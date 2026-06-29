Mỹ nhân Andreeva dẫn đầu binh đoàn 10 "nữ sinh" hứa hẹn "phá đảo" Wimbledon

Thánh đường quần vợt All England Club chuẩn bị rung chuyển trước cuộc đổ bộ lớn chưa từng có trong lịch sử. Wimbledon 2026 chính thức khởi tranh vào ngày thứ Hai (29/6) với điều thú vị, binh đoàn 10 quái kiệt tuổi teen, những cô gái còn chưa bước qua tuổi 20 đã sẵn sàng tỏa sáng.

1. Hannah Klugman (17 tuổi 4 tháng): "Đóa hồng" trẻ nhất giải đấu

Sinh ra tại Kingston-upon-Thames và lớn lên ngay sát vách làng Wimbledon, Klugman chính là tay vợt nhỏ tuổi nhất tại nội dung đơn nữ năm nay. Dù từng nếm mùi thất bại trước Leylah Fernandez ở vòng 1 năm ngoái, nhà á quân giải trẻ Roland Garros 2025 quyết tâm làm nên chuyện lớn tại quê nhà. Tuy nhiên, lá thăm may rủi đã bắt cô phải đối đầu ngay với nhà cựu vô địch Barbora Krejcikova ở trận ra quân.

2. Mika Stojsavljevic (17 tuổi 6 tháng): Niềm tự hào lai của nước Anh

Sở hữu dòng máu lai mạnh mẽ với bố là người Serbia và mẹ là người Ba Lan, Stojsavljevic đã sớm chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2024. Với bệ phóng là chức vô địch giải trẻ US Open 2024 và danh hiệu á quân đôi nữ trẻ Wimbledon năm ngoái, cô gái London này được trao tấm vé đặc cách để đối đầu với thử thách cực đại: Hạt giống số 11 Belinda Bencic.

3. Tyra Grant (18 tuổi 3 tháng): Cơn lốc lai Mỹ - Ý

Sinh ra tại Rome với mẹ là người Ý và bố là cựu cầu thủ bóng rổ người Mỹ Tyrone Grant, Tyra phải đợi đến Madrid Open 2026 mới có chiến thắng WTA đầu tay. Nhưng chỉ hai tháng sau, cô đã xuất sắc vượt qua vòng loại để có màn chào sân Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Đối thủ của cô ở vòng mở màn lại là tay vợt số 2 vương quốc Anh, Katie Boulter.

4. Lilli Tagger (18 tuổi 4 tháng): "Nữ hoàng sân cỏ" nước Áo

Tagger không phải là cái tên xa lạ khi cô chính là nhà Đương kim vô địch giải trẻ Roland Garros 2025 (nơi cô hạ gục chính Hannah Klugman ở chung kết). Từng lọt vào chung kết Jiangxi Open năm ngoái, Tagger vừa có màn ra mắt Grand Slam tại Pháp Mở rộng và giờ đây cô sẵn sàng chinh phục giải chuyên nghiệp bắt đầu từ trận đấu với đối thủ 21 tuổi người Thái Lan, Lanlala Tararudee.

5. Iva Jovic (18 tuổi 6 tháng): "Khủng long" Mỹ áp sát Top 15

Không cần đấu vòng loại, Jovic thẳng tiến vào giải với tư cách hạt giống số 16 thế giới. Cô gái bước ra ánh sáng từ US Open 2024 này đã kịp bỏ túi danh hiệu WTA Guadalajara Open và vừa vào tới tận tứ kết Australian Open 2026 sau khi quật ngã Jasmine Paolini. Đối thủ vòng một của cô là Jacqueline Cristian.

6. Mimi Xu (18 tuổi 8 tháng): Mảnh ghép cuối của bộ ba vương quốc Anh

Năm thứ hai liên tiếp nhận wildcard vào vòng chính, tay vợt sở hữu 2 danh hiệu ITF đang xếp hạng 327 thế giới quyết tâm phục thù sau trận thua đàn chị Emma Raducanu năm ngoái. Thử thách năm nay của Mimi Xu cũng "nặng đô" không kém: Hạt giống Daria Kasatkina.

7. Teodora Kostovic (19 tuổi): Trận chiến sinh nhật với Số 1 thế giới

Đón tuổi 19 vào đúng ngày khai mạc giải (28/6), tay vợt hạng 184 thế giới người Serbia đã xuất sắc hạ gục 2 hạt giống ở vòng loại để giành vé vớt. Phần thưởng cho nghị lực của cô là tấm màn nhung mở màn chạm trán ngay đương kim số 1 thế giới Aryna Sabalenka.

8. Alina Korneeva (19 tuổi): Nhà vô địch trẻ trở lại

Từng thống trị các giải trẻ Australian Open và Roland Garros năm 2023, tay vợt hạng 94 thế giới người Nga phải đi đường vòng từ vòng loại để góp mặt tại SW19 năm nay. Đối thủ đầu tiên của cô sẽ là Kimberly Birrell.

9. Mirra Andreeva (19 tuổi 2 tháng): "Nữ hoàng" dẫn đầu binh đoàn

Chỉ vừa bước sang tuổi 19, thần đồng người Nga đã hiên ngang đến London với tư cách nhà đương kim vô địch Roland Garros. Giữ vị trí hạt giống số 5 và là một trong hai tay vợt dưới 20 tuổi nằm trong top 20 thế giới, Andreeva là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Cô sẽ mở màn bằng trận gặp Magda Linette và có thể sẽ tạo nên trận "derby tuổi teen" với Hannah Klugman ở vòng 2.

10. Tereza Valentova (19 tuổi 4 tháng): Niềm hy vọng mới của CH Séc

Nhà vô địch trẻ Roland Garros 2024 từng vào đến vòng 3 Australian Open đầu năm nay. Sau thất bại ở vòng loại Wimbledon năm ngoái, lần này cô đã có suất chính thức và sẽ mở màn chiến dịch bằng cuộc đối đầu với tay vợt 20 tuổi Maya Joint.