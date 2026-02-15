Ba công việc ngày Tết đốt calo, tiêu mỡ chẳng kém tập gym

Mua sắm

Mua sắm Tết từ siêu thị, chợ truyền thống đến trung tâm thương mại tưởng chừng là việc nhẹ nhàng nhưng thực chất lại đòi hỏi cơ thể vận động liên tục. Việc đi bộ, đứng chọn đồ, mang xách túi hàng khiến nhịp tim tăng nhẹ, kích hoạt nhóm cơ chân, mông và lưng. Theo ước tính, mua sắm trong khoảng 60 phút có thể đốt từ 180 đến 250 calo, tương đương với một buổi đi bộ nhanh hoặc cardio cường độ thấp. Nếu phải di chuyển nhiều gian hàng, leo cầu thang hoặc xách đồ nặng, lượng calo tiêu hao còn cao hơn. Đây cũng là lý do nhiều người cảm thấy mệt sau một buổi sắm Tết kéo dài.

Lau dọn nhà cửa, rửa xe

Dọn dẹp nhà cửa ngày Tết là công việc gần như không thể thiếu trong mọi gia đình. Những động tác cúi người, với tay, xoay eo khi quét nhà, lau bàn ghế, chùi cửa kính hay rửa xe giúp cơ thể vận động toàn thân một cách tự nhiên.

Theo Webmd, nếu bạn tự rửa xe ô tô, xe máy tại nhà trong 30 phút sẽ đốt cháy từ 135 calo trở lên. Trung bình, lau dọn nhà cửa trong một giờ có thể tiêu hao khoảng 200-300 calo, tùy mức độ vận động. Những hoạt động này tác động rõ rệt đến vùng eo, vai và cánh tay, hỗ trợ giảm mỡ tích tụ mà không gây áp lực như các bài tập nặng. Nếu duy trì nhịp độ đều đặn, kết hợp đứng lên - ngồi xuống nhiều lần, hiệu quả đốt mỡ có thể tương đương với một buổi tập aerobic nhẹ tại phòng gym.

Trang trí nhà cửa, tỉa cây

Trang trí nhà cửa, cắm hoa, treo câu đối hay tỉa cây cảnh ngày Tết không chỉ mang lại không khí xuân mà còn giúp cơ thể vận động linh hoạt. Các thao tác bê chậu cây, với tay treo đồ hay ngồi xổm tỉa lá đều kích hoạt nhóm cơ lõi và cơ chân. Hoạt động trang trí nhà cửa, dọn dẹp ban công, vườn tược trong một giờ có thể đốt khoảng 220-350 calo, tương đương với một buổi tập gym cường độ trung bình. Những động tác cúi - đứng lặp lại còn giúp tăng sức bền, cải thiện sự dẻo dai và hỗ trợ tiêu mỡ vùng bụng, đùi.

