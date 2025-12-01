Pickleball hấp dẫn thế giới vẫn thua padel, môn chơi khiến Messi - Ronaldo mê mẩn

🎾 Khi ASIAD 2026 chọn padel thay vì pickleball

Trong vài năm qua, cả thế giới thể thao chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của pickleball, một bộ môn có tốc độ lan rộng nhanh đến mức nhiều người gọi nó là “môn thể thao phát triển nhanh nhất nước Mỹ”. Tuy nhiên, song song với sự bùng nổ này, một môn chơi khác, padel lại âm thầm vươn lên vượt xa pickleball ở khía cạnh chuyên nghiệp, cấu trúc tổ chức và khả năng chen chân vào những sự kiện thể thao đỉnh cao.

Padel chính thức xuất hiện tại ASIAD 2026

Và bước ngoặt thực sự xuất hiện khi Hội đồng Olympic châu Á chính thức đưa padel vào chương trình thi đấu ASIAD 2026, đánh dấu cột mốc mà pickleball vẫn chưa thể đạt tới, dù sở hữu số lượng người chơi đông đảo trên toàn cầu.

Điều này buộc cả giới chuyên môn lẫn cộng đồng người chơi phải tự hỏi, phải chăng Ronaldo, Messi hay Neymar đã “đi trước thời đại” khi say mê và đầu tư vào padel thay vì pickleball?

⭐ Vì sao các siêu sao mê padel hơn pickleball"

Padel vốn không phải cái tên xa lạ đối với thế giới thể thao, nhưng sự phổ biến của nó trong 5 năm trở lại đây mới thực sự khiến người ta chú ý. Môn chơi này được mô tả như phiên bản thu nhỏ và “động” hơn của tennis, với sân được bao quanh bằng tường kính cho phép bóng bật lại như squash. Điều này tạo ra những pha bóng liên tục, nhanh, và đầy bất ngờ, thứ mà những ngôi sao thể thao hàng đầu rất thích để rèn phản xạ và sức bền.

Vì vậy không khó hiểu khi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, và nhiều tên tuổi lớn từ các môn khác như tay đua F1 Max Verstappen, võ sĩ quyền anh Anthony Joshua đều bị cuốn hút mạnh bởi padel. Ronaldo thậm chí còn đầu tư hàng triệu USD xây dựng trung tâm padel riêng, biến môn chơi này thành một phần trong quá trình rèn luyện thể chất lẫn phong cách sống.

Quyết định của Hội đồng Olympic châu Á đưa Padel vào ASIAD 2026 được xem là một trong những bước ngoặt quan trọng nhất của môn thể thao này.

Cả Ronaldo và Messi đều rất thích padel

🏟️ Padel ví như môn tennis thu nhỏ, nhanh hơn, hỗn hợp yếu tố của squash và bóng tường

Lý do rất rõ ràng, padel đã đạt đến mức độ chuẩn hóa, chuyên nghiệp hóa và có hệ thống liên đoàn giải đấu hoàn chỉnh. Liên đoàn Padel quốc tế (FIP) hiện có hơn 90 quốc gia thành viên, trong khi số sân thi đấu và câu lạc bộ padel trên thế giới đã tăng gấp ba lần chỉ trong bốn năm, phủ sóng từ châu Âu, Trung Đông đến châu Á. Những giải chuyên nghiệp như World Padel Tour (WPT) hay Premier Padel thu hút hàng triệu lượt xem trực tuyến, đưa padel trở thành một trong những môn thể thao đồng đội phát triển nhanh nhất thế giới.

OCA khẳng định padel phù hợp với tinh thần trẻ trung, năng động của các thế hệ vận động viên châu Á, và sự góp mặt của bộ môn này sẽ làm phong phú, mới mẻ hơn cho ASIAD 2026 tại Nhật Bản.

