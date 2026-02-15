Tết đặc biệt của đội bóng 'vất vả' nhất Việt Nam

Chiều 13/2 (ngày 26 Tết Nguyên đán), đại diện Hội cổ động viên bóng đá Thanh Hóa trao số tiền hơn 370 triệu đồng cho các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa. Khoản tiền này có được nhờ sự chung tay của cộng đồng cổ động viên trên khắp cả nước để giúp cầu thủ vượt qua được khó khăn. Trước đó, ông Nguyễn Văn Đệ (bầu Đệ, cựu chủ tịch CLB Thanh Hóa) hứa tặng 300 triệu đồng cho thầy trò huấn luyện viên Mai Xuân Hợp đón Tết.

"Số tiền này sẽ giúp các anh em cầu thủ, khối văn phòng của đội bóng có một cái Tết đủ đầy hơn", tiền vệ Lê Quốc Phương cho biết. Về cơ bản, các cầu thủ và cán bộ công nhân viên sẽ có khoảng 700 triệu đồng ăn Tết.

CĐV Thanh Hóa trao số tiền quyên góp để giúp cầu thủ có cái Tết tươm tất hơn.

Sau khi kết thúc buổi tập, nhiều cầu thủ Thanh Hóa trở về nhà đón Tết cùng gia đình. Hậu vệ Trương Thanh Nam tranh thủ phụ mẹ việc đồng áng, anh thu hoạch nông sản, giúp gia đình có thêm thu nhập. Lê Quốc Phương - huyền thoại bóng đá Thanh Hóa phụ vợ kinh doanh, vận chuyển hàng chăn ga gối đệm.

Một nhóm các cầu thủ địa phương đang sinh sống tại Thanh Hóa như Lê Quốc Phương, Lục Xuân Hưng, Nguyễn Hữu Dũng,...chủ động gom góp tổ chức bữa tiệc tất niên nhỏ. Họ siết chặt tay nhau giữa thời điểm khó khăn nhất.

Các cầu thủ khác ở xa như Doãn Ngọc Tân, Huỳnh Minh Đoàn, Damoth Thongkhamsavath, Y Êli Niê được về nhà sớm hơn. Trong một năm khó khăn vừa qua, huấn luyện viên Mai Xuân Hợp mong muốn rằng học trò sẽ có nhiều thời gian bên gia đình. Bản thân nhà cầm quân này cũng chưa kịp sắm sửa gì cho gia đình.

Nhiều cầu thủ Thanh Hóa sẵn sàng thi đấu với quyết tâm cao trong hoàn cảnh bị nợ lương thưởng, phí lót tay những tháng qua. Thậm chí, đội bóng xứ Thanh đang bị cấm chuyển nhượng do chưa trả được các khoản nợ trước đây với huấn luyện viên, cầu thủ cũ đã ra đi.

"Các chiến binh xứ Thanh đã chứng minh họ xứng đáng được tồn tại và tôn trọng!", cầu thủ kỳ cựu Lê Quốc Phương viết trên mạng xã hội kèm video ghi lại khoảnh khắc đội nhà vỡ òa cảm xúc trên sân vận động Thống Nhất (TP.HCM) sau khi giành chiến thắng ở vòng 13.

CLB Thanh Hóa hoạt động trên danh nghĩa doanh nghiệp. Họ gửi văn bản "cầu cứu" địa phương để khắc phục khó khăn về kinh phí và nhân sự, nhưng chưa có phương án giải quyết. Đội bóng hoạt động trên danh nghĩa doanh nghiệp, chưa có cơ chế để cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp hỗ trợ về tài chính và nhân sự phục vụ công tác tổ chức, thi đấu.

Hoạt động góp tiền ủng hộ đội bóng quê hương được các cổ động viên Thanh Hóa khởi xướng trong khoảng 2 tuần gần đây. Trong ngày cuối trước khi "chốt sổ" đóng góp để gửi tặng câu lạc bộ, ông Nguyễn Hải Quan, từng là chủ tịch Hội cổ động viên bóng đá Thanh Hóa cho biết tài khoản nhận được 50 triệu đồng ủng hộ của Nguyễn Tiến Linh - cầu thủ của câu lạc bộ Công an TP.HCM và đội tuyển Việt Nam. Sau đó, nhiều cầu thủ khác cũng hưởng ứng, trong đó có không ít người là con em xứ Thanh đang thi đấu ở các đội bóng khác thể hiện tấm lòng với quê hương.

Những khoản quyên góp của người hâm mộ và nỗ lực của thầy trò huấn luyện viên Mai Xuân Hợp giúp câu lạc bộ Thanh Hóa tạm thời vượt qua những ngày khó khăn để đón Tết. Dù vậy, đây không phải chỗ dựa cho đội bóng xứ Thanh trong dài hạn. Họ cần khoản đầu tư lớn cũng như sự hỗ trợ tháo gỡ những vướng mắc trong vận hành.