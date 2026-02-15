Hoàng Hên: Cầu thủ ăn chay, chờ ngày tái hợp Xuân Son trên tuyển Việt Nam

Từ một ngoại binh gốc Brazil trưởng thành từ lò La Masia , Hendrio Araujo nay là Đỗ Hoàng Hên, đã trở thành cái tên đặc biệt của CLB Hà Nội: ăn chay trường, nhập tịch Việt Nam và nuôi giấc mơ khoác áo tuyển quốc gia, sát cánh cùng Xuân Son.

Gia nhập V-League vào năm 2021, Hoàng Hên gia nhập CLB Bình Định từ Puertollano C.F. (Tây Ban Nha). Một năm sau, chân sút gốc Brazil này bắt đầu cùng sát cánh với Rafaelson, tức Nguyễn Xuân Son trong màu áo đại diện miền đất võ, rồi lại cùng nhau gia nhập CLB Nam Định. Cả hai từng tạo nên cặp "song sát" đáng sợ tại sân chơi V-League, góp công lớn trong kỳ tích hai năm liên tiếp đoạt chức vô địch V-League của đội bóng thành Nam.

Đến mùa 2025-2026, Hên gia nhập CLB Hà Nội và hoàn tất thủ tục nhập tịch vào ngày 16-10-2025, rồi ra sân chơi ở V-League với "mác" nội binh chỉ 2 ngày sau đó.

Cầu thủ ăn chay vẫn thành công và quyết định định cư lâu dài

Tiền vệ gốc Brazil cho biết anh đã hoàn tất thủ tục nhập tịch, quyết định định cư lâu dài, thậm chí sẽ đón ba mẹ sang sống cùng tại Quy Nhơn, nơi anh đặt chân đến Việt Nam đầu tiên. “Quy Nhơn là thành phố đầu tiên đến Việt Nam. Thành phố rất đẹp, con người thì rất tốt. Hên thấy hạnh phúc khi cùng Mẹ đi du lịch tại Quy Nhơn, đồ ăn thức uống đều rất thích, rất ngon và rất vui khi ở đây" - Hên chia sẻ.

Sau hơn 5 năm sống tại Việt Nam, anh đã đón 5 cái Tết (TP Quy Nhơn) và năm nay lần đầu ăn Tết ở Hà Nội, Hên cho biết bản thân khá háo hức mặc áo dài như người bản xứ trong lần đón năm mới này và bày tỏ: " Tết rất quan trọng người Việt, mọi người đều vui và Hên cũng vui".

Trước khi trở thành chân sút nhập tịch Việt Nam, ít ai biết Hên duy trì chế độ ăn chay theo mẹ và từ thời còn ở Tây Ban Nha. Mỗi ngày anh ăn 5-6 bữa, bổ sung trứng, khoai tây và thực phẩm giàu protein, hạn chế đồ chiên dầu, rượu bia. Dù vậy, thể lực vẫn sung mãn, Hên chia sẻ anh có thể chạy tới 11 km/trận.

Ngoài sân tập, anh đọc sách, nghiên cứu dinh dưỡng, và có người anh trai là một chuyên gia dinh dưỡng, cùng ăn chay hơn 12 năm hỗ trợ thực đơn. Hên cho biết việc tìm hiểu kỹ các khối lượng dinh dưỡng của các món ăn và lên kế hoạch chi tiết là rất cần thiết, nhằm bù đủ lượng protein tránh mệt mỏi, chấn thương sau các buổi tập hay thi đấu.

Hoàng Hên cho biết bản thân cũng rất yêu thích món chay Việt: "Hên rất thích các món chay Việt Nam, ăn thường xuyên mỗi ngày và luôn hạn chế các món chiên dầu, cũng như rượu bia".

Dù ăn chay, Hên từng cùng Xuân Son tạo nên bộ đôi song sát đáng sợ của V-League khi cùng chinh chiến cho Nam Định với tổng cộng 41 bàn, riêng Hên là 10 bàn. Điều này cũng giúp đội bóng thành Nam nâng cao chức vô địch trở lại sau 39 năm chờ đợi.

Giấc mơ tái hợp cùng Xuân Sơn trong màu áo đỏ

"Hên và Son rất hợp nhau, hy vọng có cơ hội lên tuyển để tái hợp" - Hoàng Hên chia sẻ khi được nhắc đến Xuân Son.

Trên sân cỏ, Hên đặc biệt thân thiết với Nguyễn Xuân Son khi cả hai từng sát cánh trong 5 mùa, ở hai CLB, trước khi chuyển đến Hà Nội.

Ở CLB mới tại V-League, Hên trải qua giai đoạn dài ngồi ngoài như ở Nam Định trong mùa cuối. Chân sút nhập tịch này chỉ được ra sân ở nửa sau mùa giải khi hoàn tất nhập tịch, ra sân với suất nội binh cho đội bóng thủ Đô. Sau 7 trận ra sân, Hên đang sở hữu 4 bàn thắng trong màu áo Hà Nội.

Đặt mục tiêu cho bản thân sau khi nhập tịch Hoàng Hên bày tỏ: " Bây giờ cố gắng đá tốt cho CLB Hà Nội, mong chờ đưa đội trở lại ngôi đầu, rồi vô địch. Từ việc đá tốt ở đội sẽ có cơ hội lên tuyển Việt Nam. Tôi sẽ cố gắng tập luyện chăm chỉ và hy vọng HLV Kim Sang-sik sẽ gọi".

Hên cũng bày tỏ khi nhìn thấy người bạn thân Xuân Son nhập tịch và thi đấu bùng nổ trong màu áo tuyển Việt Nam: " Trước đây Hên cũng từng nghĩ sẽ lên tuyển và sẽ cố gắng hết sức. Đã ở đây hơn 5 năm rồi, hy vọng sẽ có cơ hội, cố gắng hết sức cho tuyển Việt Nam. Son bắt đầu trước Hên, giờ Hên cũng đã có cơ hội để lên tuyển sát cánh cùng Son.

Hên và Son rất hợp nhau, hy vọng có cơ hội tái hợp với nhau trên tuyển và cố gắng kiến tạo nhiều nhất cho Son".