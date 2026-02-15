Huỳnh Như mơ tái lập kỳ tích World Cup cùng ĐT nữ Việt Nam

Huỳnh Như và ĐT nữ Việt Nam mơ dự World Cup lần thứ hai

Huỳnh Như cùng ĐT nữ Việt Nam vừa trải qua SEA Games 33 đầy tiếc nuối. Tại Đại hội thể thao Đông Nam Á tổ chức vào cuối năm 2025, Huỳnh Như và các đồng đội đã thi đấu đầy nỗ lực và lọt tới trận chung kết gặp ĐT nữ Philippines kèm theo quyết tâm thắng trận để bảo vệ ngôi hậu.

Mặc dù vậy, tình huống xử lý sai lầm nghiêm trọng của các trọng tài đã khiến ĐT nữ Việt Nam mất oan một bàn thắng ở trận đấu này. Sau khi hòa 0-0 ở 120 phút thi đấu, hai đội thi đấu luân lưu và ĐT nữ Việt Nam đã thua đáng tiếc.

ĐT nữ Việt Nam có chuyến tập huấn tích cực tại Trung Quốc. Ảnh: VFF

Vào lúc này, Huỳnh Như và ĐT nữ Việt Nam đã trải qua chuyến tập huấn tại Trung Quốc. Mục tiêu của đội là tích cực hoàn thiện chiến thuật, tích lũy thể lực để nỗ lực ở mức cao nhất cho VCK Asian Cup nữ 2026 diễn ra vào tháng 3.

Chia sẻ trước giải đấu, Huỳnh Như khẳng định: “Mục tiêu của chúng tôi tại giải đấu này là trước hết vượt qua vòng bảng. Sau đó, chúng tôi sẽ hướng đến việc giành một suất dự World Cup”.

Tại VCK Asian Cup nữ 2026, ĐT nữ Việt Nam chơi ở bảng C cùng ĐT nữ Nhật Bản, ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa và ĐT nữ Ấn Độ. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ lần lượt gặp ĐT nữ Ấn Độ (ngày 4/3), ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa (ngày 7/3) và ĐT nữ Nhật Bản (ngày 10/3). Ngoài ĐT nữ Nhật Bản rất mạnh, hai đối thủ còn lại không quá mạnh và ĐT nữ Việt Nam hoàn toàn có khả năng đạt vị trí cao để giành quyền đi tiếp.

Huỳnh Như rất hy vọng sẽ cùng ĐT nữ Việt Nam đoạt vé dự World Cup lần thứ hai. Ảnh: VFF

Trong chuyến tập huấn tại Trung Quốc, ĐT nữ Việt Nam đã có 2 trận đấu giao hữu với ĐT nữ Trung Quốc và rút ra được nhiều bài học quý giá. Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhã khẳng định: “Sau chuyến tập huấn lần này, toàn đội đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm về chiến thuật, đặc biệt là vấn đề thể lực và sự quyết liệt trong thi đấu. Đây là những yếu tố rất quan trọng khi thi đấu ở cấp độ châu lục”.

Năm 2023, ĐT nữ Việt Nam đã giành vé dự VCK World Cup nữ. Dù không thể tạo bất ngờ, nhưng việc được tham dự đấu trường danh giá nhất thế giới đã là kỳ tích đáng khen ngợi với ĐT nữ Việt Nam.