Kết quả bóng đá Man City - Salford: Cay đắng phản lưới, tân binh ấn định (FA Cup)

Sự kiện: Cup FA Manchester City

Man City có bàn mở tỉ số cực sớm sau nỗ lực phá bóng hỏng của Dorrington.

Man City tiếp đón Salford trên sân nhà ở vòng 4 FA Cup 2025/26. HLV Pep Guardiola tung ra đội hình xen lẫn giữa các trụ cột và một số cầu thủ trẻ. Mặc dù vậy, đội chủ nhà vẫn dễ dàng chiếm lĩnh thế trận và sớm có bàn mở tỉ số.

Man City chơi áp đảo ngay từ đầu

Man City chơi áp đảo ngay từ đầu

Phút thứ 6, Ait Nouri căng ngang vào cho Marmoush nhưng bóng lại đập chân Dorrington, đổi hướng và bay vào lưới. Có được bàn thắng sớm, Man City chơi có phần ung dung dù vẫn cầm bóng nhiều hơn. Họ thay đổi phương án tiếp cận khung thành và sút xa nhiều hơn nhưng hiệu quả kém hơn hẳn.

Những phút cuối hiệp, đội khách vùng lên và suýt có bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, thủ thành Trafford đã bay người cứu thua thành công. Bước sang hiệp hai, Man City vẫn là đội kiểm soát bóng tốt hơn nhưng họ gặp khó trong khâu dứt điểm.

Nhận thấy đối thủ không có sự uy hiếp lớn, Salford tràn lên tấn công tìm bàn gỡ. Đáng tiếc, không pha dứt điểm nào của đội khách trở thành bàn thắng. Nửa cuối hiệp hai, HLV Pep Guardiola đưa một số trụ cột vào sân và họ tăng tốc trong khoảng 15 phút cuối.

Thành quả tới ở phút 81 khi Cherki khiến thủ thành Young không thể bắt dính bóng và Guehi đã ập vào đúng lúc để đá bồi qua đó ấn định tỉ số 2-0 cho Man City. Chiến thắng nhẹ nhàng này giúp Man City giành quyền vào vòng 5 FA Cup. 

Tỉ số chung cuộc: Man City 2-0 Salford (H1: 1-0)

Ghi bàn: Dorrington (phản lưới) 6', Guehi 81'

Đội hình xuất phát

Man City: Trafford, Stones, Khusanov, Alleyne, Ait-Nouri, Gonzalez, Lewis, Reijnders, Foden, Cherki, Marmoush

Salford: Young, Turton, Dorrington, Garbutt, Butcher, Longelo, Grant, Woodburn, N'Mai, Graydon, Udoh

Thông số trận đấu

Kết quả bóng đá Man City - Salford: Cay đắng phản lưới, tân binh ấn định (FA Cup) - 2 Man City Salford City Kết quả bóng đá Man City - Salford: Cay đắng phản lưới, tân binh ấn định (FA Cup) - 3

Sút khung thành
19(4)
6(2)
Thời gian kiểm soát bóng
80%
20%
Phạm lỗi
8
5
Thẻ vàng
0
0
Thẻ đỏ
0
2
Việt vị
5
3
Phạt góc
7
6
Cứu thua
2
3
14/02/2026 22:59 PM (GMT+7)
