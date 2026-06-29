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World Cup 2026

Nóng nhất thể thao sáng 29/6: Mỹ nhân Raducanu báo tin vui ở Wimbledon

Sự kiện: Điểm tin THỂ THAO

(Tin thể thao) Emma Raducanu đã xuất hiện trong buổi tập cuối cùng trước khi Wimbledon 2026 chính thức khởi tranh.

 Raducanu báo tin vui ở Wimbledon

Emma Raducanu mỉm cười rạng rỡ khi tham gia bài kiểm tra thể lực muộn trước trận mở màn Wimbledon 2026. Cô sẽ chạm trán tay vợt Croatia Antonia Ruzic (hạng 61 thế giới) ở trận đầu tiên.

Niềm vui của&nbsp;Raducanu trong buổi tập gần đây

Niềm vui của Raducanu trong buổi tập gần đây

Dù trông cô vẫn đánh bóng khá tốt, nhưng chuyển động đôi lúc chưa thực sự thuyết phục. Huấn luyện viên Andrew Richardson đã ở bên Raducanu suốt buổi tập.

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Tranh cãi nữ giới mặc trang phục như “đồ bơi” chơi pickleball, nhiều ý kiến trái chiều

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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/06/2026 22:51 PM (GMT+7)
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