bước cột mốc đáng nhớ cho pickleball Việt Nam trên đấu trường quốc tế.​

Hoàng Nam nằm ra sân ăn mừng sau điểm số quyết định

🎾 Hành trình ấn tượng của Lý Hoàng Nam

Hoàng Nam đã xuất sắc vượt qua Kenta Miyoshi (Nhật Bản) ở tứ kết đơn nam pro với tỷ số 11-9, 11-5. Và ở bán kết, Hoàng Nam tiếp tục chơi xuất thần trước Staksrud, ứng viên vô địch và hạng 2 thế giới với chiến thắng thuyết phục 2-0 dù đối thủ sở hữu lối đánh tấn công sắc bén và kinh nghiệm dày dặn.

Chiến thắng trước Staksrud đánh dấu lần đầu tay vợt Việt Nam hạ gục top 2 thế giới. Hoàng Nam thể hiện kỹ thuật phòng ngự chắc chắn kết hợp phản công nhanh, tận dụng lỗi của đối thủ để dẫn dắt trận đấu. Đối thủ ở chung kết của Lý Hoàng Nam sẽ là Jack Wong. Trận chung kết dự kiến diễn ra lúc 15h ngày 6/12.

Federico Staksrud, sinh năm 1991, là một vận động viên pickleball chuyên nghiệp hàng đầu thế giới đến từ Argentina, từng là số 1 đơn nam PPA Tour năm 2024.

Staksrud đang nắm giữ ngôi vị số 2 thế giới

Anh có nền tảng từ quần vợt trước khi chuyển sang thi đấu pickleball và đạt được nhiều danh hiệu, bao gồm cả chức vô địch đơn nam và đôi nam tại giải vô địch thế giới pickleball Jenius Bank 2025. Staksrud nổi tiếng với lối chơi mạnh mẽ, chiến thuật linh hoạt.

Tại PPA Asia Hangzhou Open 2025, Federico Staksrud được xếp là hạt giống số 1 của giải còn Lý Hoàng Nam là hạt giống số 3.

⚡ PPA Hangzhou Open 2025: Giải đấu đỉnh cao châu Á

PPA Asia Hangzhou 2025 diễn ra từ ngày 3 đến 6-12 tại nhà thi đấu Liping Sport Center, quy tụ 372 tay vợt quốc tế. Pickleball Việt Nam gây chú ý khi mang đội hình mạnh nhất từ trước đến nay, gồm bốn tay vợt đơn nam hàng đầu, trong đó Lý Hoàng Nam là cái tên được kỳ vọng nhất nhờ phong độ nổi bật tại các giải PPA Asia gần đây.

Đây là sự kiện pickleball chuyên nghiệp lớn nhất châu Á năm nay, thu hút sự chú ý từ cộng đồng thể thao khu vực khi pickleball đang bùng nổ với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng.

Giải có tổng quỹ thưởng 50.000 USD, riêng nhà vô địch đơn nam nhận 1.800 USD cùng 1.000 điểm Asia Tour và 500 điểm PPA Mỹ.