Ba hành trình chơi Tết ở miền Bắc cho người thích vận động

Bên cạnh hoạt động nghỉ dưỡng quen thuộc, nhiều du khách thích vận động để bắt đầu một năm mới nhiều năng lượng. Các tour trekking, đạp xe, chèo kayak, bơi lội, tắm khoáng nóng phù hợp để cả gia đình cùng trải nghiệm.

Gợi ý hành trình 3 ngày 2 đêm dựa trên tư vấn từ anh Đỗ Việt Hùng - Sao Mai Tour, anh Hà Đông Minh - Bình Liêu Tourist, anh Sơn Nguyễn - VQG Cát Bà cùng trải nghiệm của phóng viên VnExpress.

Bình Liêu (Quảng Ninh)

Xã Bình Liêu, cách Hà Nội khoảng 270 km, địa hình đa dạng và cảnh đẹp.

Trekking cột mốc 1305 ở Bình Liêu. Ảnh: Hùng Trương

Du khách sẽ đi bộ 2 km xuyên ruộng bậc thang bản Sông Moóc (khoảng 1,5 tiếng), trekking rừng hồi - quế 3 km, đi dạo trên những con đường rừng, chiêm ngưỡng phong cảnh núi non, bản làng xen giữa ruộng bậc thang. Ngoài ra, hành trình còn chinh phục cột mốc 1305 - "Sống lưng khủng long", khoảng 2,5 tiếng gồm đi và về.

Các điểm tham quan khác gồm cao điểm chiến lược Cao Bá Lanh; chợ phiên Đồng Văn (đông nhất dịp cuối tuần Thứ Bảy, Chủ Nhật); đền Lục Nà. Nếu du khách khởi hành từ 7h có thể kết hợp thăm chợ phiên và thác Khe Tiên.

Du khách lưu trú ở homestay của bản Khe Tiên, thưởng thức các món địa phương, trò chuyện bên bếp lửa và thưởng thức hát Then truyền thống của người địa phương vào buổi tối.

Trạm Tấu (Lào Cai)

Xã Trạm Tấu, cách Hà Nội khoảng 250 km, nổi tiếng với suối khoáng nóng tự nhiên, núi rừng và bản làng người Mông, thích hợp nghỉ dưỡng kết hợp vận động.

Suối khoáng nóng ở Trạm Tấu. Ảnh: Lekima Hung

Với lịch trình ba ngày, du khách sẽ tham quan cánh đồng Mường Lò, xã Nghĩa Lộ, thưởng thức đặc sản của người dân tộc Thái, ghé thăm bản người Mông như Tà Xùa, Hát Lìu.

Trạm Tấu có suối khoáng nóng tự nhiên, mang lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ. Nhiệt độ nước khoảng 45 độ C. Du khách có thể ngâm, bơi lội bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Có khu tắm cộng đồng và khu bể bơi riêng ở homestay.

Nếu thêm thời gian, du khách kết hợp trekking đỉnh Tà Xùa hoặc Tà Chì Nhù (hai ngày), nổi tiếng với biển mây và khung cảnh thiên nhiên đẹp.

Cát Bà (Hải Phòng)

Đảo Cát Bà, cách Hà Nội khoảng 150 km, có rừng, biển, núi, sông thích hợp cho cả trải nghiệm nghỉ dưỡng và vận động.

Đoạn đường dễ đi trong VQG Cát Bà. Ảnh: Tâm Anh

Trong hành trình ba ngày tại Cát Bà, du khách có thể trekking xuyên Vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận. Tuyến đi bộ có các lựa chọn 2 km, 6 km hoặc 10 km tùy thuộc nhu cầu và thể lực, giúp khách tham quan tìm hiểu các hệ sinh thái rừng nguyên sinh, rừng ẩm nhiệt đới và rừng ngập mặn.

Cung đường 10 km được đánh giá có cảnh quan đa dạng nhất, dẫn đến làng Việt Hải. Ngoài đường rừng, du khách có thể đến ngôi làng nơi 400 người dân sinh sống này bằng đường biển, thưởng thức các dịch vụ như ẩm thực, massage cá hoặc đạp xe ngắm cảnh và thăm vịnh Lan Hạ. Nhiều người nhận xét tour xuyên rừng Việt Hải "thú vị", có tác dụng giải tỏa căng thẳng nhưng đòi hỏi người tham gia phải có thể trạng tốt.