Trong khi đó, pickleball, dù đang là cơn sốt thực sự tại Mỹ với hơn 10 triệu người chơi và được đầu tư bởi những nhân vật tầm cỡ như LeBron James, Tom Brady, Kim Clijsters vẫn chưa thể đạt đến mức độ chuyên nghiệp tương đương. Pickleball phát triển mạnh ở mảng cộng đồng, các giải phong trào và giải đấu tư nhân, nhưng thiếu một yếu tố mấu chốt, một liên đoàn quản lý thống nhất toàn cầu.

Điều này khiến pickleball khó chen chân vào các sự kiện cấp châu lục hay Olympic, trái ngược hoàn toàn với padel, vốn đã được công nhận bởi các tổ chức thể thao lớn.

🌍 Vì sao các siêu sao thể thao chọn Padel?

Sự khác biệt giữa hai môn cũng phản ánh rõ vì sao các ngôi sao thể thao hàng đầu lại chọn padel. Về mặt chuyên môn, padel có nhịp độ thi đấu cao hơn hẳn, mỗi pha bóng trung bình kéo dài 10-11 cú đánh, tốc độ khoảng 0,80 cú/giây, đòi hỏi phản xạ nhanh, chiến thuật đa dạng và sự phối hợp đồng đội chặt chẽ. Sân 20x10m, cùng 4 bức tường kính cho phép bóng bật lại, khiến mỗi pha bóng trở thành một chuỗi xử lý phức tạp và đầy cảm xúc.

Các huyền thoại bóng đá Beckham, Totti cũng thích padel giống như Ronaldo, Messi

Pickleball thì nhẹ hơn, trung bình 5-6 cú đánh mỗi pha, tốc độ 0,65 cú/giây, thiên về vui chơi, giải trí, phù hợp với những người muốn vận động nhẹ nhưng vẫn có tính đối kháng.

Một nghiên cứu của Courel-Ibanez cho thấy padel giúp phát triển đồng thời sức bền, sức mạnh, phản xạ thần kinh và kỹ năng phối hợp những tố chất mà các vận động viên đỉnh cao luôn tìm kiếm. Đây là lý do Messi, Ronaldo hay các ngôi sao thể thao đỉnh cao chọn padel để duy trì phong độ và sự linh hoạt.

Bên ngoài sân đấu, padel còn bùng nổ như một xu hướng mới. Nhiều sân padel được thiết kế theo mô hình câu lạc bộ giải trí với ánh sáng đẹp, nhạc nhẹ, không gian mở để giao lưu. Điều này khiến padel trở thành lựa chọn yêu thích của giới trẻ, doanh nhân và người nổi tiếng ở Madrid, Dubai, Paris, Tokyo… Không chỉ là môn thể thao, padel trở thành một môi trường kết nối xã hội, thúc đẩy phong trào cộng đồng theo hướng hiện đại.

🚀 Việt Nam đứng trước cơ hội mới

Với Việt Nam, việc padel gia nhập ASIAD 2026 mở ra cơ hội đặc biệt lớn. Đây là bộ môn dễ triển khai trên diện tích nhỏ, chi phí đầu tư hợp lý, có thể thu hút giới trẻ nhanh giống như pickleball từng làm được. Nếu được đầu tư bài bản từ bây giờ từ sân bãi, HLV, liên đoàn đến phong trào Việt Nam hoàn toàn có thể bắt kịp xu hướng châu Á và thậm chí tạo dấu ấn ở sân chơi ASIAD.

Pickleball vẫn phát triển mạnh tại nhiều thành phố lớn của Việt Nam, nhưng padel đang đứng trước cơ hội trở thành “làn sóng thể thao mới” tiếp theo.

Nhìn lại hành trình phát triển của cả hai bộ môn, có thể thấy Pickleball vẫn là một hiện tượng lớn, nổi bật về mặt cộng đồng. Nhưng padel mới là môn thể thao đi trước một bước trong quá trình chuyên nghiệp hóa.

Sự lựa chọn của những siêu sao như Ronaldo, Messi hay Neymar vì thế cũng trở nên dễ hiểu, họ tìm đến một môn chơi vừa mang tính cạnh tranh cao, vừa có phong cách sống hiện đại, vừa có tương lai vững chắc trong hệ thống thể thao quốc tế.