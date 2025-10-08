Hot girl Kiều Trinh so tài chân dài Lê Thúy cao 1m84 tranh chức vô địch pickleball

Trận chung kết nội dung đôi nam nữ giải Pickleball Charity Cup – Đêm Hội Trăng Rằm 2025 diễn ra chiều ngày 6/10 tại TP.HCM chứng kiến màn so tài nảy lửa giữa đôi Kiều Trinh/Lộc Bùi và đôi Lê Thúy/Vũ Gạo.

Mặc dù đã nhập cuộc tốt hơn để dẫn trước 8-4, đôi của hot girl Kiều Trinh đã không giữ được lợi thế. Với việc thay đổi chiến thuật hợp lý, đôi của Lê Thúy đã ngược dòng thắng 15-11 để đăng quang.

Đây là kết quả xứng đáng cho Lê Thúy khi trước đó ở vòng bảng, cô và đồng đội toàn thắng cả 3 lượt trận. Tiếp đó, đội của cô thắng 11-1 ở vòng 1/8, thắng 15-8 ở tứ kết và thắng 15-10 tại bán kết.

Ngoài công việc người mẫu, Lê Thúy còn được biết đến là người đẹp gắn bó chặt chẽ với thể thao. Cụ thể, chân dài cao 1m84 này có hơn 10 năm thi đấu bóng chuyền từ năm cấp 2 cũng như theo đuổi nhiều môn thể thao khác.

“Tôi đến với pickleball được khoảng một năm. Đây là chức vô địch pickleball thứ 2 mà tôi có được. Việc từng chơi thể thao chuyên nghiệp cũng như một số môn có vợt, trong đó có cầu lông đã hỗ trợ tôi rất nhiều khi sang pickleball.

Thật sự tôi tham gia giải đấu này với tinh thần giao lưu, góp vui vì ý nghĩa của giải chứ không nghĩ mình sẽ vô địch. Hai lượt trận bán kết và chung kết rất khó khăn với tôi. Đây là những trận đấu mà tôi tập trung nhất từ trước đến nay”, chân dài này chia sẻ.

Lê Thúy cho biết có nhiều ý kiến cho rằng pickleball là một thể thao “dưỡng sinh”. Cô khẳng định đây là quan điểm sai lầm của những người chơi thử qua pickleball. Nữ người mẫu cho biết cô hy vọng có nhiều người tham gia bộ môn này hơn để thấy giá trị về sức khỏe, niềm vui và sự kết nối mà pickleball mang lại.

Trong khi đó, hot girl Kiều Trinh dù chỉ giành ngôi á quân cũng tỏ ra rất hài lòng. “Giải đấu này có rất nhiều đội mạnh. Việc góp mặt ở tại chung kết đủ làm tôi hài lòng. Dù vậy, tôi cũng có chút tiếc nuối khi đây là giải đấu mà tôi có phong độ cao. Chúng tôi cũng đã dẫn trước trong trận chung kết nhưng lại để thua khi không giữ được sự bình tĩnh, cuốn theo lối đánh của đối thủ. Đây cũng sẽ là kinh nghiệm đáng nhớ cho tôi”, Kiều Trinh chia sẻ.

Chức vô địch đôi nam đã thuộc về Shawn Nguyễn và Quang Vinh sau chiến thắng 15-7 trước đôi Boom Nguyễn và Lâm Bảo Toàn.

Đặc biệt ở hạng mục đôi chuyên nghiệp, Trương Vinh Hiển cùng em trai ruột Trương Gia Vinh đã để thua nghẹt thở trong trận chung kết với tỉ số 13-15 trước đôi Luân TG và Công Danh.

Giải Pickleball Charity Cup – Đêm Hội Trăng Rằm 2025 thu hút sự tham dự của hơn 110 tay vợt, trong đó có những tay vợt chuyên nghiệp, nghệ sĩ nổi tiếng và doanh nhân…

Giải đấu mang thông điệp “Thể thao gắn liền trách nhiệm xã hội” nhằm gây quỹ tổ chức Đêm hội Trung Thu và trao hơn 200 phần quà cho trẻ em mồ côi, trẻ em khó khăn.