Tranh cãi chơi pickleball lúc nửa đêm, dàn mỹ nhân kể trải nghiệm đáng nhớ

🎯 Á hậu Võ Tuyết Nhi kể trải nghiệm đáng nhớ

Đều đặn tập luyện từ 3-4 buổi trong tuần trong suốt khoảng 7 tháng qua sau khi bén duyên với pickleball, Á hậu của Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023 Võ Tuyết Nhi cho rằng không nên quá khắt khe với việc một số người chơi pickleball vào lúc khuya.

Á hậu Võ Tuyết Nhi kể chuyện chơi pickleball cùng bạn bè đến 1h sáng

“Tôi không ủng hộ hay phản đối việc này vì thời gian của mỗi người là khác nhau. Có thể lúc đó họ mới xong việc để có thời gian cho pickleball nên ta không thể đánh giá được. Dù vậy, tôi nghĩ điều này chỉ tạm một thời gian ngắn thôi vì chơi quá khuya cũng sẽ ảnh hưởng đến giờ sinh hoạt và sức khoẻ”.

“Cá nhân tôi cũng từng chơi pickleball từ 18h đến 1h sáng vào một buổi tiệc kết hợp pickleball với nhiều bạn bè. Hôm đó thật sự rất vui nhưng cũng rất mệt”, Tuyết Nhi kể.

Tuyết Nhi cho biết chơi pickleball khuya lâu sẽ khiến giờ giấc sinh học của cơ thể bị đảo lộn

Nàng Á hậu cho rằng chơi pickleball khuya lâu sẽ khiến giờ giấc sinh học của cơ thể bị đảo lộn, trong khi nửa đêm là thời gian nên để cơ thể nghỉ ngơi và thư giãn. Bên cạnh đó, Tuyết Nhi cũng cho rằng có rất nhiều người sẽ chọn chơi pickleball vào lúc nửa đêm trừ những dịp đặc biệt.

⭐ Người đẹp Phương Liên: “Chơi pickleball khuya có thể tập trung hơn”

Người đẹp thể thao Phương Liên cho biết hiện tại, có một số sân pickleball mở 24/7 để phù hợp cho mọi đối tượng khách hàng. Cô cũng đã có vài lần chơi bộ môn này vào khung giờ nửa đêm.

Phương Liên cho rằng chơi pickleball khuya có có số lợi ích, nhất là không sợ sân quá đông

“Tôi cảm thấy đánh pickleball khuya có lợi là trời rất mát mẻ, không còn nắng nóng, thoải mái về thời gian khi không sợ quá đông, không có sân chơi. Bạn có thể tập trung hơn, không bị ảnh hưởng từ những người chơi khác. Tuy nhiên, cũng có một số nhược điểm như sau khi chơi về, nếu tắm muộn thì không tốt cho sức khoẻ và đặc biệt là có thể gây tiếng ồn, ảnh hưởng nếu ở khu vực có dân cư đông”.

“Tôi nghĩ việc chơi pickleball vào lúc nào sẽ phụ thuộc vào thời gian của mỗi người, khuya cũng là một sự lựa chọn nếu như họ không có thời gian khác, nhất là cũng phải cần có bạn bè cùng chơi với mình vào thời gian đó”, Phương Liên cho biết.

Phương Liên cảnh báo về việc tắm quá muộn ảnh hưởng đến sức khỏe nếu chơi pickleball khuya

Người đẹp chia sẻ cô là người rất mê chơi pickleball và thường chọn khung giờ về chiều và tối nhưng cũng sẽ cố gắng kết thúc trước 22h. Phương Liên đã có hơn 1 năm chơi pickleball và đã giành được một số danh hiệu. Trước đó, cô có khoảng 7 năm tập gym và yêu thích nhiều môn thể thao như cầu lông, bơi, cưỡi ngựa, chơi bắn cung…Hiện tại, người đẹp hầu như chỉ dành thời gian tập thể thao cho pickleball.