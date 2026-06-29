Nóng nhất thể thao sáng 29/6: Mỹ nhân Raducanu báo tin vui ở Wimbledon

Raducanu báo tin vui ở Wimbledon

Emma Raducanu mỉm cười rạng rỡ khi tham gia bài kiểm tra thể lực muộn trước trận mở màn Wimbledon 2026. Cô sẽ chạm trán tay vợt Croatia Antonia Ruzic (hạng 61 thế giới) ở trận đầu tiên.

Niềm vui của Raducanu trong buổi tập gần đây

Dù trông cô vẫn đánh bóng khá tốt, nhưng chuyển động đôi lúc chưa thực sự thuyết phục. Huấn luyện viên Andrew Richardson đã ở bên Raducanu suốt buổi tập.

Rusedski tin Serena Williams thắng trận mở màn Wimbledon

Cựu tay vợt Rusedski tin rằng Serena Williams có thể mang tới khác biệt ngay ở trận mở màn Wimbledon gặp Maya Joint. Ngoài ra Rusedski còn dự đoán Alex Eala sẽ thắng trận mở màn, từ đó thiết lập cuộc chạm trán Serena vs Eala ở vòng 2.

Agit Kabayel lập kỷ lục đáng nhớ

Agit Kabayel chính thức trở thành nhà vô địch hạng nặng WBC thế giới, chấm dứt 94 năm chờ đợi của Đức cho một nhà vô địch hạng nặng. Điều này diễn ra trong bối cảnh Oleksandr Usyk từ bỏ đai xanh-vàng. Với Kabayel, thông báo này mang ý nghĩa lớn lao hơn cả việc giành một chức vô địch.

Bergs giành danh hiệu ở Eastbourne

Zizou Bergs đã có một màn lội ngược dòng ngoạn mục tại giải Lexus Eastbourne Open. Anh đánh bại Ugo Humbert với tỷ số 3-6, 6-1, 6-4. Bergs trở thành tay vợt nam người Bỉ đầu tiên giành được danh hiệu ATP Tour trên mặt sân cỏ.